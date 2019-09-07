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بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ ص
مايك بومبيو
مايك بومبيو
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.
وبدأت إيران في مايو تتنصل تدريجا من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع القوى الكبرى بهدف منعها من حيازة سلاح نووي، وذلك ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق وإعادة فرض عقوبات عليها.وأعلنت طهران، الأربعاء، مرحلة جديدة في هذه السياسة تقضي بالتخلي عن أي قيود تحد من قدرتها على إجراء
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الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى في اليمن بسبب التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إغلاق 100 مستشفى من بين 268 تدعمها في اليمن خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب تراجع التمويل. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، توقع الصندوق الأممي للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن??? حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة.
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جوتيريش: مقتل 72 موظفًا للأمم المتحدة خلال 2019

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ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

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تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
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روحاني يهدد أوروبا: سنخفض التزاماتنا النووية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية. وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.
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تقارير: أمريكا هاجمت إيران سرا لشل قدرتها على ضرب الملاحة بالخليج

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، الأربعاء، بأن الولايات المتحدة شنت هجوما سيبريا سريا استهدف إيران فى يونيو الماضي، وفقا لما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفيعين. وذكر موقع «الحرة»، أن الصحيفة الأمريكية أضافت أن الهجوم أدى، وفق المسؤولين، إلى حذف قاعدة بيانات مهمة تستخدمها ذراع إيران شبه العسكرية من أجل التخطيط لشن هجمات على ناقلات نفط، وأسفر لفترة مؤقتة على الأقل، عن تدهور قدرة طهران على استهداف حركة الملاحة البحرية فى الخليج بشكل سري.
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع ناقلة إيرانية من تسليم النفط إلى سوريا في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بومبيو للصحفيين: «أوضحنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح لسفينة بالرسو يواجه خطر التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة». وأضاف: «إذا اتجهت تلك السفينة مجددا إلى سوريا فسوف نتخذ كل ما بوسعنا من إجراءات بما يتسق مع تلك العقوبات من أجل منع ذلك». وغادرت الناقلة أدريان داريا 1، التي كانت تعرف باسم جريس 1، جبل طارق يوم 18 أغسطس.
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