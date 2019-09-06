وزير الإعلام السوداني: إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م

فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

في أول تصريحاته عقب توليه منصب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية الجديدة، كأول صحفي في تاريخ البلاد يصل لهذه المكانة، قال فيصل محمد صالح، إنه سيعمل على إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة في البلاد، مضيفا في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الإعلان يجب أن يجد مساحة من الحرية حتى يمارس المهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة صياغة قوانين جديدة لتنظيم عمل الصحافة وتساهم في إعطاء مساحة أكبر للإعلام.

وكان صالح قد أكد مساء أمس الخميس، في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.ولقى الصحفي فيصل محمد صالح، ترحيبا كبيرا من الأوساط السودانية بعد تعيينه وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة، لما عُرف به من الإطلاع الواسع والعلاقات