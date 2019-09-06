سر الاعتزال المفاجئ لمطربة الراب نيكي ميناج

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

نيكي ميناج

قررت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، بشكل مفاجئ اعتزال الغناء، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» رسالة إلى متابعيها قالت فيها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة"، على الرغم من أنها لم تفصح من قبل عن إنها متزوجة أو حامل، ولكنها كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس، غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.. واشتهرت ميناج قبل نحو 10 أعوام مع طرحها ألبوم "الجمعة الوردية"، بينك فرايداي وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين.

وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القلائل، بست جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في"أميركان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم عام 2016. نيكي ميناج هو الاسم الفني الذي اعتمدته أونيكا تانيا ماراج Onika Tanya Maraj حيث ولدت ماراج في 8