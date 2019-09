6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

محمد صلاح

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.

وغاب الفرعون المصري عن القائمة، رغم المشاركة القوية في 4 مباريات خاضها الريدز في شهر أغسطس، ساهم خلالها في تصدر الليفر للمسابقة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 2 آخرين. It's that time again! ? Get voting for your @EASPORTSFIFA Player of the Month ?? https://t.co/wMskDpXcxG #PLAwards pic.twitter.com/ieqBNyyJDo —