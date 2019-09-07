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استعدي للمدارس بهذه التسريحات البسيطة لطفلتك

احرصي على الاهتمام بشرب طفلك للمياه، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة مع النوم لعدد ساعات كافٍ بشكل يومي لا يقل عن 8 ساعات، وذلك للحصول على بشرة صافية وشعر قوي
تحرير:آية أشرف ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مع الاستعداد لدخول المدارس، تبدأ كل أم تجهيز أدوات المدرسة بداية من الشنطة والملابس وزجاجة المياه واللانش بوكس، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي، تفكر كل أم في مظهر أطفالها وتحاول قدر الإمكان مساعدتهم للخروج بمظهر جيد، ويختلف الأمر ويكون أصعب إذا كان الطفل بنتا، فتحاول الأم شراء التوك لعمل تسريحات جديدة في شعرها تتناسب مع اليوم الدراسي واللعب، ولا تؤدي لهيشان الشعر وجفافه. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أفضل التسريحات التي يمكنك عملها لطفلتك في أيام الدراسة.
- احرصي على تدريب طفلتك على ضرورة غسل شعرها مرتين في الأسبوع على الأقل خلال فصل الصيف، لحمايتها من العرق الذي يسبب رائحة الشعر الكريهة. - من الأفضل الاهتمام بقص شعر طفلتك، للتخلص من الأطراف المتساقطة، يجب أن يكون قص الأطراف كل 45 يوما، للحصول على نتيجة إيجابية ومضمونة. - ركزي على الأكلات المهمة للشعر،
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رفع الأوزان الثقيلة يحسن من مظهر الجسم

التمرينات الرياضية أصبحت من الأساسيات في حياتنا جميعًا، إذ علينا باختيار ما يناسبنا منها، على سبيل المثال يلجأ العديد من الأشخاص إلى ممارسة رفع الأثقال من أجل بناء عضلات قوية، وعلى الجانب الآخر يقوم البعض بممارسة تمرينات تتعلق بتنحيف منطقة البطن، ولتقوية عضلات الساق، يمكنك ممارسة تمرينات الضغط والمشي لفترات مناسبة، كما إن السباحة من الرياضات الهامة التي يجب أن تضعها في الاعتبار، وآخر ما توصلت إليه الأبحاث رياضة جديدة تمسى deadlifts، نقلًا عن "dailymail".
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في أول يوم دراسي.. ساعد طفلك على النوم مبكرا

يعلم الآباء والأمهات أن عادات النوم الجيدة مهمة للأطفال، لكن مواعيد عمل الوالدين المزدحمة وأنشطة ما بعد المدرسة، والواجبات المنزلية يمكن أن تقصر وقت الأسرة في الليالي المدرسية ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على مقدار نوم الطفل. بالنظر إلى حقيقة أن الوقت المتاح لكثير من الأسر يبدأ في نحو الساعة 6 أو 7 أو حتى وقت متأخر من المساء في ليلة مدرسية، فقد يكون من الصعب تحديد وقت نوم مبكر. وبما أن الخبراء يقولون إن الأطفال في سن المدرسة يحتاجون إلى نحو 9 إلى 11 ساعة من النوم، مما يعني أنهم بحاجة إلى الذهاب إلى السرير فى نحو الساعة 8 أو 9.
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يخلصك من القشرة ويعالج حب الشباب.. فوائد الموز

الموز من الفواكه الغنية بعدة عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، وبالتالي له فوائد كثيرة تشجع على تناوله باستمرار كاسناك طبيعي في اليوم، حيث يعمل على التغلب على التعب، وينظم مستوى السكر في الدم، كما إنه يحسن من الحالة المزاجية، ويقلل من الشعور بالاكتئاب ويعتبر علاج جيد للإمساك، ويتميز أيضًا بقدرته على التحسين من البشرة وترطيبها بشكل فعال ، ويرجع ذلك لأنه يحتوي على البوتاسيوم والمغنسيوم والحديد والكالسيوم والمنجنيز، ومجموعة فيتامين B المركبة، نقلًا عن "timesofindia".
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قبل بداية المدارس.. 7 نصائح للعناية بشعر طفلك

مع بداية دخول المدارس، تحاول كل سيدة الاهتمام بصحة أطفالها وحمايتهم من الأمراض المعدية، خاصة مع بداية فصل الشتاء بالتزامن مع بداية الدراسة، من الأشياء التي تحرص عليها كل أم، حماية أطفالها من حشرات الرأس التي تنتشر بين الأطفال في الفصول، لذلك يجب الاهتمام بروتين يومي وأسبوعي للعناية بشعر طفلك لحمايته من أي أشياء تضره. في التقرير التالي نساعدك للتعرف على بعض النصائح التي تمكنك من العناية بشعر طفلك، سواء كان ولدا أو فتاة، فالبعض يعتقد أن العناية بالشعر تقتصر على الفتيات فقط، لكن ذلك أمر خاطئ ويجب الاهتمام بالطرفين.
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