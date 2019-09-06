ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

جثة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كل من زوجة المجنى عليه "م.ا.م" ربة منزل و"هـ.ش.ف" سائق، و"ع.م.ا" سائق، و"إ.م.إ" عامل، مقيم بقرية الوسطانية و"ح.أ.ح"، عاطل.بتقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية، أسفرت عن ضبطهم عدا المتهم الخامس،بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرر المتهم