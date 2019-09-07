تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

وجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين لإجهاد الأم الحاد كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ9.53 مرات مقارنة بالأمهات اللاتي لم تواجهن أي ضغوط أثناء الحمل، إلى جانب اختلافات في الدماغ
تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية.
فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف.
يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على طريقة تطور دماغ الجنين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
اضطرابات الشخصية هي مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى التفكير المضطرب والسلوك العدواني، كما يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه
يعتقد الخبراء أن السبب في ذلك هو أن الإجهاد أثناء الحمل يؤثر على طريقة تطور دماغ الجنين، وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
اضطرابات الشخصية هي مجموعة واسعة من المشكلات السلوكية التي يمكن أن تؤدي إلى التفكير المضطرب والسلوك العدواني، كما يعاني العديد من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلات أيضًا من مشاكل الصحة العقلية الأخرى، مثل الاكتئاب والقلق.
وقال مؤلف الدراسة روس برانيجان، من الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا: "هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية توفير الصحة العقلية ودعم الإجهاد لكل من النساء الحوامل والأسر خلال فترة ما قبل الولادة وما بعدها".
كما تتبع الفريق البحثي آلاف الأشخاص من مواليد عامي 1975 و1976 في هلسنكي، فنلندا، ثم تم إعادة تقييمهم في عام 2005 ، عندما كان عمرهم 29 أو 30 عامًا، وفي ذلك الوقت، تم تشخيص 40 من عينة الآلاف يعانون من اضطرابات الشخصية.
بعد الأخذ في الاعتبار تاريخ الطب النفسي للوالدين وتدخين الأمهات -المعروف بالفعل أنهما يؤثران على خطر اضطراب الشخصية- وجد الباحثون أن الأشخاص المعرضين لإجهاد الأم الحاد كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ9.53 مرات مقارنة بالأمهات اللاتي لم يواجهن أي ضغوط أثناء الحمل، أما الحوامل اللاتي عانين من ضغوطات وإجهاد معتدل، كان أطفالهن عرضة لاضطرابات الشخصية بـ3.59 مرة.
ومن ناحية أخرى، وجدت دراسات سابقة اختلافات في الدماغ بين المصابين باضطرابات الشخصية وبدونها، وهذا الإجهاد قبل الولادة يؤثر على نمو دماغ الطفل.
من المحتمل أيضًا أن تتعرض النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل للتوتر بعد ولادة الطفل؛ مما قد يؤثر على العلاقة بين الأم والطفل في الأشهر الأولى الحاسمة من الترابط.
وقال الدكتور ترودي سينيفيراتني، رئيس هيئة التدريس في الكلية الملكية للأطباء النفسيين: "يمكن أن يكون الحمل وقتًا مرهقًا وتوضح هذه الدراسة أهمية ضمان وصول الأمهات إلى دعم الصحة العقلية الذي يحتاجونه، ولكنها لم تفسر العوامل المهمة التي تؤثر على التوتر ونمو الطفل -مثل الحالة المالية وأسلوب الأبوة والأمومة والصدمات الجنسية- التي نعرف أنها تسهم في تطور مرض عقلي شديد، بما في ذلك اضطرابات الشخصية".
أعراض غريبة قد تحدث خلال الحمل
1- الكوابيس
زيادة هرمونات الحمل يمكن أن تؤدي إلى ما يسمى بـ«أحلام الحمل»، فالتغيرات الهرمونية وأنماط النوم غير العادية يمكن أن تؤثر جميعها على الحمل كما يمكن أن يؤدي التغيير العاطفي والنفسي إلى الكوابيس.
2- انسداد الأنف
علامة أخرى غير عادية للحمل هي احتقان الأنف الناتج عن التغيير بسبب أن الأغشية المخاطية في الأنف منتفخة، فعندما تنتفخ تميل إلى الجفاف، مما قد يؤدي إلى نزيف الأنف.
3- التذوق المعدني
عندما تكونين حاملا، من الممكن أن تشعري بطعم قطعة معدنية في فمك، حيث تزيد مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون أثناء الحمل ويمكن أن تغير الطريقة التي تعمل بها براعم التذوق.
من المعروف أيضًا أن احتباس الماء يسبب "فمًا معدنيًّا" لأنه يمكن أن يؤثر على براعم التذوق، ولكن يمكن أن يساعدك مضغ اللبان أو امتصاص قطرات فيتامين C أو شرب عصير البرتقال في الحصول على الراحة من عسر الهضم.