رياضة

هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020

٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٧ م
هولندا
هولندا
حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب، إيميتش أرينا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". المباراة بدأت برتم سريع من جانب الماكينات الألمانية، وتمكنوا من قص شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم سيرجي جنابري، ولم تشهد مجريات الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، وسط انحصار اللعب في منطقة منتصف الملعب، لينتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.
في الشوط الثاني تراجع أداء ألمانيا، بينما ظهر نشاط واضح في أداء هولندا، وتمكن دي يونج لاعب الطواحين الهولندية من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 59، وواصلوا صحوتهم وتمكنوا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، بعدما ارتطمت الكرة في قدم جوناثان مدافع الألمان. أبناء لوف بدأوا في السيطرة على الكرة ومن هجمة
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الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.
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فينجر عن النني: قوي ونشيط ويلعب بأسلوب دفاعي حديث

تغنى المدرب الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، باللاعب الدولي المصري محمد النني، المنتقل حديثًا إلى نادي بشكتاش التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، على سبيل الإعارة لمدة عام، خلال حواره مع شبكة «beIN» سبورتس، قائلًا: "النني يعد لاعبًا قويًا ونشيطًا للغاية، هو لاعب بأسلوب حديث، يقدم الأفضل لفريقه دائما، ولاعب مفيد جدًا من الناحية الخططية، ونشيطًا للغاية داخل الملعب، وأبرز ما فيه أن أسلوبه يضيف الحماية لفريقه".
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أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
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توني كروس يستبعد فوز ألمانيا بيورو 2020

قلل الألماني توني كروس من حظوظ منتخب بلاده في التتويج بلقب يورو 2020، مشيرًا إلى أن الماكينات لا توجد في قائمة المرشحين للفوز باللقب، وذلك على الرغم من البداية المثالية لأبطال العالم في 2014، في التصفيات المؤهلة للبطولة، من خلال حصد العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات على حساب كل من هولندا بنتيجة 3-2 وبيلاروسيا بنتيجة 2-0 وإستونيا بنتيجة 8-0، وتستقبل ألمانيا يوم 6 من شهر سبتمبر الجاري هولندا قبل أن ترحل يوم 9 من نفس الشهر لمواجهة إيرلندا الشمالية.
يوفنتوس

ضربة موجعة.. يوفنتوس يعلن إصابة كيلليني بالصليبي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن تعرض جورجيو كيلليني للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، لركبة قدمه اليمنى، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، جاء هذا في بيان نشره النادي منذ قليل، عبر صفتحه الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، مؤكدًا فيه أن اللاعب شعر بالآم شديدة في ركبته اليمني خلال مران الفريق، ليغادر التدريبات ويخضع فوراً لفحص طبي شامل، وأكدت نتيجة الاختبارات الطبية التي خضع لها في مقر النادي الإيطالي تعرض كيليني للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي.
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بعد تأهله مع أياكس.. دي يونج أفضل لاعب وسط في أوروبا

حصد الدولي الهولندي فرانكي دي يونج لاعب فريق برشلونة الإسباني، جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليًا في إمارة موناكو بفرنسا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس الهولندي، ليتفوق على الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب ليفربول، و الدنماركي كريستيان إريكسن صانع ألعاب فريق توتنهام هوتسبر، الذي خسر نهائي دوري الأبطال أمام الريدز، بهدفين نظيفين، في المواجهة النهائية، ليحقق رفقاء صلاح اللقب للمرة السادسة في تاريخه.
ماتيس دي ليخت

دي ليخت: لم أتوقع جلوسي على مقاعد بدلاء يوفنتوس

أكد الدولي الهولندي ماتايس دي ليخت، أنه لم يتوقع جلوسه على دكة بدلاء يوفنتوس، خلال المواجهة الافتتاحية في مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب "إنيو تارديني"، وحسمها السيدة العجوز بهدف نظيف، جاء عن طريق جورجيو كيليني. جاء ذلك في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، قائلا: "لم أتوقع الجلوس على مقاعد البدلاء، ولم تأت لي الفرصة خلال التدريبات لمعرفة مؤشرات ذلك، وهل سأجلس على الدكة أم أشارك كأساسي في المباريات".
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