هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020
٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
هولندا
حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب، إيميتش أرينا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".
المباراة بدأت برتم سريع من جانب الماكينات الألمانية، وتمكنوا من قص شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم سيرجي جنابري، ولم تشهد مجريات الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، وسط انحصار اللعب في منطقة منتصف الملعب، لينتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.
في الشوط الثاني تراجع أداء ألمانيا، بينما ظهر نشاط واضح في أداء هولندا، وتمكن دي يونج لاعب الطواحين الهولندية من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 59، وواصلوا صحوتهم وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما ارتطمت الكرة في قدم جوناثان مدافع الألمان.
أبناء لوف بدأوا في السيطرة على الكرة ومن هجمة
في الشوط الثاني تراجع أداء ألمانيا، بينما ظهر نشاط واضح في أداء هولندا، وتمكن دي يونج لاعب الطواحين الهولندية من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 59، وواصلوا صحوتهم وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما ارتطمت الكرة في قدم جوناثان مدافع الألمان.
أبناء لوف بدأوا في السيطرة على الكرة ومن هجمة منظمة خطفوا ركلة جزاء جراء لمسة يد على دي ليخت، سجل من خلالها توني كروس هدف التعادل في الدقيقة 73.
ووسط استحواذ كامل على الكرة من ألمانيا خطف الطواحين الهولندية الهدف الثالث من هجمة مرتدة رائعة تمكن مالين من تسجيل الثالث في الدقيقة 79، واستمر الوضع كما هو عليه، وتمكن فينالدوم من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد هولندا للنقطة السادسة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ألمانيا عند 9 نقاط وصيفًا للمجموعة الثالثة.