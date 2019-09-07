في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

كامب ديفيد

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.

وفى عام 1952: وزارة على ماهر باشا فى مصر تقدم استقالتها بعد 44 يوما من تشكيلها بعد ثورة يوليو، واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة ويحتفظ بها لنفسه بوزارة الحربية والبحرية. وفى عام 1961: صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها. وفى عام 1961: صدور قانون جديد بشأن وضع علم للكويت ليوضح استقلالها. وفى