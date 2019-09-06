قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

سكن مصر - أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».

وأضاف الجزار، أن المدن هي: «المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة»، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن «الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة». وأشار