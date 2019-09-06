تحديات التغطية الصحية في مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام

في محاولة لبحث بدائل للعلاجات مرتفعة التكلفة ووضع خطة لمواجهة تحديات العلاج للمريض المصري، نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، المؤتمر الرابع لطب الأورام، والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدى فى مصر نحو خطوط علاج توافقية".

وأكد سكرتير عام المؤتمر دور الأطباء المصريين فى إجراء الأبحاث الطبية التى تفيد مريض الأورام المصرى لتحديد مدى الاستفادة من العلاجات الحديثة مرتفعة التكلفة بما يتناسب مع طبيعة المريض المصرى، مستعرضا التحديات الكبرى التى تواجه النظم الصحية لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. وتناول المؤتمر عددا