السودان يرحب برفع تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقى

تحرير:أ ش أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

وزارة الخارجية السودانية

رحبت وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، الجمعة، برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقى، ورفع تجميد أنشطته فيه، معربة عن الشكر والتقدير للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت الوزارة، فى بيان، الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقى الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية. وذكر البيان أن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعى الإفريقى، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة فى النمو الاجتماعى وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.

وعبرت الخرطوم عن كامل رضاها الآن بتوفر الأسباب الكفيلة بفعل وفضل هذا القرار، لانخراط واندماج السودان الكامل بالأسرة الدولية، واستئناف دوره الرائد فى منظمة الأمم المتحدة بالمشاركة والمساهمة فى صيانة السلم والأمن الإقليمى والدولى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وترقية حقوق الإنسان. وأعربت