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جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ

الباذنجان من الأطعمة المفيدة، والتي يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف، فهو يحتوي على فيتامينات هامة لصحة القلب والشرايين، ويخفض الكوليسترول في الدم.
تحرير:آية أشرف ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المقلوبة
المقلوبة
تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..
مقلوبة الفراخ المكونات فراخ مخلية كوب ونصف أرز شرائح باذنجان شرائح بصل ملح وفلفل أسود حبهان وورق لورا قرفة بهارات مشكلة طريقة التحضير:- - انقعي الأرز في ماء دافئ واتركيه حوالي نصف ساعة. -اغسلي الباذنجان والبطاطس ، ثم حمريها في الزيت حتى يتحول لونهم للذهبي. -في طاسة على النار ضعي الزيت ثم ضيفي شرائح
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فينو 1

استعدي للمدارس.. واعملي الفينو في البيت

مع اقتراب دخول المدارس، تستعد كل أم لتجهيز أطفالها بداية من شراء الملابس الجديدة ومستلزمات المدرسة إلى التفكير في إعداد أصناف جديدة وصحية من سندوتشات المدرسة، التي يحتاجها الطفل لاستكمال يومه الدراسي والحصول على الطاقة التي تساعده في التركيز، يجب على كل أم أن تسعى لتجهيز أكلات صحية لطفلها والابتعاد عن الأكلات الجاهزة التي تحتوي على مواد حافظة تضر بصحة الطفل، الفينو أو العيش من الأساسيات لعمل سندوتشات المدرسة وتجد كل سيدة صعوبة في شرائهم من الفرن بشكل يومي، لذلك نساعدك التعرف على أفضل الطرق لعمل الفينو بسهولة في المنزل..
لانشون

سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
الزيتون-المخلل

المخللات مهمة.. جربي الزيتون بأنواعه في البيت

المخللات من الأشياء الأساسية على السفرة والتي تساعد بشكل كبير على فتح الشهية، ولكن يجب تناولها باعتدال حتى لا تسبب في زيادة نسبة الأملاح في الجسم، منها العديد من الأنواع سواء كان جزر أو لفت أو باذنجان والزيتون والليمون المخلل أيضًا، الكثير منا يشتري المخلل ولكنه يتلف سريعًا في الثلاجة، لذلك يمكنك التفكير في كيفية إعداد بعض أنواع المخللات في المنزل بجودة مضمونة وتكلفة أقل أيضًا، في السطور التالية نساعدك التعرف على طريقة عمل الزيتون المخلل بأنواعه..
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لانشون

سادة أو فراخ.. اعملي اللانشون لأولادك في البيت أضمن

الأطفال يحبون تناول الأكلات الجاهزة والأصناف التي تحتوي على مواد حافظة، ومنها اللحوم المصنعة كالبرجر واللانشون، وهذه من المشكلات التي تواجه كل أم، خاصة مع اقتراب دخول المدارس، فهي تحاول تقديم أصناف صحية لأطفالها للحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الأمراض، لكنهم يحبون مثل هذه الأصناف. يمكنك الحفاظ على صحة أطفالك ومحاولة تحقيق طلباتهم؛ على سبيل المثال، جربي تجهيز الأصناف الجاهزة التي يحبونها في المنزل بجودة مضمونة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل اللانشون بأنواعه في المنزل دون الحاجة لشرائه جاهزًا بمبالغ كبيرة وجودة غير مضمونة.
زيت-التامانو

لو بتحتاري.. اعرفي الفرق بين زيت الذرة وعباد الشمس

العديد من أنواع الزيوت يمكنك استخدامها في الطهي، ولكل نوع فائدة وطعم مختلف؛ فعلى سبيل المثال، زيت عباد الشمس يعد من الزيوت المهمة، وهو مصدر جيد لفيتامين e، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحسن مستويات الكولسترول في الدم، وأيضا زيت الذرة الذي تستخدمه الكثيرات من النساء في قلي الأطعمة، وزيت الزيتون الذي يعد الأفضل لصحة القلب، ولكن لا ينصح باستخدامه في قلي الطعام، ويُفضل تناوله على السلطات أو وضعه بشكل مباشر على أصناف مختلفة من الأطباق. في التقرير التالي، نحاول التعرف على أنواع الزيوت وفوائد كل زيت وعيوبه.
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مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح

البلح من الفاكهة الذيذة التي نحب تناولها، وله العديد من الأشكال فمنه البلح الأحمر أو الأسود والأصفر أيضًا، للبلح العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى طعمه الشهي، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة ومنها أ، ب، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، وفيتاميني (جـ ،هـ)، كما أنه يحتوي على الألياف لذلك هو مفيد لحالات الإمساك، والسكريات التي يحتاجها الجسم، وغني بالمغنيسيوم، ويساعد في تقوية العظام، في السطور التالية نساعدك التعرف بشكل تفصيلي على فوائد البلح..
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الأرانب مفيدة.. قدميها لعائلتك بطرق شهية وجديدة

الأرانب من الأكلات المفيدة التي لا يعرف الكثير منا شيئا عن فوائدها، رغم أنها من أنواع اللحوم المفيدة والتي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة، وتعمل على تعزيز صحة الأسنان والعظام، لأنها غنية بنسب عالية من الكالسيوم، كما تحتوي على الحديد الذي يعالج أمراض الأنيميا، لذلك ينصح بطبخ الأرانب لعائلتك ولكن بطرق مختلفة تجعلهم يحبونها، على سبيل المثال يمكنك عمل الأرانب المحمرة أو البانيه بدلًا من المسلوقة التي يغضب منها البعض، في السطور التالية نتناول طرقا مختلفة لعمل الأرانب.
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