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وزير الإعلام السوداني: إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني
في أول تصريحاته عقب توليه منصب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية الجديدة، كأول صحفي في تاريخ البلاد يصل لهذه المكانة، قال فيصل محمد صالح، إنه سيعمل على إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة في البلاد، مضيفا في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الإعلان يجب أن يجد مساحة من الحرية حتى يمارس المهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة صياغة قوانين جديدة لتنظيم عمل الصحافة وتساهم في إعطاء مساحة أكبر للإعلام.
وكان صالح قد أكد مساء أمس الخميس، في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.ولقى الصحفي فيصل محمد صالح، ترحيبا كبيرا من الأوساط السودانية بعد تعيينه وزيرا للثقافة والإعلام في الحكومة الجديدة، لما عُرف به من الإطلاع الواسع والعلاقات
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حسن-روحانى

إيران تتخلى عن قيودها في مجال بحث وتطوير النووي

أعلنت إيران، اليوم الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. من جانبها أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.
الرئيس-اليمنى-عبد ربه-منصور-هادى (1)

اليمن ترحب ببيان السعودية حول تطورات عدن

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ببيان السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه، إذ ثمنت الحكومة الشرعية موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب، وكذلك تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة، مشيده بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة، بحسب العربية.
الفريق- شمس -الدين -الكباشي

الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
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الفريق- شمس -الدين -الكباشي

الكباشي: الوزراء الجدد يؤدون القسم الأحد المقبل

قال الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة في السودان، إن وزراء الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلتها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مساء اليوم، سيؤدون القسم الدستوري الأحد المقبل، إذ نقلت وسائل إعلام سودانية عن الكباشي قوله: «إن الحكومة الجديدة تنتظرها تحديات كبيرة، لكنه أعرب عن ثقته في قدرتها على تخطيها». جاء ذلك بعد أن أصدر المجلس السيادي في السودان، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
عبدالله-حمدوك (1)

«بينهم 4 نساء».. أول حكومة بعد البشير تضم 19 وزيرًا

أصدر المجلس السيادي في السودان، اليوم الخميس، مرسومًا دستوريًا باعتماد 19 وزيرًا و6 وزراء دولة في أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، إذ تضم الحكومة الجديدة التي أعلنها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 18 وزيرًا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله.، كما يضم التشكيل أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير منيس، ووزير الدفاع جمال عمر محمد، ووزير الداخلية الطريفي إدريس، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الحكم الاتحادي يوسف آدم الضي، ووزير المالية إبراهيم البدوي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
حمدوك.

المرأة تتصدر حكومة ما بعد البشير وتقود الدبلوماسية

بدأت تتكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد في السودان بعد خروج بعض الأسماء الوزارية إلى النور، والتي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بالكامل خلال اليوم أو غدا، بعد أن كشف الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي السوداني محمد الفكي، عن أن الإعلان عن الحكومة سيتم خلال 48 ساعة بأقصى تقدير. قوى الحرية والتغيير كشفت عن أسماء وزراء المرحلة الانتقالية للوزارات المختلفة، وسلمت قائمة لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي ينتظر أن يعلنها خلال ساعات، رغم تواصل المشاورات بشأن 3 وزارات ينتظر أن يتم حسمها اليوم، إذ تم إرجاء إعلان الحكومة لملء تلك الوزارات.
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