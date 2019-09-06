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قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
سكن مصر - أرشيفية
سكن مصر - أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».
وأضاف الجزار، أن المدن هي: «المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، الفشن الجديدة، ومدينة القاهرة الجديدة»، بالإضافة إلى عدد من الوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، بمدن «الشيخ زايد - المنصورة الجديدة - دمياط الجديدة - 6 أكتوبر - القاهرة الجديدة». وأشار
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القاهرة

انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (5)

حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

الأعلى للإعلام: حظر تأجير أو استيراد أجهزة البث

حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد أجهزة «sng» وأجهزة البث الأخرى، إلا من الجهات الثلاث المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي: «مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام وشركة ANA». وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد أقر في وقت سابق، القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأكواد.
مجوهرات (2)

بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 3024 وحدة إسكان اجتماعي و«سكن مصر»

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، بأنه جارٍ تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، و1440 وحدة (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية، شهر ديسمبر المقبل، كما يتم تنفيذ أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، بمساحة 1600 فدان، وتشمل (شبكات: صرف، مياه، ري، طرق)، وأعمال الخط الناقل للمياه، والمرحلة الأولى من المأخذ والرافع الأوسط ومحطة التنقية، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ نهاية شهر يونيو 2020.
اراضى الاسكان

طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
الاسكان-الاجتماعى

تنفيذ 648 وحدة إسكان اجتماعي في أسيوط الجديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجاري إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة. وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحى الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتى ابنى بيتك 2، ومركز خدمات الحى الأول، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي.
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