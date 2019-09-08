«التذوق المعدني».. أعراض غريبة قد تحدث خلال الحمل

عندما تصبح المرأة حاملا، يضعف جسدها بشكل طبيعي نظام المناعة لديها لضمان بقاء الجنين، وهذه العملية تزيد بشكل طبيعي من فرصتها في الإصابة بالأنفلونزا أو البرد

تحرير:فيروز ياسر ٠٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

حقائق غريبة عن الحمل

تحلم كل امرأة بعد الزواج بإنجاب طفل معافَى خالٍ من الأمراض، وعند بدء الحمل تحدث تغيرات جسمانية عديدة، مثل تقلب المزاج وغيره من الأحداث غير المتوقعة، كما يوصي الأطباء بالانتظار نحو أسبوع بعد الشعور بالتغيرات قبل إجراء اختبار الحمل في المنزل. تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 90% من النساء الحوامل سوف يعانين من أعراض حمل واحدة على الأقل بحلول الأسبوع الـ8، كما هناك بعض علامات الحمل التي يعرفها الجميع؛ مثل التعب أو فقدان الدورة الشهرية أو التهاب الثدي، لكن يمكن للمرأة الحامل أيضًا تجربة أعراض غريبة، خاصة في وقت مبكر من الحمل.

يمكنكِ معرفة الأعراض الغريبة التي قد تواجهينها خلال الحمل، وذلك حسبما ذكر موقع Medical News. 1- ارتفاع درجة حرارة الجسم عندما تصبح المرأة حاملا، يضعف جسدها بشكل طبيعي نظام المناعة لديها لضمان بقاء الجنين، فهذه العملية تزيد بشكل طبيعي من فرصتها في الإصابة بالأنفلونزا أو البرد، كما يمكن أن تسبب التهابات