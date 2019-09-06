أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

محمد صلاح

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".

وواصل:" ثم يأتي ساديو ماني بين الثنائي، الذي يفضل التسجيل ويلعب بشكل فردي عندما يتطلب الأمر، كما أنه كريما بعض الشيء في التمريرات". وتابع: "اعتقد أن الفريق يمتلك توازن كبير هنا، لكن الأمر يزداد سخونة يوما بعد الآخر، لقد قلت سابقًا بعد مباراة بيرنلي، هل رأيتم هناك عدة مواقف توجّب على صلاح التمرير فيها". واردف:

وواصل:" ثم يأتي ساديو ماني بين الثنائي، الذي يفضل التسجيل ويلعب بشكل فردي عندما يتطلب الأمر، كما أنه كريما بعض الشيء في التمريرات".



وتابع: "اعتقد أن الفريق يمتلك توازن كبير هنا، لكن الأمر يزداد سخونة يوما بعد الآخر، لقد قلت سابقًا بعد مباراة بيرنلي، هل رأيتم هناك عدة مواقف توجّب على صلاح التمرير فيها".

واردف: "تلك المشكلة تحدث طيلة الوقت، ويعمل يورجن كلوب على تخفيفها، واعتقد كمهاجم أن هناك توازن في كل شيء".



وأكمل "في المرة المقبلة التي يحصل فيها صلاح على الكرة سيكون حريصا أكثر على التمرير في بعض الأحيان، إن كانت هناك فرص أفضل وإذا حدث هذا اعتقد أن الأمر سيتم نسيانه".



وأتم "لسوء حظ يورجن كلوب أن هذا حدث أمام الكاميرات، تلك المواقف تحدث في كل ناد، أحيانا يكون الجدل مفيدا لأنه يدفع الجميع للتركيز".