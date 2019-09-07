السيطرة على حريق محدود شب في مستشفى جامعة بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ ص

السيطرة على حريق - أرشيفية

نجح العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، في السيطرة على حريق محدود شب، قبل قليل، في أجهزة التكييف الخاصة بغرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات بين الأطفال أو حالات وفاة. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف. على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتدخل وقت الحاجة إليها.

وتبين أن حريقا محدودا شب في تكييف غرفة حضانات الأطفال بالطابق الخامس من المستشفى، نتيجة حدوث ماس كهربائي، وتمكن العاملون بالمستشفى من إخماد النيران باستخدام طفايات الحريق. ولم يسفر الحريق عن وقوع حالات وفاة أو إصابات بين الأطفال. تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق. وفى