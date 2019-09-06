رياضة

الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

تحرير:أحمد بركات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.
واختتم تصريحاته قائلاً: "اتحاد الكرة وافق على عملي يوم أجازتي في تحليل الدوري السعودي وحتى الآن لم أطلب راتبا شهريا وتركت الأمر لاتحاد الكرة". وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، على
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محمد-الننى-ارسنال (6)

فينجر عن النني: قوي ونشيط ويلعب بأسلوب دفاعي حديث

تغنى المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب الدولي المصري محمد النني، المنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال حواره مع شبكة «beIN» سبورتس، قائلًا: "النني يعد لاعبًا قويًا ونشيطًا للغاية، هو لاعب بأسلوب حديث، يقدم الأفضل لفريقه دائما، ولاعب مفيد جدًا من الناحية الخططية، ونشيطًا للغاية داخل الملعب، وأبرز ما فيه أن أسلوبه يضيف الحماية لفريقه".
محمد صلاح (1.) (2)

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
محمد-صلاح (4)

6 لاعبين يطيحون بمحمد صلاح خارج قائمة الأفضل في البريميرليج

استبعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح نجم ليفربول، من قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البريميرليج خلال شهر أغسطس، معلنا اليوم الجمعة، قائمة تضم 6 لاعبين، سيطر عليها بشكل واضح فريق مانشستر سيتي بثلاث نجوم، هم: سيرجيو أجويرو، ورحيم سترلينج، وكيفين دي بروين، بالإضافة إلى تيمو بوكي مهاجم فريق نوريتش سيتي، وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي، وشهدت القائمة حضور مميز للبرازيلي روبرتو فيرمينيو، نجم فريق ليفربول الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة بعد مرور 4 جولات.
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر، والتي تنطلق في الثامنة مساء على استاد الإسماعيلية. وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إسناد المهمة إلى طاقم تحكيم من أذربيجان، يتكون من اليار أجايف حكم ساحة، ويعاونه زينا زينالوف وعاكف أمير على، واليشين ماسيوف حكمًا رابعًا، جاء ذلك بعد طلب إدارة فريقي الأبيض وزعيم الثغر استقدام طاقم تحكيم أجنبي.
الاتحاد -السكندري‎

خالد قمر وبناهيني يقودان هجوم الاتحاد أمام الزمالك

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر، على استاد الإسماعيلية، ويسعى زعيم الثغر إلى تحقيق المفاجأة والفوز على الفارس الأبيض والاقتراب من اللقب، بعد أن تفوق الفريق السكندري، على العربي الكويتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة العربية ليكون عاملا إيجابيًّا خلال موقعة أبناء ميت عقبة.
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الحنفي حكمًا لمباراة بيراميدز والحرس في الكأس

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، الذي خلف سمير محمود عثمان في اللجنة، محمد الحنفي حكمًا لمواجهة فريقي بيراميدز وحرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر 2019، حيث من المنتظر أن يلعب بيراميدز أمام حرس الحدود مساء غدٍ الجمعة في ختام مباريات دور ربع نهائي الكأس على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة. ويعاون الحكم محمد الحفني في المباراة كل من سامي هلهل وهاني خيري ووليد عبد الرازق حكما رابعا، كما تعيين أحمد حمدي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
ايمن-حفنى

المقاصة يقترب من ضم نجم الزمالك بشكل نهائي

أكد بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي اقتربت من ضم أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وقال مدير عام نادي مصر للمقاصة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورتس: "اقتربنا من إتمام ضم أيمن حفني لاعب الزمالك بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة". وعن خسارة مصر للمقاصة تحت قيادة أحمد حسام «ميدو»، في دور ربع النهائي لكأس مصر بهدف دون رد، أمام الزمالك قال بكري سليم: "ميدو مدرب واعد، ندعمه ولا نتعامل في كل مباراة على حدة".
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