سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ ص
لجان تلقى طلبات تعويضات النوبة
لجان تلقى طلبات تعويضات النوبة
أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
وأشار المحافظ إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات، سيتم البدء فى الترتيبات ووضع اللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة المقبلة. كان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد أعلن نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 شخصا، من إجمالى المستحقين
اقرأ المزيد
طارق-سعدة-وكيل-اللجنة-التأسيسية-لنقابة-الإعلاميين

«الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد الإعلامي بالقانون

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين من خلال المرصد الإعلامي للنقابة. وأوضح سعدة، في بيان أن المرصد الإعلامي يتم من خلاله التأكد من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.
دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
ؤتمر-القوات-المسلحه-لطب-الأورام

تحديات التغطية الصحية في مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام

في محاولة لبحث بدائل للعلاجات مرتفعة التكلفة ووضع خطة لمواجهة تحديات العلاج للمريض المصري، نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، المؤتمر الرابع لطب الأورام، والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدى فى مصر نحو خطوط علاج توافقية".
القاهرة

انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
محافظ-اسوان-يعتمد-نتيجة-الإعدادية-بنسبة- 7205% (3)

المحافظ يحيل مسؤولي مدينة أسوان للتحقيق

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة المسؤولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والمسؤولين عن مشروع النظافة التابع للمحافظة للتحقيق، بسبب سوء حالة النظافة داخل المدينة، ولاستمرار إلقاء المخلفات ونفايات إحدى المستشفيات داخل نطاق المحطة الوسيطة خلف منطقة المحمودية بمدينة أسوان، ما يمثل إهدارا للمال العام، خاصة بعد جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة في تنفيذ مشروع لرفع كفاءة المحطة الوسيطة وفقا للاشتراطات البيئية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها المحافظ، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال مشروع النظافة بنطاق مدينة أسوان.
المسن داخل المستشفى (2)

الصحة: لا تلفيق لواقعة إلقاء مريض مستشفى أسوان

صرح الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، بأنه لا تلفيق على الإطلاق بالنسبة لصور المريض النفسي المسن الذي تم إعادته لمستشفى أسوان التخصصي، أمس الأحد، عقب الواقعة الشهيرة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلقاء المريض خارج أسوار المستشفى بواسطة عمال بالمستشفى بعد انتهاء فترة علاجه، داعيا المواطنين لزيارة المريض داخل المستشفى، للتأكد من شخصيته ومطابقتها بالصور المتداولة، لنفي أي اتهامات بشأن إحضار مريض بديل للمريض الذي تم إلقاءه خارج المستشفى.
المسن داخل المستشفى (2)

قرار من محافظ أسوان بشأن طرد مسن خارج المستشفى العام

قرر اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إحالة واقعة طرد مريض مسن من مستشفى أسوان التخصصى العام بمنطقة الصداقة الجديدة قبل استكمال برنامجه العلاجي، للتحقيق الفورى ومحاسبة المقصرين والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، موجها وكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي، بسرعة عودة المريض مرة أخرى إلى المستشفى لاستئناف تقديم الخدمة العلاجية له على الوجه الأكمل. وكشف حنفي، حقيقية الصور المتداولة على موقع "فيسبوك"، بشأن إلقاء المريض بعد حملة بواسطة عدد من العاملين بالمستشفى إلى داخل الحديقة المقابلة للمستشفى.
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

محافظ أسوان: استمرار عمل لجان «تعويضات النوبة»

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، استمرار عمل لجان تلقى رغبات أبناء النوبة فى التعويضات التى قررتها الدولة للمهجرين عند إنشاء السد العالى وخزان أسوان، والذين لم يسبق لهم الحصول على أى تعويضات من الحكومة، إذ تقرر تلقى الرغبات، اليوم الجمعة، وغدا السبت، وحتى موعد نهاية المهلة الأخيرة للرغبات يوم 20 أغسطس الحالى. وقال المحافظ إن هناك توجيهات من الدولة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة للمستحقين من أهالى النوبة للحصول على التعويضات المقررة سواء كانت تقنين للمساكن المقيمين بها بمركز أسوان، أو الحصول على التعويضات الزراعية أوالسكنية المناسبة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org