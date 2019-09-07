مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم بدمياط

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ ص

حادث تصادم - أرشيفية

لقى شابان مصرعها، وأصيب شابان آخران، إثر حادث تصادم سيارتهم التى كانوا يستقلونها بأخرى نقل، فى محافظة دمياط. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بدمياط بلاغا بوقوع حادث تصادم، بقرية أم الرزق التابعة لكفر سعد. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكى اصطدمت بسيارة نقل، أثناء حفل زفاف بقرية التوفيقية. وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد جابر السيد، ومحمد أيمن إبراهيم، وإصابة محمد طارق السيد، ومعوض الشاذلى، بإصابات بالغه.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد لتلقى العلاج، بينما تم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.وكان شابان قد لقيا مصرعهما، وأصيب آخر بكسور متفرقة، الخميس، إثر انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق البحر