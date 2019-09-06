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جوتيريش: مقتل 72 موظفًا للأمم المتحدة خلال 2019

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
جوتيريش
جوتيريش
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي. وقال جوتيريش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين".
ودعا جوتيريش، خلال مراسم وضع إكليل الزهور تكريما للموظفين الراحلين، إلى تكريم ذكرى القتلى الذين قال إنهم كرسوا حياتهم لمهمة عامة.وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، متوجها إلى موظفي المنظمة: "نشعر بالفخر من العمل الذي تقومون به في الميدان أو في المقر، منقذين حياة الناس ومعطين الأمل، لنحيي ذكرى هؤلاء الذين
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الأمم-المتحدة

الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى في اليمن بسبب التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إغلاق 100 مستشفى من بين 268 تدعمها في اليمن خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب تراجع التمويل. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، توقع الصندوق الأممي للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن??? حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة.
مارك-اسبر (3)

البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
إعصار دوريان

ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بلغ منسوب مياه الفيضانات في المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا 30 سنتيمترا أو أكثر. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا، مساء الخميس، وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.
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أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». وكانت الوزارة قد أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس. وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني. وكانت قوة بريطانية قد احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم «جريس 1» قبالة سواحل جبل طارق في يوليو.
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أمريكا تهدد الرئيس الفنزويلي: الاستقالة أو المطاردة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت أبرامز، إن "أمريكا لن تقوم باضطهاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في حال استقال من منصبه بنفسه"، موجها حديث إلى الرئيس الفنزويلي "لن نطاردك، هذا ليس هدفنا، نريدك أن تغادر بنفسك محتفظا بكرامتك"، متابعًا: "لا نريد معاقبتك، لا نريد ملاحقتك، نحن نريد منك أن تسلم السلطة فقط"، بحسب"نيويورك تايمز".. وكان مادورو بدأ مفاوضات مع ممثلي المعارضة، معلنا استعداده للتواصل "حتى مع الشيطان" من أجل السلام في البلاد، لكن بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة، بعد ثلاثة أيام غير رأيه بشأن التفاوض.
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فلسطين تهاجم أمريكا: سياساتها عدوانية

علقت فلسطين، اليوم الثلاثاء، على قرار الخارجية الأمريكية بحذف فلسطين وأي إشارة لها من قائمة الدول بالموقع الإلكتروني الخاص. واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، في بيان، أن الخطوة الأمريكية الجديدة تأتي استمرارا لسياستها العدوانية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مؤكدًا أن قرار واشنطن لن يغيّر من وجودها وحقيقة كونها دولة تحت الاحتلال. وقال المجلس الوطني: إن "هذا القرار الأمريكي جاء بعد قرار وقف استخدام مصطلح الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريع الاستيطان فيها".
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
سامح-شكرى (1)

مصر للأمم المتحدة: تعاونوا مع ممثلي الشعب الليبي لحل الأزمة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر أعربت عن إشادتها بما قد أعلنته الأطراف الليبية من هدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤخراً، باعتبار أن ذلك مثّل خطوة على الطريق الصحيح نحو إمكانية بناء الثقة بين الأطراف الليبية، مع التأكيد على أن الحل السياسي الشامل يظل السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في ليبيا. مؤكدا أنه يتعين الآن البدء في عملية التسوية الشاملة في ليبيا، والتي يجب أن تستند لمعالجة شاملة للقضايا الجوهرية وعلى رأسها قضية عدالة توزيع الموارد في ليبيا والشفافية في إنفاقها.
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