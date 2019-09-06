جريمة

مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م
أرشيفية
أرشيفية
واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
بالانتقال والفحص، تبين قيام "محمد.ص.م" 38 عاما عاطل، بقتل والده "صابر.م.ع" 56 عاما مؤذن بمسجد القرية، وزوجة والده "ناهد.م.أ" 38 عاما موظفة بري سوهاج، وشقيقه من والده "يوسف.ص.م" 5 سنوات، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل بندقية آلية وفرا هاربا. وتبين من التحريات، أن المتهم سيئ السير والسلوك، وسبق له سرقة دراجة
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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالعبور

لقي شخص مصرعه في حادث قرب مدخل مدينة العبور أثناء عبوره الطريق قطعيا بعدما صدمته سيارة ملاكي، إذ فوجئ قائدها به أمامه وحاول مفادته، لكنه اصطدم به وبعامود إنارة، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة السائق وشخص آخر كان برفقته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل الحي السادس بمدخل مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
اشعال النار

سائق يحرق جاره بسبب «جاموسة» في الشرقية

أقدم سائق، في منتصف العقد الثالث من العمر، على إشعال النيران في جاره، ظهر اليوم الجمعة؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما سببها اتهامه لجاره بسرقة «جاموسة» يمتلكها بقرية «بهنباي» التابعة لدارة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل المصاب على إثرها إلى مستشفى «ههيا» للحروق، وجرى ضبط المتهم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحريات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.
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مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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مصرع طفلين وإصابة 8 في انقلاب سيارة ملاكي بمطروح

لقى طفلان مصرعهما وأصيب 8 أشخاص، فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى، بمحافظة مطروح. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالكيلو 20 اتجاه القاهرة، بعد بوابة تحصيل الرسوم، ما أدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع طفلين وإصابة 8 أشخاص آخرين، وتم الدفع بسيارات الغسعاف التى بادرت بنقل جثمانى الطفلين إلى المستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النياة العامة، ونقل المصابين إلى مستشفى العلمين المركزى، لتلقى العلاج اللازم.
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حجز المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أصدرت نيابة مشتول السوق العامة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحجز ستة شباب على ذمة تحريات رجال البحث الجنائي؛ على خلفية اتهامهم بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بقرية كفر «إبراش»، التابعة لدائرة المركز، وأمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي، يحاول أهالي الشباب المتهمين توسيط رجال من كبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، في محاولة منهم للصلح مع أسرة المجني عليه، إلا أن أسرة الشاب أكدت عدم تنازلهم عن حقه.
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أجر عز في الممر وولاد رزق 2 ضمن نفقة «توأم زينة»

نظرت محكمة استئناف أسرة القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، تطالب فيها بزيادة مبلغ نفقة نجليهما التوأمين عز الدين وزين الدين. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عيد، وعضوية المستشارين أسامة العطار وأحمد حلمي وأمانة سر أيمن حمودة وقدمت المدعية مستندات تثبت ثراء مطلقها، وقالت «زينة» فى دعوى زيادة النفقة، إن والد طفليها ممثل مشهور وله كثير من الأعمال السينمائية، وقام بالعديد من الحملات الإعلانية، إضافة إلى أملاكه المتعددة التي تدر عليه أكثر من 3 ملايين جنيه شهريا.
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ملاك وشياطين.. ليلة ذبح طفل كرداسة لسرقة «توك توك»

لم تمنحه الحياة يوما نظرة رضا، كُتب عليه الشقاء، كأنه جاء الدنيا ليغادرها سريعا، نال من الدنيا قسوتها وذاق مر الفقر والعوز، كانت عزة نفسه تمنعه من أن يستعطف أحدا أو يمد يده، بينما هموم الدنيا تفوق عدد سنوات عمره بكثير، ولكنه كان يحاربها أملا في حياة أفضل، يجوب الشوارع بحثا عن لقمة العيش، تنساب على جبينه حبيبات العرق، يمسحها بابتسامة رضا يتبعها تنهيدة جاءت بعد عمل يوم شاق يتحسس جيبه فرحا ببضعة جنيهات يعود بها إلى أسرته في المساء، بينما على رصيف الموت كان ينتظره ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، اغتالوا الضحكة ونسفوا الأمل وسرقوا الحياة.
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مطاردة بالسكين.. مشاهد في جريمة «جثة البرميل»

لم يدر سمسار أن موافقته على الصعود إلى منزل عاطل لإنهاء اتفاقهما على بيع أجهزة كهربائية مستعملة ملك الأخير ستكتب الفصل الأخير من حياته في مشهد عنوانه الرئيسي "الغدر والخيانة". ثمة خلاف وقع بين الاثنين تطور إلى مشادة انصرف على أثرها السمسار في محاولة لإنهاء الأمر دون أي ضرر، لكن صاحب الشقة طارده ممسكا بسكين المطبخ محاولا الفتك به، وسدد له طعنات عدة في أماكن متفرقة بالجسم أردته قتيلا في الحال، ليتدحرج المجني عليه على السلم الذي صُبغ بلون الدماء والانتقام.
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