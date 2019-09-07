تناول 6 أكواب من القهوة يوميّا يقلل من حصوات المرارة

تتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، من مواد كيميائية في المرارة، وعلى الجانب الآخر، من المحتمل أن تتكون من الكوليسترول

تحرير:إسراء سليمان ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

فوائد القهوة

توجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن فوائد القهوة، على سبيل المثال تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعد على التحسين من أداء الجسم بشكل عام، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والحماية من مرض الزهايمر والخرف، على الجانب الآخر، قالت بعض الأبحاث إن تناول القهوة باستمرار يسبب عديدا من المشكلات الصحية، مثل الزيادة في الوزن وقرح المعدة والحموضة، وتهيج القولون العصبي، ومازالت الدراسات تحاول النظر في القهوة وفوائدها، نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".

وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول 6 أكواب من القهوة في اليوم الواحد، يقلل من خطورة تكون حصوات المرارة، وبناء على ذلك، فإن زيادة استهلاكك من القهوة يقلل إصابتك بآلام المرارة بنسبة تصل إلى 23%، مقارنة بمن لا يتناولون قهوة على الإطلاق، كما قام الباحثون بتحليل بيانات 104.500 بالغ، بما في ذلك أسلوب الحياة