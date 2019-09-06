6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج
٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
محمد صلاح
استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
وغاب الفرعون المصري عن القائمة، رغم المشاركة القوية في 4 مباريات خاضها الريدز في شهر أغسطس، ساهم خلالها في تصدر الليفر للمسابقة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 2 آخرين.
It's that time again! ?
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وغاب الفرعون المصري عن القائمة، رغم المشاركة القوية في 4 مباريات خاضها الريدز في شهر أغسطس، ساهم خلالها في تصدر الليفر للمسابقة، أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 2 آخرين.
وكشف أمس، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قائمة تضم 55 لاعبا يتنافسون على جائزة التشكيل المثالي للعام والتي زينها محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد أن قام أكثر من 23 ألف لاعب بالتصويت واختيار تشكيل عام 2019، المكون من حارس مرمى و4 مدافعين و3 لاعبين وسط و3 مهاجمين عن موسم 2018-19.
ومن المقرر الإعلان عن القائمة النهائية في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري في ميلانو. وهيمن البريميرليج، لأول مرة منذ 2009 على القائمة بأكثر عدد من اللاعبين، حيث تواجد 21 لاعبا، مقابل 20 للدوري الإسباني "لاليجا". (تعرف على القائمة كاملة)