جريمة

4 أطفال يرشقون قطار «مطروح - القاهرة» بالحجارة.. والأمن يضبطهم

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م
قطار
قطار
شهد قطار رقم 1209 "مطروح - القاهرة "، حالة من الفزع بين الركاب، أثناء مروره بمحطة سكة حديد محرم بك بوسط الإسكندرية، حيث تعرض القطار للرشق بالحجارة من بعض الأطفال دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بين الركاب. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أحد المواطنين المستقلين لقطار مطروح بقيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القطار.
على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام 4 أطفال باللهو واللعب بالكرة فيما بينهم بتراشق الحجارة على القطار.وتمكن ضباط قسم شرطة محرم بك من ضبط الصبية وهم كل من "ر.ع.ع" 13 سنة، طالب و"أ.ع.أ" 15 سنة طالب، و"أ.م.ال"، 15سنة طالب، و"م.أ.ع" 13 سنة، طالب.وكشفت التحريات بعد التواصل
اقرأ المزيد
جثة

ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
حادث-تصادم

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا، في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل قرية الفنار بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
إطلاق-نار (1)

مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالعبور

لقي شخص مصرعه في حادث قرب مدخل مدينة العبور أثناء عبوره الطريق قطعيا بعدما صدمته سيارة ملاكي، إذ فوجئ قائدها به أمامه وحاول مفادته، لكنه اصطدم به وبعامود إنارة، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة السائق وشخص آخر كان برفقته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل الحي السادس بمدخل مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
اقرأ المزيد من الأخبار
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
سجن (2)

المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
تشميع-مطعم-سوري-وشعبى-وكافيتريات-بالإسكندرية (2)

تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
حبس-كلابشات

المؤبد والمشدد لـ4 متهمين بقتل أمين شرطة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي، والمستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين بالسجن المؤبد للمدعو "م. م . ع "، والسجن المشدد 10سنوات لكل من "س. ح . ع"، و"خ . ر . ع"، و"أ . م . ع"، لاتهامهم بقتل أمين شرطة والشروع في قتل 8 آخرين، وحيازة سلاح ناري في القضية رقم 9439 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة الدخيلة. تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم الدخيلة بقيام 4 أشخاص بإطلاق النار على دورية أمنية خلال ضبطهم بسرقة سيارة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org