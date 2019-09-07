استعدي للمدارس بهذه التسريحات البسيطة لطفلتك

احرصي على الاهتمام بشرب طفلك للمياه، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة مع النوم لعدد ساعات كافٍ بشكل يومي لا يقل عن 8 ساعات، وذلك للحصول على بشرة صافية وشعر قوي
مع الاستعداد لدخول المدارس، تبدأ كل أم تجهيز أدوات المدرسة بداية من الشنطة والملابس وزجاجة المياه واللانش بوكس، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي، تفكر كل أم في مظهر أطفالها وتحاول قدر الإمكان مساعدتهم للخروج بمظهر جيد، ويختلف الأمر ويكون أصعب إذا كان الطفل بنتا، فتحاول الأم شراء التوك لعمل تسريحات جديدة في شعرها تتناسب مع اليوم الدراسي واللعب، ولا تؤدي لهيشان الشعر وجفافه. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أفضل التسريحات التي يمكنك عملها لطفلتك في أيام الدراسة.
- احرصي على تدريب طفلتك على ضرورة غسل شعرها مرتين في الأسبوع على الأقل خلال فصل الصيف، لحمايتها من العرق الذي يسبب رائحة الشعر الكريهة.
- من الأفضل الاهتمام بقص شعر طفلتك، للتخلص من الأطراف المتساقطة، يجب أن يكون قص الأطراف كل 45 يوما، للحصول على نتيجة إيجابية ومضمونة.
- ركزي على الأكلات المهمة للشعر،
- احرصي على تدريب طفلتك على ضرورة غسل شعرها مرتين في الأسبوع على الأقل خلال فصل الصيف، لحمايتها من العرق الذي يسبب رائحة الشعر الكريهة.
- من الأفضل الاهتمام بقص شعر طفلتك، للتخلص من الأطراف المتساقطة، يجب أن يكون قص الأطراف كل 45 يوما، للحصول على نتيجة إيجابية ومضمونة.
- ركزي على الأكلات المهمة للشعر، ومنها السلمون، الغني بأوميجا 3 وفيتامين ب، والخضراوات الغامقة مثل السبانخ والبروكلي التي تساهم في إنتاج الزيوت الطبيعية التي ينتجها الجسم للشعر، والمكسرات أيضًا تساعد في الحصول على شعر ثقيل، كما أن البيض كالسيوم مهم ويحتوي على فيتامين ب 12 المهم لصحة الشعر.
- اختاري تسريحة الشعر المناسبة لشكل شعر طفلتك ولون بشرتها أيضا، فعلى سبيل المثال إذا كان شعرها طويلا يمكنك اختيار تسريحات كثيرة، تساعد في تجميع شعرها منعًا للهيشان والجفاف.
- إذا كانت من أصحاب الشعر الناعم، يمكنك اختيار قصة مناسبة لشكل وجهها، حتى لا تؤذي عينيها.
- الشعر الطويل يناسبه أكثر من تسريحة، مثل الضفيرة التي يحبها أغلب الأطفال ويكون شكلها جميلا ومميزا خاصة إذا تم وضع بعض إكسسوارات الشعر من توك ودبابيس بها، ومن مميزات الضفيرة أنها تمنع دخول الهواء للشعر وبالتالي لا يحدث عرق بشكل كبير، ولذلك هي مفيدة وتحافظ على الشعر رطبا.
- بعض الأمهات يقمن بخطأ كبير عند تسريح شعر أطفالهن، وهي عمل ربطة قوية على الشعر، ظنا منها أنها تحافظ على الشعر من التطاير، لكن هذه الطريقة تؤثر على الشعر وتجعله يتراجع للخلف ويكون خفيفا من الأمام، لذلك يجب الابتعاد عن شد شعر الأطفال بهذه الطريقة.
- من التسريحات التي تساعد الأم في عملها قبل النوم، لتسهيل الاستيقاظ مبكرا والذهاب للمدرسة، هي الضفيرة، ويمكنك تجهيز طفلتك بها في المساء ، وفي الصباح ضعي أي نوع من الزيوت الطبيعية التي تفضلينها لشعر طفلتك، فالزيت يعمل على تنعيم الشعر وفرده بسهولة.
- اذهبي للطبيب لمتابعة صحة طفلك، فالشعر مثل باقي أعضاء الجسم يمكن أن يكون بحاجة لفيتامينات تساعد في تطويله وكثافته.
- احذري استخدام مستحضرات العناية بالشعر، وأدوات تصفيف الشعر، مثل المكواة والسشوار والجل والكريمات والإسبراي، فهذه الأشياء تضر بفروة الرأس وتضعف الشعر ولا تناسب عمر طفلك، اختاري أنواع زيوت طبيعية تعمل على تقوية شعر طفلك دون الحاجة لشراء كريمات تحتوي على مواد كيماوية ضارة وتدفعين فيها مبالغ كبيرة.
- بعض الأمهات يقعن في خطأ وهو صبغ شعر الأطفال، وهذه الفكرة تدمر شعر الأطفال، لأن الصبغة تحتوي على مواد كيماوية ضارة تؤذي فروة الرأس وتضعف من بصيلات الشعر.
- انتشر في الفترة الأخيرة الكيراتين والبروتين لفرد الشعر، وبعض الأمهات يلجأن لهذه الأفكار التي تسبب مشكلات كبيرة لشعر الأطفال، وتؤدي لتلفه وجفافه في ما بعد.
- فتشي في شعر أطفالك بعد عودتهم من المدرسة للتأكد من عدم تأثرهم بحشرات الرأس، التي تنتقل بين الأطفال وبشكل خاص في فصل الصيف، لذلك اهتمي بتنظيف شعر أطفالك وغسله بالشامبو المفضل لهم، ويفضل أن يكون من الأنواع المخصصة للأطفال.