الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

تحرير:أحمد بركات ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ م

الزمالك وبيراميدز

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته قائلاً: "اتحاد الكرة وافق على عملي يوم أجازتي في تحليل الدوري السعودي وحتى الآن لم أطلب راتبا شهريا وتركت الأمر لاتحاد الكرة". وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأحد، على