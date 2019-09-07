فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

تحرير:عوض سليم ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ ص

لجان تلقى طلبات تعويضات النوبة

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة التظلمات، سيتم البدء فى الترتيبات ووضع اللمسات النهائية لتسليم التعويضات ومستنداتها خلال الفترة المقبلة. كان المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد أعلن نتائج أعمال لجان تلقى رغبات أبناء النوبة، حيث وصل عدد المتقدمين إلى 6350 شخصا، من إجمالى المستحقين