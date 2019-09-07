جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ ص

قصف غزة - أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق من مساء الجمعة.

ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة القصف الاسرائيلي.واستشهد مواطنان فلسطينيان، وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر، 17 عاما، شمال قطاع غزة، فيما لم