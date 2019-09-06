بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

أصيب 14 شخصًا، في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل قرية الفنار بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الفنار، بنطاق مركز بلطيم، أدى إلى إصابة 14 شابًا.بانتقال الرائد محمد

تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الفنار، بنطاق مركز بلطيم، أدى إلى إصابة 14 شابًا.

بانتقال الرائد محمد أبو الخير رئيس مباحث بلطيم ومعاونية وقوات من الحماية المدنية والمرور بقيادة العميد سامح رشاد مدير إدارة المرور بكفر الشيخ، تبين اختلال عجلة القيادة من قائد سيارة نصف نقل، على الطرق الدولى الساحلي أدى إلى إنقلاب السيارة عدة مرات، وتعطل حركة الطريق الدولى الساحلى كفر الشيخ بشكل جزئي نتيجة الحادث.

ودفعت غرفة عمليات الإسعاف بكفر الشيخ بـ18 سيارة إسعاف، بعد تلقيها بلاغات من المواطنين وإدارة النجدة بكفر الشيخ، بوقوع حادث بالقرب من قرية الفنار على الطريق الدولى الساحلى، لتنقل المصابين إلى مستشفي بلطيم المركزى.

على الفور أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ، عن رفع حالة الطوارئ بمستشفى بلطيم المركزى، بعد تلقيها إشارة من غرفة عمليات الإسعاف بالحادث، وأن المصابين سيتم نقلهم إلى مستشفى بلطيم المركزى، ليتم التعامل معاهم وعمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين فى الحادث.

والمصابون هم "عبده هشام على، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمود محمد رزق، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، مصابًا بكدمات وسحجات وإشتباه كسر بالقدم اليمنى، يحى جمال محمد، مقيم بمحافظة المنوفية، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أسامة الشحات أبو بكر، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد عبد الباسط خالد، مصابًا باشتباه كسر بالزراع، محمود حسن مصطفى، مقيم بمحافظة البحيرة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عبد الله يوسف البلتاجى، مقيم بمحافظة الغربية، ومصابًا اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ ونزيف داخلى.

كما أصيب محمد عمران محمد، مقيم بمحافظة البحيرة، مصابًا باشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ ، محمد ياسر يوسف، مقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، على عبد العزيز على، مقيم بمركز المحلة محافظة الغربي، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إسماعيل محمد إسماعيل، مقيم بمحافظة دمياط، مصابًا باشتباه مابعد الإرتجاج بالمخ، حسين غازى غازى، مصابًا بجروح متفرقة بالجسد، عادل عبد الحميد عبد الحليم، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، أحمد سامي عبد الحميد، مصابًا بجروح وكدمات متفؤق بالجسد.

وتحرر محضر بالواقعة إدارى قسم شرطة بلطيم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلى أمام حركة السيارات بعد توقفها جزئيا بمعرفة قوات الحماية المدنية والمرور ومجلس مدينة بلطيم ومساعدة عدد من أهالى قرية الفنار.