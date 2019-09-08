«التذوق المعدني».. أعراض غريبة قد تحدث خلال الحمل

عندما تصبح المرأة حاملا، يضعف جسدها بشكل طبيعي نظام المناعة لديها لضمان بقاء الجنين، وهذه العملية تزيد بشكل طبيعي من فرصتها في الإصابة بالأنفلونزا أو البرد
تحلم كل امرأة بعد الزواج بإنجاب طفل معافَى خالٍ من الأمراض، وعند بدء الحمل تحدث تغيرات جسمانية عديدة، مثل تقلب المزاج وغيره من الأحداث غير المتوقعة، كما يوصي الأطباء بالانتظار نحو أسبوع بعد الشعور بالتغيرات قبل إجراء اختبار الحمل في المنزل.
تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 90% من النساء الحوامل سوف يعانين من أعراض حمل واحدة على الأقل بحلول الأسبوع الـ8، كما هناك بعض علامات الحمل التي يعرفها الجميع؛ مثل التعب أو فقدان الدورة الشهرية أو التهاب الثدي، لكن يمكن للمرأة الحامل أيضًا تجربة أعراض غريبة، خاصة في وقت مبكر من الحمل.
يمكنكِ معرفة الأعراض الغريبة التي قد تواجهينها خلال الحمل، وذلك حسبما ذكر موقع Medical News.
1- ارتفاع درجة حرارة الجسم
عندما تصبح المرأة حاملا، يضعف جسدها بشكل طبيعي نظام المناعة لديها لضمان بقاء الجنين، فهذه العملية تزيد بشكل طبيعي من فرصتها في الإصابة بالأنفلونزا أو البرد، كما يمكن أن تسبب التهابات
يمكنكِ معرفة الأعراض الغريبة التي قد تواجهينها خلال الحمل، وذلك حسبما ذكر موقع Medical News.
1- ارتفاع درجة حرارة الجسم
عندما تصبح المرأة حاملا، يضعف جسدها بشكل طبيعي نظام المناعة لديها لضمان بقاء الجنين، فهذه العملية تزيد بشكل طبيعي من فرصتها في الإصابة بالأنفلونزا أو البرد، كما يمكن أن تسبب التهابات الجهاز التنفسي.
والشيء الآخر الذي يسببه ضعف جهاز المناعة هو ارتفاع درجات حرارة الجسم، حيث يرفع الجسم بشكل طبيعي درجة حرارة المرأة لحماية طفلها.
2- الكوابيس
زيادة هرمونات الحمل يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى بـ«أحلام الحمل»، فالتغيرات الهرمونية وأنماط النوم غير العادية يمكن أن تؤثر جميعها فى الحمل كما يمكن أن يؤدي التغيير العاطفي والنفسي إلى الكوابيس.
ويمكن أن يؤثر اضطراب النوم بسبب عدم الراحة أو الذهاب المتكرر إلى الحمام، فى دورة حركة العين السريعة، ما يؤدي إلى أحلام غريبة لا تُنسى.
3- المزاجية
التغيرات الهرمونية في أثناء الحمل تؤدي دائمًا إلى تقلبات مزاجية، نظرًا لأن هرموناتك تبدأ في التغيُّر مباشرة بعد الحمل، ويمكن أن تبدأ الحالة المزاجية مبكرًا في الحمل نتيجة زيادة هرموني البروجسترون والإستروجين، بالإضافة إلى التعب.
على الرغم من أن التقلبات المزاجية أكثر شيوعا خلال الـ3 أشهر الأولى من الحمل، فإنها قد تستمر أيضًا طوال فترة الحمل، كما قد تؤدي إلى الإرهاق الذهني بسبب كل المخاوف والمشاعر المختلفة حول الطفل.
4- التفريغ
واحدة من أولى علامات الحمل هي الإفرازات المهبلية، ولها رائحة خفيفة وهي طبيعية تمامًا، وفي تلك الحالة، هناك بعض الأشياء التي عليك تجنبها، فلا يمكنك استخدام الفوط الصحية لأنها قد تجلب جراثيم جديدة إلى المهبل، كما يجب الابتعاد عن الغسول المهبلي للحفاظ على التوازن الطبيعي للبكتيريا ودرجة الحموضة في المهبل.
5- الانتفاخ
التغيرات الهرمونية يمكن أن تؤدي إلى الشعور بعدم الراحة، وذلك لأن النساء الحوامل لديهن مستويات عالية من هرمون البروجسترون، وهو معروف بتأثيره فى العضلات الملساء في الجسم، ما يسبب التهابا في الجهاز الهضمي.
ويمكن أن تشمل علامات ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون الإمساك والإسهال والانتفاخ الذي يمكن مكافحته من خلال تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر طوال اليوم.
6- انسداد الأنف
علامة أخرى غير عادية للحمل هي احتقان الأنف الناتج عن التغيير بسبب أن الأغشية المخاطية في الأنف منتفخة، فعندما تنتفخ تميل إلى الجفاف، ما قد يؤدي إلى نزيف الأنف.
7- التذوق المعدني
عندما تكونين حاملا، من الممكن أن تشعري بطعم قطعة معدنية في فمك، حيث تزيد مستويات هرمون الإستروجين والبروجستيرون في أثناء الحمل ويمكن أن تغير الطريقة التي تعمل بها براعم التذوق.
من الشائع في الثلث الأول من الحمل، أن "الفم المعدني" يمكن أن يترك مذاقًا حامضًا في فمك يمكنك أن تجربيه حتى في أثناء تناول الطعام.
ومن المعروف أيضًا أن احتباس الماء يسبب فمًا معدنيا؛ لأنه يمكن أن يؤثر فى براعم التذوق، ولكن يمكن أن يساعدك مضغ اللبان أو امتصاص قطرات فيتامين C أو شرب عصير البرتقال في الحصول على الراحة من عسر الهضم.