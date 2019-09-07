بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص

مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.

وبدأت إيران في مايو تتنصل تدريجا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وذلك ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء