سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تحديات التغطية الصحية في مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام

تحرير:أميرة إبراهيم ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام
مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام
في محاولة لبحث بدائل للعلاجات مرتفعة التكلفة ووضع خطة لمواجهة تحديات العلاج للمريض المصري، نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، المؤتمر الرابع لطب الأورام، والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدى فى مصر نحو خطوط علاج توافقية".
وأكد سكرتير عام المؤتمر دور الأطباء المصريين فى إجراء الأبحاث الطبية التى تفيد مريض الأورام المصرى لتحديد مدى الاستفادة من العلاجات الحديثة مرتفعة التكلفة بما يتناسب مع طبيعة المريض المصرى، مستعرضا التحديات الكبرى التى تواجه النظم الصحية لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمواطنين. وتناول المؤتمر عددا
اقرأ المزيد
دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
القاهرة

انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
سكن-مصر (1)

قريبا.. أكبر قرعة للأراضي السكنية والشقق والفيلات

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنه سيم الإعلان خلال أيام، عن أكبر قرعة للأراضي السكنية والخدمات والفيلات والوحدات السكنية بمختلف أنواعها للمواطنين، بالمدن الجديدة، موضحا في بيان اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لقطع الأراضى السكنية التى سيتم طرحها، فمن المقرر طرح قطع أراض مميزة، وقطع أراض أكثر تميزا، وقطع أراض بمشروع «بيت الوطن»، بالإضافة إلى قطع أراض بخدمات مشروع «بيت الوطن»، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح فيلات مارينا، التى تمتلكها الوزارة، وعدد من وحدات مشروع «سكن مصر».
مجلس-النواب (1)

عقبة المحليات تتحدى انتخابات النواب والشيوخ في 2020

عدد من القوانين المهمة من المقرر أن ينتهي منها مجلس النواب خلال دور انعقاده الخامس والأخير، خاصة مشروعات القوانين المكملة للدستور، ومنها مشروعات قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية وتقسيم الدوائر، وهو ما يعني أن مصر ستكون على موعد مع عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال 2020، متمثلة في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى انتخابات المحليات، والأخيرة تحديدا تشهد اهتماما خاصا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سبق وحَث في أكثر من مناسبة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
اقرأ المزيد من الأخبار
ابو-محمد- على

والد محمد علي يكذب نجله: استلمنا فلوسنا من القوات المسلحة (فيديو)

قال علي عبدالخالق والد الفنان الهارب محمد علي، إنه يمتلك شركة تُنفذ مشروعات مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وإنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه. وكذب والد محمد علي نجله الفنان الهارب، في لقاء مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مؤكدا أنهم استلموا كل أموالهم من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدؤوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.
ضبط (100) ألف طلقة مختلفة الأعيرة و(2) قاذف RBG و(309) ألف قرص مخدر

«حرس الحدود» تحبط محاولات هجرة غير شرعية لـ 217 شخصا

أعلنت القوات المسلحة، عن مواصلة رجال حرس الحدود نشاطهم بكل عزيمة وإصرار للتصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضى من ضبط 30 كيلو جراما لجوهر الحشيش المخدر و 309 آلاف قرص لعقار الترامادول والكبتاجون المخدر، و2 طن لنبات البانجو، كما تمكنت إحدى الدوريات المكلفة بالقضاء على الزراعات المخدرة من اكتشاف وتدمير مزرعة لنبات البانجو المخدر بوسط سيناء تقدر بمساحة 14 قيراطا و 8 كيلو جرام لبذور البانجو المعدة للزراعة.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة توجه رسالة بشأن «شائعة الصيدليات» (فيديو)

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، رسالة للمواطنين، مضمونها عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": إن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة، أو تضع أيديها فيها، يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام".
محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org