انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
االأرصاد تعلن طقس السبت
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 26 34شبين الكوم 25 33طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 23 30بلطيم 23 31مطروح 22 31السلوم 21 31سيوة 23 35بورسعيد 25 30دمياط 24 30الزقازيق 23 34الاسماعيلية 21 34السويس 24 35العريش 22 31رفح 22 30رأس سدر 24 36نخل 17 33نويبع 28 35طابا 25 33كاترين 18 32الطور 27
درجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 26 34
شبين الكوم 25 33
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 31
مطروح 22 31
السلوم 21 31
سيوة 23 35
بورسعيد 25 30
دمياط 24 30
الزقازيق 23 34
الاسماعيلية 21 34
السويس 24 35
العريش 22 31
رفح 22 30
رأس سدر 24 36
نخل 17 33
نويبع 28 35
طابا 25 33
كاترين 18 32
الطور 27 34
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 37
مرسى علم 30 34
الفيوم 26 35
بنى سويف 25 35
المنيا 24 35
أسيوط 26 36
سوهاج 25 37
قنا 26 39
الأقصر 26 41
أسوان 29 42
أبوسمبل 27 41
الوادي الجديد 24 39
شلاتين 29 38
ابو رماد 29 37
حلايب 30 36
رأس حدربة 30 35