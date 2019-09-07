جربي المقلوبة بأنواعها لعائلتك لكسر روتين المطبخ
الباذنجان من الأطعمة المفيدة، والتي يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف، فهو يحتوي على فيتامينات هامة لصحة القلب والشرايين، ويخفض الكوليسترول في الدم.
تحرير:آية أشرف
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
المقلوبة
تحاول كل سيدة التفكير في أصناف جديدة لعائلتها للتخلص من الملل والروتين الذي يحدث نتيجة تناول نفس الأكلات وخاصة وجبة الغداء التي تحتاج للتنويع في الأصناف، احرصي على متابعة برامج الطهي التي تقدم على شاشات التليفزيون، وموقع اليوتيوب، وتحدثي مع زملائك أو والدتك حول الأصناف الجديدة التي يمكنك تقديمها لعائلتك، الأمر بسيط ويمكنك عمل أكلات جديدة تسعدي بها زوجك وأطفالك، على سبيل المثال المقلوبة من الأكلات الجديدة والمفيدة خاصة أنها تحتوي على أكثر من نوع مثل الأرز والباذنجان واللحمة، وهذه الأكلات مفيدة لصحة عائلتك..
مقلوبة الفراخ
المكونات
فراخ مخلية
كوب ونصف أرز
شرائح باذنجان
شرائح بصل
ملح وفلفل أسود
حبهان وورق لورا
قرفة
بهارات مشكلة
طريقة التحضير:-
- انقعي الأرز في ماء دافئ واتركيه حوالي نصف ساعة.
-اغسلي الباذنجان والبطاطس ، ثم حمريها في الزيت حتى يتحول لونهم للذهبي.
-في طاسة على النار ضعي الزيت ثم ضيفي شرائح
مقلوبة الفراخ
المكونات
فراخ مخلية
كوب ونصف أرز
شرائح باذنجان
شرائح بصل
ملح وفلفل أسود
حبهان وورق لورا
قرفة
بهارات مشكلة
طريقة التحضير:-
- انقعي الأرز في ماء دافئ واتركيه حوالي نصف ساعة.
-اغسلي الباذنجان والبطاطس ، ثم حمريها في الزيت حتى يتحول لونهم للذهبي.
-في طاسة على النار ضعي الزيت ثم ضيفي شرائح البصل وشوحيها جيدًا حتى يتحول لونها للذهبي، ثم ضعي الفراخ بعد التأكد من غسلها جيدًا بالملح والخل والدقيق.
ضيفي التوابل الموجودة في المكونات السابقة على الفراخ، واستمري في التقليب حتى يتحول لونها للداكن، ثم غطيها واتركيها تستوي، واحرصي على تقليبها كل فترة حتى لا تحترق.
- في صينية التقديم رصي طبقة من الباذنجان بعد تصفيته من الزيت، ثم رصي طبقة بطاطس، ثم طبقة الفراخ، وبعد ذلك رصي طبقة باذنجان وبطاطس ثم فراخ مرة أخرى، وطبقة البصل.
- جهزي الأرز المنقوع، ضيفي له الكركم والملح والفلفل الأسود والقرفة، واسقيه بشورية الفراخ، واتركيه نصف ساعة حتى التسوية.
ضعي طبقة الأرز على الوجه، وعند التقديم اقلبي الصينية وقدميها ستجدين طبقة الباذنجان والبطاطس في المقدمة.
مقلوبة اللحمة
المكونات
لحمة مكعبات
أرز أبيض أو بسمتي
باذنجان شرائح
بطاطس شرائح
بصل
ملح وفلفل أسود
قرفة حبهان وورق لورا
جزر وبطاطس
زيت
طريقة التحضير:-
- اغسلي الباذنجان جيدًا، وقطعيه شرائح ثم ضعي عليه الملح واتركيه لمدة نصف ساعة على الأقل.
- في طاسة ضعي الزيت ثم البصل وشوحيه ثم ضيفي مكعبات اللحمة، وقلبيها مع البصل حتى يتحول لونها للبنيز
-ضيفي التوابل الموجودة في المكونات السابقة والماء الساخن على اللحمة، واتركيها حتى التأكد من سلقها وتسويتها جيدًا.
- بعد تسويتها صفي اللحمة من الشوربة واتركيها في وعاء منفصل.
- حمري شرائح الباذنجان والبطاطس والجزر، واحرصي على و ضعهم على ورق المطبخ للتخلص من أي زيوت زئدة.
- استعدي لتجهيز الأرز، ضعي الماء المغلي ثم الأرز وضيفي الكركم والتوابل المفضلة لكي، واتركيه حتى التأكد من تسويته.
- في صينية ضعي طبقة من شرائح الباذنجان ثم شرائح البطاطس، وبعدها شرائح البصل المحمر، ثم طبقة ثانية من الباذنجان، وأخيرا ضعي طبقة الأرز بالكركم.
- قدمي المقلوبة في طبق التقديم، واحرصي على وضعها بحرص حتى لا تفسدي طبقات المقلوبة.
مقلوبة المكرونة
المكونات
نصف كيلو مكرونة
طماطم شرائح
باذنجان شرائح
نصف كيلو لحمة مفرومة
بصل مفروم
ثوم مفروم
زيت
صلصة طماطم
قرفة
بهارات مشكلة
ملح وفلفل أسود
طريقة التحضير:-
- حمري شرائح الباذنجان في الزيت، حتى يتحول لونها للذهبي.
- اسلقي المكرونة في ماء مغلي واهتمي بوضع الملح، ثم صفيها واتركيها جانبا.
- في وعاء ضعي البصل وحمريه حتى يتحول لونه للذهبي، ثم ضيفي اللحمة المفرومة والتواصل الموجودة لديكي، وشوحي كافة المكونات حتى يتحول لون اللحمة للبني وتبدا في التسوية، ثم اتركيها على نار هادئة.
- في طاسة ضعي الزيت وكمية ثانية من البصل وشوحيه، ثم ضعي الثوم المفروم وشوحي، ثم الطماطم وصلصة الطماطم والتوابل الموجودة لديكي، وقلبي كافة المكونات جيدًا.
- اتركي المكونات على نار هادئة ر بع ساعة، ثم ضيفي المكرونة عليها.
- في صينية رصي طبقة من شرائح الباذنجان ثم حلقات الطماطم، ثم ضعي المكرونة ثم اللحمة المفرومة.