تناول 6 أكواب من القهوة يوميّا يقلل من حصوات المرارة

تتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، من مواد كيميائية في المرارة، وعلى الجانب الآخر، من المحتمل أن تتكون من الكوليسترول
توجد العديد من الدراسات التي تتحدث عن فوائد القهوة، على سبيل المثال تساعد على حرق الدهون، كما أنها تساعد على التحسين من أداء الجسم بشكل عام، إضافة إلى التقليل من خطر الإصابة بالسكري، والحماية من مرض الزهايمر والخرف، على الجانب الآخر، قالت بعض الأبحاث إن تناول القهوة باستمرار يسبب عديدا من المشكلات الصحية، مثل الزيادة في الوزن وقرح المعدة والحموضة، وتهيج القولون العصبي، ومازالت الدراسات تحاول النظر في القهوة وفوائدها، نقلا عن الموقع البريطاني "dailymail".
وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول 6 أكواب من القهوة في اليوم الواحد، يقلل من خطورة تكون حصوات المرارة، وبناء على ذلك، فإن زيادة استهلاكك من القهوة يقلل إصابتك بآلام المرارة بنسبة تصل إلى 23%، مقارنة بمن لا يتناولون قهوة على الإطلاق، كما قام الباحثون بتحليل بيانات 104.500 بالغ، بما في ذلك أسلوب الحياة
وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول 6 أكواب من القهوة في اليوم الواحد، يقلل من خطورة تكون حصوات المرارة، وبناء على ذلك، فإن زيادة استهلاكك من القهوة يقلل إصابتك بآلام المرارة بنسبة تصل إلى 23%، مقارنة بمن لا يتناولون قهوة على الإطلاق، كما قام الباحثون بتحليل بيانات 104.500 بالغ، بما في ذلك أسلوب الحياة والصحة العامة، كما قارنوا مقدار شرب القهوة مع الذين يعانون من حصوات المرارة، وكشفت النتائج أن تناول كوب واحد في اليوم يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة تكون حصى المرارة، بنسبة 3%، ولكن التأثير الأكبر كان من شرب عدة أكواب كل يوم.
حصوات المرارة عبارة عن كتل من المواد الصلبة التي تتشكل في المرارة، كما أنه حول العالم، هناك شخص واحد من بين 10 أشخاص بالغين مصاب بهذه الحالة.
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تتكون حصوات المرارة، التي يمكن أن تشبه حبيبات الرمل أو الحصى الكبيرة، من مواد كيميائية في المرارة، وعلى الجانب الآخر، من المحتمل أن تتكون من الكوليسترول، ومزيج من الكالسيوم وخلايا الدم الحمراء، أو مزيج من الاثنين، كما تم ربط تكون الحصوات بالوجبات الغذائية التي تحتوي على معدلات عالية من الكوليسترول، والعديد من الأشخاص غير مدركين بهذا، وتتمثل الأعراض في آلام بالغة في البطن، حيث يستمر لمدة تصل إلى 8 ساعات ويكون حادًا ويصعب تحمله.
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وقال الباحثون إن الكافيين ينطلق عن طريق المرارة، ويحتوي على مركبات كيميائية تسمى الميثيل، تحفز من إنتاج الأحماض، وبناء على ذلك، وضح الباحثون أن هذا يمنع الكوليسترول من تكوين حصوات في المرارة، كما قال فريق الباحثون بقيادة أسك تيبايرج نوردستجارد من قسم الكيمياء الحيوية الإكلينيكية بالجامعة: "إن القهوة تقلل من خطر تكون حصى المرارة، من خلال تقليل إنتاج الأحماض".
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ومن خلال دراسة أخرى، وجد الباحثون أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر يوميًّا يزيد بشكل كبير من خطر التعرض للصداع النصفي، تتبعت الدراسة 98 من الذين يعانون من الصداع النصفي لمدة تصل إلى 14 يومًا في الشهر، وجدوا أن تناول ما يصل إلى كوبين من القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، لم تحدث فرقا كبيرا فيما يتعلق بفرص الإصابة بالصداع النصفي، لكن عندما شربوا ثلاثة أكواب، ارتفع خطر التعرض للصداع في نفس اليوم بنسبة 40 في المائة، أما إذا كان لديهم خمسة أكواب، فقد ترتفع نسب الإصابة إلى 161 في المائة.
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وقال الباحثون ، الذين نشرت نتائجهم في المجلة الأمريكية للطب، إن تأثير الكافيين على الصداع النصفي يحتاج إلى بحث، لأنه يعتمد على الجرعة والتكرار.
وعلى الرغم من أنه قد يؤدي إلى حدوث صداع مفاجئ، إلا أنه قد يكون له تأثير مسكن للألم، بجانب ذلك، تم تحذير النساء الحوامل من شرب أكثر من كوبين من القهوة يوميًّا لأنه قد يؤدي إلى تلف كبد الطفل.
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