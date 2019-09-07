نقل المطرب حكيم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ ص

المطرب حكيم

تعرض المطرب حكيم لحادث مروع إذ انقلبت سيارته على طريق السويس. وقالت مصادر إنه تم نقل حكيم إلى المستشفى على إثر الحادث الذي تعرض إليه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لكنه بحالة جيدة، لافتة إلى أنه تم نقل السائق إلى المستشفى هو الآخر نظرا للإصابات التي لحقت. يذكر أن آخر أعمال حكيم كانت فى شهر يونيو الماضى، حين طرح فيديو كليب الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 «متجمعين»، والتى يغنيها حكيم مع النيجيري فيمي كوتيه، والإيفواريه دوبيه.

وقدمت الأغنية بثلاث لغات، حكيم بالعربية، وكوتيه بالإنجليزية، ودوبيه بالفرنسية.ووقع الاختيار على الثلاثي لشهرتهم الواسعة، كما أنهم يمثلون كل المناطق واللهجات بالقارة السمراء.«متجمعين» صورها المخرج ياسر سامي، ومدير التصوير وائل درويش، بحضور الثلاثي في مناطق متنوعة وبتقنيات عالمية.الأغنية من تأليف محيي