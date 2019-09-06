مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٧ م

أرشيفية

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين قيام "محمد.ص.م" 38 عاما عاطل، بقتل والده "صابر.م.ع" 56 عاما مؤذن بمسجد القرية، وزوجة والده "ناهد.م.أ" 38 عاما موظفة بري سوهاج، وشقيقه من والده "يوسف.ص.م" 5 سنوات، بإطلاق الرصاص عليهم من قبل بندقية آلية وفرا هاربا. وتبين من التحريات، أن المتهم سيئ السير والسلوك، وسبق له سرقة دراجة