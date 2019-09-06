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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٧ م
غزة
غزة
استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
شددت الهيئة العليا لمسيرات العودة، على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة المتواصل منذ 13 سنة.وأكدت الهيئة على سلمية المسيرة وجماهيريتها واستمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حق العودة
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حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

وزير الإعلام السوداني: إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة

في أول تصريحاته عقب توليه منصب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية الجديدة، كأول صحفي في تاريخ البلاد يصل لهذه المكانة، قال فيصل محمد صالح، إنه سيعمل على إلغاء وتعديل كافة القوانين المقيدة لحرية الصحافة في البلاد، مضيفا في تصريح خاص لقناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الإعلان يجب أن يجد مساحة من الحرية حتى يمارس المهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة صياغة قوانين جديدة لتنظيم عمل الصحافة وتساهم في إعطاء مساحة أكبر للإعلام.
حسن-روحانى

إيران تتخلى عن قيودها في مجال بحث وتطوير النووي

أعلنت إيران، اليوم الخميس، التخلي عن القيود في مجال البحث والتطوير النووي كجزء من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال في وقت سابق، إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015. من جانبها أعربت بريطانيا عن قلقها وخيبة أملها من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تهدف لتسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.
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اليمن ترحب ببيان السعودية حول تطورات عدن

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم الخميس، ببيان السعودية حول تطورات عدن، مبدية استعدادها الكامل لما دعت إليه، إذ ثمنت الحكومة الشرعية موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظات الجنوب، وكذلك تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة، مشيده بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق، أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة، بحسب العربية.
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حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
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الاحتلال أم «حماس».. من يقف وراء تفجيرات قطاع غزة؟

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة انتخابه، ومع دعوة المعارضين السياسيين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد حركة حماس، تزايدت وتيرة المواجهات خلال الشهر الجاري بين الاحتلال وحماس. وجاء الانفجاران اللذان شهدهما القطاع مساء أمس، وأديا لاستشهاد 3 من عناصر الحركة وسقوط مصابين جراء استهداف حواجز أمنية، ليفاقم الأوضاع، حيث أطلقت حماس عملية أمنية واسعة في غزة بعد مصرع عناصرها خلال تلك الانفجارات. أحداث أمس هي الأخيرة في سلسلة من حوادث التصعيد عبر الحدود، والتي أثارت مخاوف من تفاقم الوضع قبل انتخابات إسرائيل.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
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غارة لقوات الاحتلال تستهدف موقعا للشرطة البحرية بغزة

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل مساء الأربعاء، أن غارة جوية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت موقعا للشرطة البحرية غرب مدينة غزة. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، قال إن قذيفة صاروخية أطلقت مساء الأربعاء، من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة" وسقطت في مكان مفتوح، دون وقوع إصابات أو أضرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس، إن حكومته تدرس شن حرب جديدة واسعة النطاق على قطاع غزة. وأوضح نتنياهو، في أثناء توجهه إلى أوكرانيا في زيارة رسمية، أن حكومته تتخذ جميع الإجراءات العسكرية اللازمة بحق غزة.
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