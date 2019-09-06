فينجر عن النني: قوي ونشيط ويلعب بأسلوب دفاعي حديث

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ م

محمد النني

تغنى المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب الدولي المصري محمد النني، المنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال حواره مع شبكة «beIN» سبورتس، قائلًا: "النني يعد لاعبًا قويًا ونشيطًا للغاية، هو لاعب بأسلوب حديث، يقدم الأفضل لفريقه دائما، ولاعب مفيد جدًا من الناحية الخططية، ونشيطًا للغاية داخل الملعب، وأبرز ما فيه أن أسلوبه يضيف الحماية لفريقه".

وواصل آرسين فينجر، حديثه، قائلًا:"مساهمة النني مع الفريق تكون كبيرة للغاية، ليس من جانب صناعة الأهداف لأنه ليس من النوع الذي يكون صاحب اللمسة الأخيرة قبل الهدف، ولكن بسبب مساعدته في نقل الكرة للأمام دائما". وانتقل محمد النني إلى نادي أرسنال، في يناير من عام 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري بطلب من

وواصل آرسين فينجر، حديثه، قائلًا:"مساهمة النني مع الفريق تكون كبيرة للغاية، ليس من جانب صناعة الأهداف لأنه ليس من النوع الذي يكون صاحب اللمسة الأخيرة قبل الهدف، ولكن بسبب مساعدته في نقل الكرة للأمام دائما".



وانتقل محمد النني إلى نادي أرسنال، في يناير من عام 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري بطلب من المدرب الفرنسي آرسين فينجر، الذي خاض الدولي المصري 72 مباراة تحت قيادتة للجانرز، نجح خلالهما في تسجيل هدفين وصناعة 7 أهداف.



مع رحيل فينجر، وتعاقد الأرسنال مع أوناي إيمري اختلفت الأمور، حيث اعتمد على جرانيت تشاكا ولوكاس توريرا و ماتيو جندوزي، و أبعد النني عن المشاركة مع فريقه، ليرحل إلى الدوري التركي، عبر بوابة بشكتاش المنتقل إلى صفوفه على سبيل الإعارة.