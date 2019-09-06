جريمة

غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

الزوجة سافرت إلى سوهاج لزيارة أهلها بدون إذن زوجها فاستل سكينا وسدد لها 20 طعنة وتركها غارقة في بركة من الدم.. ضباط المباحث تمكنوا من ضبطه واعترف بجريمته.
تحرير:محمد أبو زيد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ليلة باردة تنذر بالمطر كعادة يناير جلست "نورا" في غرفتها تبكي حالها، الأيام تتسرسب، العمر يجري وقطار الحب والزوج يوشك أن يفوتها، ثمة خوف من المجهول يطاردها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، كانت أمنياتها عادية لاتحلم سوى بزوج وبيت وأولاد يملاؤون عليها حياتها، وفي لحظة قررت أن توافق على أول من يطرق بابها، وتتنازل عن بعض من أحلامها في أن تعيش قصة حب مع شريك حياتها، إلا أن الحياة لم تكن على قدر حلم"نورا" وساقها حظها العثر في رجل بلا قلب اختارته هربا من الوحدة فكتب بيده السطر الأخير في حياتها لتنتهي حكايتها نهاية درامية لم يكن أكثر المتشائمين أن يتخيلها.
حلم نورا قبل سنوات كانت "نورا" تعيش في بلدتها بمحافظة سوهاج، أحلام مشروعة تداعب خيالها في ان تتزوج وتحقق امنيتها في ان تصبح أم وكعادة الفتيات في الصعيد كلما اقتربن من الثلاثين قلة فرص الزواج، لم تجد أمامها سوى الموافقة على أول رجل يتقدم لخطبتها، وترضى بنصيبها أملا في أن تبتسم لها الدنيا وتمنحها نظرة
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جثة

ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
حادث-تصادم

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

أصيب 14 شخصًا، في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي بالقرب من مدخل قرية الفنار بنطاق مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي، وتنوعت الإصابات بين كسر بالعمود الفقرى وكدمات وكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ لبعض المصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق الدولي الساحلي أمام حركة السيارات بعد توقفها.
قطار-اسوان

4 أطفال يرشقون قطار «مطروح - القاهرة» بالحجارة.. والأمن يضبطهم

شهد قطار رقم 1209 "مطروح - القاهرة "، حالة من الفزع بين الركاب، أثناء مروره بمحطة سكة حديد محرم بك بوسط الإسكندرية، حيث تعرض القطار للرشق بالحجارة من بعض الأطفال دون حدوث خسائر مادية أو إصابات بين الركاب. تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من أحد المواطنين المستقلين لقطار مطروح بقيام بعض الصبية بإلقاء الحجارة على القطار.
إطلاق-نار (1)

مذبحة سوهاج.. شاب يطلق النار على والده وزوجته وشقيقه

واقعة قتل بشعة شهدتها قرية قلفاو بسوهاج بطلها شاب تجرد من كل مشاعر الرحمة والإنسانية وفتح النار على والده وزوجة والده وشقيقه من والده، إذ اقتحم عليهم الشقة وأطلق عليهم وابلا من الرصاص ليتحول المكان لبركة من الدماء وفوارغ الأعيرة النارية وفر هاربا. البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود العمدة، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارا من، يفيد بورود بلاغ بإطلاق أعيرة نارية بقرية قلفاو. على الفور انتقل العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج والرائد أحمد صقر، رئيس مباحث سوهاج لمكان الواقعة.
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رجل-يقتل -زوجته (1)

امرأة في الجحيم.. كواليس ليلة قتل «بائعة المترو»

بيت حيطانه تكاد تنطق من هول الظلم، وسقف شاهد على امرأة تعيش تحته في الجحيم، كتب عليها الشقاء وكأنها ولدت به، نظرت في المرآة بوجه عابس فوجدت شخصا غير «مروة» التي تعرفها، ملامح باهتة وعيون لا تعرف سوى البكاء وجسد نحيل، سقطت دموعها ليكتمل مشهد الحزن، كانت الشوارع تميل للظلام وأذان العشاء يتردد في الآفاق، فتحت باب غرفتها الضيقة، تحركت بخطوات ثقيلة للخارج، جلست حول أولادها تلقي عليهم نظرة الوداع، وتذكرهم بالوصية، ثمة شيء كان يحدثها بأنها الليلة الأخيرة، ساعات قليلة مرت، إذ حضر شيطان الإنس لينهي المشهد الدرامي ويكتب كلمة النهاية بطعنة في القلب.
طعنات-سكين-جريمة

دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
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جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
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جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
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