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سر الاعتزال المفاجئ لمطربة الراب نيكي ميناج

تحرير:التحرير ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
نيكي ميناج
نيكي ميناج
قررت مغنية الراب الأمريكية، نيكي ميناج، بشكل مفاجئ اعتزال الغناء، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «تويتر» رسالة إلى متابعيها قالت فيها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة"، على الرغم من أنها لم تفصح من قبل عن إنها متزوجة أو حامل، ولكنها كانت قد أعلنت في يونيو الماضي، إنها تعتزم الزواج من صديقها كينيث بيتي، وفي شهر أغسطس، غيرت اسمها على تويتر إلى مدام بيتي، لكنها لم تقل ما إذا كانت قد تزوجت.. واشتهرت ميناج قبل نحو 10 أعوام مع طرحها ألبوم "الجمعة الوردية"، بينك فرايداي وتشتهر بتعليقاتها الصريحة والخلافات مع المغنين.
وفازت ميناج، وهي واحدة من مغنيات الراب الأمريكيات القلائل، بست جوائز موسيقية أمريكية قبل أن تصبح مُحَكِمة مثيرة للجدل في"أميركان أيدول" وأدرجت في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم عام 2016. نيكي ميناج هو الاسم الفني الذي اعتمدته أونيكا تانيا ماراج Onika Tanya Maraj حيث ولدت ماراج في 8
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كريم عبد العزيز الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما المصرية

نجح الفنان كريم عبد العزيز، فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 96 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الخميس، 484 ألفًا و668 جنيهًا.. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، محققا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
اللجنة

«ورد مسموم» يمثل السينما المصرية في «الأوسكار»

اختتمت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين، لاختيار الفيلم الذي يمثل مصر، في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية، أعمالها. وعقدت اللجنة جلسة ختامية، مساء الخميس، أسفرت عن اختيار الفيلم الروائي الطويل «ورد مسموم»، للمخرج أحمد فوزي صالح، ليمثل السينما المصرية في المسابقة العالمية الشهيرة. كانت اللجنة قد اختارت قائمة قصيرة ضمت أفلام : ورد مسموم، وليل خارجي، والفيل الأزرق، والممر، والكنز، وعيار ناري، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل الحلم البعيد.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق2» يقترب من الـ100 مليون جنيه

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 94 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأربعاء، 403 آلاف و285 جنيها. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، ويحقق أعلى إيراد فى السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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إليسا

إليسا تفتح الباب أمام التراجع عن الاعتزال

صدمة حقيقية أصابت الجميع حينما أعلنت المطربة اللبنانية، إليسا، قبل عدة أيام، نيتها اعتزال الفن، خاصة أنها لم تكشف الكثير بشأن قرارها المفاجئ هذا، وإن كانت ألمحت إلى أنها تعاني من مشكلات في ظل اضطرارها إلى الإنتاج لنفسها. واليوم، وجهت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، رسالة إلى جمهورها قالت فيها: "أنا أتفهم حزنكم يا شباب، وأقدر الرسائل التي تلقيتها منكم، وأريدكم أن تعلموا أني أفعل هذا من أجل مصلحتي، ومن المبكر أن نتحدث (بشأن الأمر)، ولدي ألبوم وحفلات والعديد من الفعاليات، وأعدكم عندما أكون قادرة على الإنتاج لنفسي، سأفعل ذلك".
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