السودان يرحب برفع تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقى
تحرير:أ ش أ
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
وزارة الخارجية السودانية
رحبت وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، الجمعة، برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقى، ورفع تجميد أنشطته فيه، معربة عن الشكر والتقدير للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأكدت الوزارة، فى بيان، الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقى الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية.
وذكر البيان أن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعى الإفريقى، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة فى النمو الاجتماعى وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.
وعبرت الخرطوم عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد فى منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة فى صيانة السلم والأمن الإقليمى والدولى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.
وأعربت
وعبرت الخرطوم عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد فى منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة فى صيانة السلم والأمن الإقليمى والدولى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان.
وأعربت وزارة الخارجية السودانية عن الشكر والتقدير لموسى فكى، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، ورئيس وأعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقى، ومبعوث الاتحاد الإفريقى الخاص للسودان محمد حسن لد لبات، ومبعوث إثيوبيا للسودان السفير محمود درير، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد»، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، ودول الجوار وقادتها، لتضامنهم جميعًا مع السودان وشعبه وحكومته لتحقيق أهداف ثورته الشعبية السلمية، والذى عبر عنه بيان مجلس السلم الإفريقى.