سائق يحرق جاره بسبب «جاموسة» في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م

صورة أرشيفية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على إشعال النيران في جاره، ظهر اليوم الجمعة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما سببها اتهامه لجاره بسرقة «جاموسة» يمتلكها بقرية «بهنباي» التابعة لدارة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب على إثرها إلى مستشفى «ههيا» للحروق، وجرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب مشاجرة بين اثنين من أهالي قرية «بهنباي» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، وقيام أحدهما بإشعال النيران في الآخر. بالانتقال والفحص، تبين قيام المدعو «السيد