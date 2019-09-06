هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م

هولندا

حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب، إيميتش أرينا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". المباراة بدأت برتم سريع من جانب الماكينات الألمانية، وتمكنوا من قص شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم سيرجي جنابري، ولم تشهد مجريات الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، وسط انحصار اللعب في منطقة منتصف الملعب، لينتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني تراجع أداء ألمانيا، بينما ظهر نشاط واضح في أداء هولندا، وتمكن دي يونج لاعب الطواحين الهولندية من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 59، وواصلوا صحوتهم وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما ارتطمت الكرة في قدم جوناثان مدافع الألمان. أبناء لوف بدأوا في السيطرة على الكرة ومن هجمة