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الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:١٥ ص
الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
وأكد أستاذ الفقه المقارن: «لازم يكون فيه بنك آمن.. بنك البويضات أو بنك الحيوانات المنوية لازم تتولاه جهة آمنة، والقضاء هينفذ، فلازم يصدر قانون بذلك».وأضاف الهلالى: «فيه تتابعات تانية، ممكن المرأة لا تستطيع أن تحمل فتضطر تقول أنا عايزة استئجار أرحام، ففيه شىء بيجيب شىء مش شىء بينتهى، مين اللى بيجمع الخيوط
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محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
طارق-سعدة-وكيل-اللجنة-التأسيسية-لنقابة-الإعلاميين

«الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد الإعلامي بالقانون

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين من خلال المرصد الإعلامي للنقابة. وأوضح سعدة، في بيان أن المرصد الإعلامي يتم من خلاله التأكد من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.
دواجن (2)

فرمان حكومي.. وقف استيراد الدواجن من الخارج

قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اليوم الجمعة، إن اتحاد منتجي الداوجن، عقد اجتماع مع وزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، والجهات المعنية بالوزارة، لاتخاذ قرارا بوقف استيراد الدواجن من الخارج، نظرًا للتدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
ؤتمر-القوات-المسلحه-لطب-الأورام

تحديات التغطية الصحية في مؤتمر القوات المسلحة لطب الأورام

في محاولة لبحث بدائل للعلاجات مرتفعة التكلفة ووضع خطة لمواجهة تحديات العلاج للمريض المصري، نظمت إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالتعاون مع مستشفى الأورام وأمراض الدم بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى، المؤتمر الرابع لطب الأورام، والذي تستضيفه الأكاديمية الطبية العسكرية تحت عنوان "العلاج الموجه لسرطان الثدى فى مصر نحو خطوط علاج توافقية".
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تجميد-البويضات (4)

«الإفتاء» ترد: هل عملية تجميد البويضات جائزة شرعا؟

قالت دار الإفتاء، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، مشيرة إلى أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى. ووضعت دار الإفتاء، فى أحدث فتاواها، عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهى أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوى.
بالوعه (3)

22 حالة وفاة في عام..من يحمي الأطفال من البالوعات؟

فاجعة وفاة الطفل ياسين عماد البالغ من العمر4 سنوات، إثر سقوطه باحدى بالوعات الصرف الصحي، أمام نادي الطالبية الرياضي، دفعت العديد من الأهالي وأعضاء مجلس النواب إلى الهجوم على المسئولين في المحليات وسارقي أغطية البالوعات، مطالبين بتغليظ عقوبة سرقة البالوعات من جنحة إلى جناية، للتصدي لإهمال وتقصير المسئولين وغياب الرقابة، بينما يرى آخرون أن تغليظ العقوبة ليس الحل، وأنه لابد من معاقبة المسئولين أنفسهم، مناشدين الحكومة بوضع حلول واستراتيجيات جديدة، للقضاء على الظاهرة التي تودي بحياة الأطفال قبل الكبار.
تجميد-البويضات (2)

لا غبار عليها طبيا.. ما حكم الشرع في تجميد البويضات؟

«لم أجد حتى الآن شريك حياتي المناسب»، كانت هذه الكلمات سببا في إثارة الجدل على مدار الساعات الأخيرة عندما فجرت «ريم مهنى» قنبلة من العيار الثقيل، كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وامتدت لتصل إلى الشارع المصري. المفاجأة تمثلت في إعلان ريم عن قيامها بتجميد بويضاتها لأنها لم تجد شريك حياتها المناسب، لتكون بذلك الفتاة المصرية الأولى التى تقدم على هذه الخطوة، وعلّلت إقدامها على هذه الخطوة بقولها: «أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي برسم خريطة حياتي فى العمل، وهذا أنسب لي».
جامعه-الازهر

21 سبتمبر بدء الدراسة بجامعة الأزهر.. والإجازة 25 يناير

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، بدء العام الدراسى الجديد 21 سبتمبر، تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولحسن سير العملية التعليمية، على أن تبدأ إجازة نصف العام فى 25 من يناير 2020 حتى 6 من فبراير 2020، ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 8 من فبراير 2020. وينعقد اليوم الأربعاء، مجلس جامعة الأزهر، حيث يتم خلال الاجتماع بحث الجديد فى تنسيق هذا العام، والاستعداد لفتح باب المرحلة الثانية عقب ظهور نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية.
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