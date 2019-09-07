استعدي للمدارس بهذه التسريحات البسيطة لطفلتك

احرصي على الاهتمام بشرب طفلك للمياه، وتناول الخضراوات والفاكهة الطازجة مع النوم لعدد ساعات كافٍ بشكل يومي لا يقل عن 8 ساعات، وذلك للحصول على بشرة صافية وشعر قوي

تحرير:آية أشرف ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

صورة أرشيفية

مع الاستعداد لدخول المدارس، تبدأ كل أم تجهيز أدوات المدرسة بداية من الشنطة والملابس وزجاجة المياه واللانش بوكس، وغيرها من الأدوات التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي، تفكر كل أم في مظهر أطفالها وتحاول قدر الإمكان مساعدتهم للخروج بمظهر جيد، ويختلف الأمر ويكون أصعب إذا كان الطفل بنتا، فتحاول الأم شراء التوك لعمل تسريحات جديدة في شعرها تتناسب مع اليوم الدراسي واللعب، ولا تؤدي لهيشان الشعر وجفافه. في التقرير التالي نساعدك في التعرف على أفضل التسريحات التي يمكنك عملها لطفلتك في أيام الدراسة.

- احرصي على تدريب طفلتك على ضرورة غسل شعرها مرتين في الأسبوع على الأقل خلال فصل الصيف، لحمايتها من العرق الذي يسبب رائحة الشعر الكريهة. - من الأفضل الاهتمام بقص شعر طفلتك، للتخلص من الأطراف المتساقطة، يجب أن يكون قص الأطراف كل 45 يوما، للحصول على نتيجة إيجابية ومضمونة. - ركزي على الأكلات المهمة للشعر،