روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

روسيا

حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.

وأضافت أنه حال عدم تجاوب الشركات والشبكات الأجنبية مع هذه المطالب، ستعتبر روسيا ذلك تدخلا في شئون البلاد السيادية وتأثيرا عدائيا إعاقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، كما أنها تحتفظ بحقها في الرد بما هو مناسب".وفي 8 سبتمبر، ستشهد 85 منطقة روسية أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات