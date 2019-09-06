رياضة

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
محمد صلاح
محمد صلاح
تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
وواصل:" ثم يأتي ساديو ماني بين الثنائي، الذي يفضل التسجيل ويلعب بشكل فردي عندما يتطلب الأمر، كما أنه كريما بعض الشيء في التمريرات". وتابع: "اعتقد أن الفريق يمتلك توازن كبير هنا، لكن الأمر يزداد سخونة يوما بعد الآخر، لقد قلت سابقًا بعد مباراة بيرنلي، هل رأيتم هناك عدة مواقف توجّب على صلاح التمرير فيها". واردف:
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6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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وفاة محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق

رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، اللواء محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأولمبية السابق ورئيس اتحاد كرة السلة الأسبق، بعد صراع مع المرض، خلال الفترة الأشهر الماضية، لكن الساعات الماضية كانت فارقة في رحلته مع الحياة، إذ اشتد عليه المرض حتى وافته المنية.. وبخلاف رئاسة اللجنة الأولمبية لعدة سنوات، تولى الراحل محمود أحمد علي، رئاسة اتحاد كرة السلة خلال الفترة منذ 1996 حتى 2000، ثم عين بعد ذلك لمدة عام واحد منذ 2003 حتى 2004 في نفس المنصب، قبل أن يفوز بانتخابات الجمعية العمومية للاتحاد منذ ?عام 2004 حتى 2012.
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المدير الفني لكوستاريكا: شعرت بالملل فتركت المنتخب

تقدم المدير الفني للمنتخب الكوستاريكي، جوستافو ماتوساس، باستقالته فجر الأربعاء، بعد أقل من عام من توليه المسؤولية، وألقى باللوم على الفترات الطويلة بين المباريات، وقال ماتوساس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الفجر، إنه تولي المهمة في أكتوبر 2018 لكنه لم يجد الأسباب التي تجعله يُكمل مشواره مع الفريق، وتابع: «لم أكن أعرف أن العمل كمدير فني لمنتخب وطني ممل.. توقعت أنها فرصة للذهاب إلى فريق حيث لدي توقعات، وفوق كل شيء، من الصعب إدارة منتخب عندما لا يكون لديك لاعب بشكل يومي».
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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محمد صلاح يتألق ويقود ليفربول للانفراد بالصدارة

حقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره أرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز، ليرفع أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب رصيدهم إلى 9 نقاط منفردًا بصدارة البريميرليج، في المقابل تجمد رصيد أبناء المدرب الإسباني أوناي إيمري عند 6 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا.
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بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
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ماني يقود ليفربول للفوز على ساوثهامتون

خطف فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من نظيره ساوثهامتون، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سانت ميريز"، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليج"، سجل ساديو مانى هدف التقدم للريدز، وضاعف فيرمينو النتيجة للضيوف، قبل أن يقلص داني إنجز الفارق لأصحاب الأرض، ليرفع رفقاء صلاح رصيدهم إلى 6 نقاط في الصدارة مؤقتًا في المقابل فشل ساوثهامتون في الحصول على أي نقاط للمباراة الثانية على التوالي.
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