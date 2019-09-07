تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

وجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين لإجهاد الأم الحاد كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ9.53 مرات مقارنة بالأمهات اللاتي لم تواجهن أي ضغوط أثناء الحمل، إلى جانب اختلافات في الدماغ

تحرير:فيروز ياسر ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تعرض الحامل لللإجهاد

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.

يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على طريقة تطور دماغ الجنين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني. اضطرابات الشخصية هي مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى التفكير المضطرب والسلوك العدواني، كما يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه