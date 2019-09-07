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تناول 6 أكواب من القهوة يوميّا يقلل من حصوات المرارة

تتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، من مواد كيميائية في المرارة، وعلى الجانب الآخر، من المحتمل أن تتكون من الكوليسترول
تحرير:إسراء سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
فوائد القهوة
فوائد القهوة
توجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن فوائد القهوة، على سبيل المثال تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعد على التحسين من أداء الجسم بشكل عام، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والحماية من مرض الزهايمر والخرف، على الجانب الآخر، قالت بعض الأبحاث إن تناول القهوة باستمرار يسبب عديدا من المشكلات الصحية، مثل الزيادة في الوزن وقرح المعدة والحموضة، وتهيج القولون العصبي، ومازالت الدراسات تحاول النظر في القهوة وفوائدها، نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول 6 أكواب من القهوة في اليوم الواحد، يقلل من خطورة تكون حصوات المرارة، وبناء على ذلك، فإن زيادة استهلاكك من القهوة يقلل إصابتك بآلام المرارة بنسبة تصل إلى 23%، مقارنة بمن لا يتناولون قهوة على الإطلاق، كما قام الباحثون بتحليل بيانات 104.500 بالغ، بما في ذلك أسلوب الحياة
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تأثير-القهوة-على المرأة-الحامل

تعرضك للإجهاد خلال الحمل يصيب طفلك باضطرابات الشخصية

تعاني الحامل الكثير من المشكلات الصحية والنفسية الناتجة عن التقلبات الهرمونية، كما تشير الأبحاث إلى أن النساء اللاتي يتعرضن للإجهاد أثناء الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من اضطراب الشخصية. فالأطفال الذين تعاني أمهاتهم من ضغوط شديدة أثناء الحمل معرضون لخطر الإصابة بالمشكلة السلوكية لـ10 أضعاف في سن الـ30 أكثر من الآخرين، وتلك اللاتي يعانين من الإجهاد المعتدل يتعرض أطفالهن لخطر الاضطرابات 4 أضعاف. يعد هذا البحث الذي نشر في المجلة البريطانية للطب النفسي، أول ما يقدم دليلا على وجود علاقة بين الإجهاد قبل الولادة واضطرابات الشخصية.
التمرينات-الرياضية

هل تشعر بالغثيان بعد التمرين؟..اعرف متى تأكل أو تشرب

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، يمكن لما تأكله أن يكون مهمًا لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينًا عارضًا أو تدريبًا على المنافسة فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرًا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين وإذا لم تلحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات، دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
الم -الظهر -العلوي

متى تستدعي آلام الظهر العلوي ذهابك للطبيب؟

ألم الظهر ليست مشكلة سهلة كما يعتقد البعض، خاصة عندما يتم إهماله، والأسباب التي نعرفها ورائها أخرى خفية تجعلنا نشعر بالألم من وقت لآخر. بالرغم أن ألم الظهر السفلي الأكثر شيوعا، ولكن في الحقيقة، فإن ألم الظهري العلوي الأكثر خطورة حيث خلفه العديد من العوامل والأمراض والمشكلات التي قد تزيد الأمر سوءا، فالأمر بأكمله يؤثر على العضلات والأوتار والكتفين والرقبة، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة فأنت في حاجة إلى حماية ظهرك من الألم المفاجيء، الذي يحدث نتيجة العادات الخاطئة، لذا تعرف على ما يحدث لك وفقا لما ذكره موقع The Healthy.
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ضعف-السمع-عند-الأطفال-الرضع

لم ينتبه طفلك للأصوات؟ قد يعاني ضعف السمع

يولد كل يوم العديد من الأطفال الذين يعانون من مشكلات صحية عديدة، بداية من أمراض القلب إلى العيوب الخلقية، وفي الآونة الأخيرة ظهر "ضعف السمع"، باعتباره أحد الأمراض الخفية التي يصعب الكشف عنها في البداية، مما دعا إلى إطلاق مبادرة الكشف الإلزامي عن ضعف السمع لحديثي الولادة، ليتمكنوا من العلاج المبكر للأطفال، إذ عليك بالتعرف على العلامات التي تلقي الضوء على إصابة طفلك بهذه المتلازمة، للعمل بشكل فعال على تعلم المهارات الخاصة بحالته، نقلًا عن "marchofdimes".
المارشيملو

هل المارشيملو يؤثر على صحة الطفل؟.. يسبب الحساسية

عند الشعور بالملل، نبحث عن الحلوى لتجلب لنا مزيدا من السعادة، على سبيل المثال الشيكولاتة تعد من الاسناك الأساسي في أي بيت، حيث تعمل بفاعلية كبيرة على زيادة الشعور بالسعادة، كما أن الشيكولاتة الداكنة تمنحك العديد من الفوائد، نظرًا للقيمة الغذائية التي توجد بها، كما أن المارشيملو من الأطعمة الترفيهية اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، هل تعلم أنه يتميز بعدة فوائد؟ بالفعل يعمل على تعديل الحالة المزاجية بشكل ملحوظ، ويجعلك تشعر بالشبع، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي verywellfit"".
اطعمة-يجب-تناولها-بعد-الولادة

اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
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