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روسيا تحذر شبكات التواصل الاجتماعي من أي تدخل في انتخاباتها

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
روسيا
روسيا
حذرت هيئة رقابة الاتصالات في روسيا رسائل إلى شركات (جوجل ويوتيوب وفيسبوك وإنستجرام)، من نشر أي دعاية انتخابية يومي 7 و8 سبتمبر الجاري (غدا وبعد غد). وقالت الهيئة -في بيان أصدرته بمناسبة اقتراب بدء الانتخابات متعددة المستويات المقررة بعد غد وأوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إنها حذرت الشركات وشبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية من انتهاك حظر الدعايات الانتخابية في "يوم الصمت" 7 سبتمبر، وفي يوم التصويت بعينه 8 سبتمبر.
وأضافت أنه حال عدم تجاوب الشركات والشبكات الأجنبية مع هذه المطالب، ستعتبر روسيا ذلك تدخلا في شئون البلاد السيادية وتأثيرا عدائيا إعاقة لإجراء انتخابات ديمقراطية، كما أنها تحتفظ بحقها في الرد بما هو مناسب".وفي 8 سبتمبر، ستشهد 85 منطقة روسية أكثر من 5 آلاف حملة انتخابية متفاوتة المستوى، من بينها انتخابات
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بوريس-جونسون (3)

بأمر المحكمة.. رفض الطعن على قرار تعليق البرلمان البريطاني

رفضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الجمعة، طعنًا في قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقال أعلى قاضٍ في إنجلترا وويلز إيان بورنيت للمحكمة "تم رفض" الطعن، بحسب العربية، وقال جونسون، يوم الأربعاء، إن بلاده سننسحب من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر في كل الأحوال، على الرغم من إقرار البرلمان البريطاني، مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء بتقديم اتفاق بشأن "بريكست" للبرلمان أو الحصول على مهلة جديدة من الاتحاد الأوروبي، ما يمنع خروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق مسبق.
الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني: جاهزون للتضحية من أجل إخواننا في كشمير

أكد قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم الجمعة، استعداد جيش باكستان وشعبها للتضحية بأي شيء من أجل إخوانهم الكشميريين، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى "يوم الدفاع والشهداء" في مقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي، والتي سلط خلالها الضوء على معاناة الكشميريين، معربا عن بالغ قلقه حيال الاضطرابات السائدة في الإقليم الذي تحتله الهند، مشددة على ضرورة حل النزاع وفقا للقرارت الأممية وتطلعات الشعب الكشميري، بحسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية.
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البنتاجون يعلن موقفه من حصول تركيا على «إف-35»

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روبرت موجابي

وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

توفي رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي عن عمر ناهز 95 عاما. ونقلت «BBC عربي» عن عائلة موجابي قولهم إنه توفي بعد صراع مع المرض. وأطيح موجابي من الرئاسة إثر إنقلاب عسكري في نوفمبر 2012، بعدما قضى في سدة الحكم قرابة 3 عقود. وفى 21 نوفمبر، أعلن رئيس البرلمان الزيمبابوى، استقالة الرئيس روبرت موجابي. ووفقًا لما ذكرته «رويترز» فإن موجابي قال في خطاب استقالته: «استقلت لضمان الانتقال السلس للسلطة في زيمبابوي». وكان البرلمان الزيمبابوي قد اعتمد قرارًا حول سحب الثقة من رئيس الدولة، روبيرت موجابي، تبع ذلك إعلان الرئيس موجابي استقتالته من رئاسة البلاد.
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فيسبوك

مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية. ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك". وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".
الطائرة بعد هبوطها

إصابة 10 أشخاص في هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية

أصيب 10 أشخاص بإصابات طفيفة، إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز «إيرباص-321» في ضواحي موسكو، فجر اليوم الخميس، بعد اندلاع النار في محركيها. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أفادت شركة «أورال إيرلانز» بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوزفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور. وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين نجحا فى الهبوط بالطائرة، التي كانت تقل 324 شخصا على متنها، بينهم 7 أفراد الطاقم، على حقل زراعي قرب قرية على بعد بضعة كيلومترات من المطار.
هبوط اضطراري - أرشيفية

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في روسيا

أفادت وكالة أنباء «تاس» الروسية، صباح اليوم الخميس، بأن طائرة ركاب هبطت اضطراريًا قرب موسكو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، لم تكشف الوكالة الروسية على الفور عن الدولة التي تتبعها تلك الطائرة أو سبب الهبوط. بينما أفادت وسائل إعلام بأنه جرى إخلاء جميع ركاب الطائرة بعد اشتعال أحد محركاتها أثناء الإقلاع. وفي أواخر يونيو الماضي، لقي طياران مصرعهما، وأصيب 7 أشخاص آخرين، إثر هبوط اضطرارى نفذته طائرة ركاب من طراز «آن-24»، شمالي جمهورية بورياتيا الروسية.
بوتين وترامب

ترامب يخطر بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان ستكون في وقت قريب". بدوره أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بفترة عمل هانتسمان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذ اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية.
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