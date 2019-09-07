جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ

الباذنجان من الأطعمة المفيدة، والتي يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف، فهو يحتوي على فيتامينات هامة لصحة القلب والشرايين، ويخفض الكوليسترول في الدم.

تحرير:آية أشرف ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

المقلوبة

تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..

مقلوبة الفراخ المكونات فراخ مخلية كوب ونصف أرز شرائح باذنجان شرائح بصل ملح وفلفل أسود حبهان وورق لورا قرفة بهارات مشكلة طريقة التحضير:- - انقعي الأرز في ماء دافئ واتركيه حوالي نصف ساعة. -اغسلي الباذنجان والبطاطس ، ثم حمريها في الزيت حتى يتحول لونهم للذهبي. -في طاسة على النار ضعي الزيت ثم ضيفي شرائح