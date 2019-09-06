«الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد الإعلامي بالقانون

تحرير:أ.ش.أ ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

طارق سعدة

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين من خلال المرصد الإعلامي للنقابة. وأوضح سعدة، في بيان أن المرصد الإعلامي يتم من خلاله التأكد من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.

وقال إن النقابة تعمل كذلك على ضبط المشهد الإعلامي من خلال التعامل مع الشكاوى العديدة التي تتلقاها النقابة في منتحلي صفة إعلامي أو في من يمارسون المهنة دون وضعية قانونية أو من يرتكبون خروقات مهنية جسيمة. وأضاف، في هذا الصدد، أنه بالنظر في الكثير من الشكاوى المقدمة إلى النقابة في بعض الأشخاص وبعد