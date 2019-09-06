رياضة

فينجر عن النني: قوي ونشيط ويلعب بأسلوب دفاعي حديث

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م
محمد النني
محمد النني
تغنى المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب الدولي المصري محمد النني، المنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال حواره مع شبكة «beIN» سبورتس، قائلًا: "النني يعد لاعبًا قويًا ونشيطًا للغاية، هو لاعب بأسلوب حديث، يقدم الأفضل لفريقه دائما، ولاعب مفيد جدًا من الناحية الخططية، ونشيطًا للغاية داخل الملعب، وأبرز ما فيه أن أسلوبه يضيف الحماية لفريقه".
وواصل آرسين فينجر، حديثه، قائلًا:"مساهمة النني مع الفريق تكون كبيرة للغاية، ليس من جانب صناعة الأهداف لأنه ليس من النوع الذي يكون صاحب اللمسة الأخيرة قبل الهدف، ولكن بسبب مساعدته في نقل الكرة للأمام دائما". وانتقل محمد النني إلى نادي أرسنال، في يناير من عام 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري بطلب من
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الزمالك-وبيراميدز (6)

الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.
محمد صلاح (1.) (2)

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
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6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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محمد-الننى-ارسنال (4)

الننى إلى تركيا..وجماهير الأرسنال لا تعود مرة أخرى

نشر محمد الننى لاعب منتخب مصر وفريق أرسنال الإنجليزي تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ظهر فيها اللاعب وهو يستقل طائرة والتى من المتوقع أنها ستقله إلى تركيا تمهيدًا لانتقاله لفريق بشكتاش التركى . وكشفت صباح اليوم شبكة "سكاى سبورت" الإنجليزية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يصل الننى اليوم إلى مدينة اسطنبول، حيث سينضم اللاعب المصرى لبشكتاش على سبيل الإعارة، مع تحمل النادى التركى تكاليف الراتب الذى يتقاضاه الننى مع ارسنال وهو 55 ألف جنيه استرليني أسبوعيا .
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ماتيب: أتمنى أن يكون هدفي في آرسنال مجرد بداية

سعادة كبيرة يشعر بها جويل ماتيب، مدافع ليفربول، بعد الهدف الذي سجله في شباك آرسنال، خلال مواجهة الفريقين، التي أقيمت يوم السبت، حيث قال اللاعب: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لمزيد من الأهداف مع الفريق». وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نظيره آرسنال، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، جوان ماتيب سجل هدف التقدم للريدز، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني والثالث، وأحرز توريرا هدف تقليص الفارق للجانرز.
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كلوب عن مباراة آرسنال: "لسنا فى ديزنى لاند"

أشاد الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، بمستوى محمد صلاح نجم الريدز، وذلك بعد تسجيله هدفين فى المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق آرسنال، فى ملعب أنفيلد فى إطار الأسبوع الثالث من الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وحقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف لهدف، ليحقق ثالث فوز على التوالى فى البريميرليج. وعلق كلوب خلال تصريحات له عقب المباراة على أداء محمد صلاح، حيث قال: "هدف صلاح الثالث رائع، والقرار بخصوص ركلة الجزاء كان واضحا للغاية بكل تأكيد".
أرسنال - ليفربول‎

صلاح يبحث عن مواصلة تفوقه التهديفي أمام أرسنال

يحتضن ملعب الأنفيلد اليوم السبت قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يستقبل ليفربول متصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط نظيره أرسنال الثاني بنفس الرصيد من النقاط في تمام الساعة 6:30 مساء، ولم يخسر الليفر أمام المدفعجية في آخر 8 مباريات، ولم يحقق أرسنال الفوز على ملعب أنفيلد في الدوري في آخر 6 مباريات، بل واهتزت شباك أرسنال في تلك المباريات بـ22 هدفًا، وهذه أكثر مواجهة في تاريخ البريميرليج شهدت تسجيل الأهداف بواقع 155 هدفًا في 54 لقاء، بل وشهدت آخر 12 مباراة بين الفريقين تسجيل 53 هدفًا في جميع المسابقات.
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