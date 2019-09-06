4 أطفال يرشقون قطار «مطروح - القاهرة» بالحجارة.. والأمن يضبطهم

تحرير:أحمد الزغبي ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٩ م

قطار

شهد قطار رقم 1209 "مطروح - القاهرة "، حالة من الفزع بين الركاب، أثناء مروره بمحطة سكة حديد محرم بك بوسط الإسكندرية، حيث تعرض القطار للرشق بالحجارة من بعض الأطفال دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بين الركاب. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أحد المواطنين المستقلين لقطار مطروح بقيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القطار.

على الفور انتقل مأمور وضباط القسم إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين قيام 4 أطفال باللهو واللعب بالكرة فيما بينهم بتراشق الحجارة على القطار.وتمكن ضباط قسم شرطة محرم بك من ضبط الصبية وهم كل من "ر.ع.ع" 13 سنة، طالب و"أ.ع.أ" 15 سنة طالب، و"أ.م.ال"، 15سنة طالب، و"م.أ.ع" 13 سنة، طالب.وكشفت التحريات بعد التواصل