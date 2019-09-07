سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
كامب ديفيد
كامب ديفيد
فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.
وفى عام 1952: وزارة على ماهر باشا فى مصر تقدم استقالتها بعد 44 يوما من تشكيلها بعد ثورة يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة ويحتفظ بها لنفسه بوزارة الحربية والبحرية. وفى عام 1961: صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها. وفى عام 1961: صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها. وفى
اقرأ المزيد
الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
طارق-سعدة-وكيل-اللجنة-التأسيسية-لنقابة-الإعلاميين

«الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد الإعلامي بالقانون

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين من خلال المرصد الإعلامي للنقابة. وأوضح سعدة، في بيان أن المرصد الإعلامي يتم من خلاله التأكد من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.
دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
اقرأ المزيد من الأخبار
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. بدأت مباحثات كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم 5 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1978: بدأت مباحثات كامب ديفيد التي استمرت حتى 17 من ذات الشهر وأسفرت عن توقيع وثيقتين بين مصر وإسرائيل. وفي عام 1979: عقد لقاء قمة بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن في القاهرة. وفي عام 1860: إنجلترا وفرنسا والنمسا وبروسيا وروسيا يتفقون على استقلال سوريا.
مجلس قيادة الثورة

في مثل هذا اليوم..إلغاء الألقاب المدنية الرسمية بمصر

في مثل هذا اليوم 4 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1952: مجلس قيادة الثورة في مصر يصدر قرارا يلغي فيه جميع الألقاب المدنية الرسمية. وفي عام 1798: إعدام الثائر المصري محمد كريم على يد قائد الحملة الفرنسية نابليون بونابرت. وفي عام 1870: إمبراطور فرنسا نابليون الثالث ينهزم أمام القوات الألمانية ويقع أسير في يد الألمان. وفي عام 1888: جورج إيستمان يسجل الماركة التجارية كوداك.
ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات

في مثل هذا اليوم 24 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1929: ولد ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية. وفي عام 1922: الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني على فلسطين وذلك في مؤتمر نابلس. وفي عام 1965: جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود يجتمعان في جدة لحل مشكلة اليمن. وفي عام 1995: طرح ويندوز 95 في الأسواق.
قاعة-اجتماعات-جامعة-الدول-العربية-فى-مصر-(2)

في مثل هذا اليوم.. انضمت الجزائر إلى الجامعة العربية

في مثل هذا اليوم 16 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1962: انضمت الجزائر إلى جامعة الدول العربية. وفي عام 1952: المحكمة العسكرية العليا في مصر تعقد أولى جلساتها بالقاهرة منذ قيام الثورة لمواصلة النظر في قضية حريق القاهرة. وفي عام 2001: توجيه الاتهام إلى بول بوريل خادم الأميرة ديانا سبينسر بسرقة بعض محتويات مسكنها الخاص.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org