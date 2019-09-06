جريمة

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
حادث تصادم
حادث تصادم
أصيب 14 شخصًا، في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل قرية الفنار بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، يفيد بورود بلاغًا من مأمور مركز شرطة بلطيم بحدوث حادث مروع نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من قرية الفنار، بنطاق مركز بلطيم، أدى إلى إصابة 14 شابًا.بانتقال الرائد محمد
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جثة

ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
قطار-اسوان

4 أطفال يرشقون قطار «مطروح - القاهرة» بالحجارة.. والأمن يضبطهم

شهد قطار رقم 1209 "مطروح - القاهرة "، حالة من الفزع بين الركاب، أثناء مروره بمحطة سكة حديد محرم بك بوسط الإسكندرية، حيث تعرض القطار للرشق بالحجارة من بعض الأطفال دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بين الركاب. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أحد المواطنين المستقلين لقطار مطروح بقيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القطار.
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مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
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مصرع وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بالعبور

لقي شخص مصرعه في حادث قرب مدخل مدينة العبور أثناء عبوره الطريق قطعيا بعدما صدمته سيارة ملاكي، إذ فوجئ قائدها به أمامه وحاول مفادته، لكنه اصطدم به وبعامود إنارة، ما أدى لانقلاب السيارة وإصابة السائق وشخص آخر كان برفقته، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة يفيد بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل الحي السادس بمدخل مدينة العبور، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، لتسيير حركة المرور، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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انقلاب سيارة - أرشيفية

مصرع 4 بينهم عروسان في انقلاب سيارة بالدقهلية

تحول فرح إلى مأتم، إذ لقي عروسان مصرعهما وشقيقة العروس وعم العريس، اليوم الأحد، أثر انقلاب سيارة الزفاف التي كانت تقلهم في قرية منشاة البدوي التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، متأثرين بإصابتهم بكسور متفرقة وكدمات خطيرة بسبب اختلال عجلة القيادة من يد السائق. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة تقل عروسين على طريق "المنصورة- المحلة".
تصادم

حاولوا إنقاذ غيرهم| قتيلان و14 مصابا في حادث بالسويس

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرون في حادثين متتابعين بطريق "السويس- القطامية"، في أثناء محاولتهم إنقاذ آخرين تعرضوا لحادث فصدمهم أتوبيس، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى التأمين الصحي والمستشفى العام، وأودعوا الجثتين في المشرحة. تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من اللواء محمد منتصر حكمدار مديرية أمن السويس، بورود بلاغ من قسم شرطة عتاقة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص، وصدم أتوبيس ركابها مع آخرين همّوا بمساعدتهم، على طريق السويس- القطامية.
جثة (3)

انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
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