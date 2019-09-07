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ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 43 شخصا

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٤ ص
الإعصار دوريان
الإعصار دوريان
أفادت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، بأن عدد قتلى الإعصار دوريان في جزر الباهاما ارتفع إلى 43 شخصا. وتكافح الباهاما للتعامل مع الجثث المتحللة، مع ارتفاع المخاوف من مقتل المئات بعد الإعصار الذي دك مناطق من جزيرة أباكو الكبرى، مع قيام فرق الإغاثة برفع أنقاض المنازل والبنايات بحثا عن الضحايا، وهو بحث يُتوقع أن يرفع بشكل حاد عدد القتلى من الإعصار دوريان. واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار يضرب جزر الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى هذا الأسبوع ليسوي أحياء بأكملها بالأرض ويدمر البنية التحتية بما في ذلك مدارج هبوط الطائرات في المطار.
وما زال المئات، إن لم يكن الآلاف، مفقودين في البلاد التي يقطنها نحو 400 ألف نسمة.ويقول مسؤولون إن عدد القتلى، سيرتفع بشدة على الأرجح مع العثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.ووصف بعض السكان عدد القتلى الذي أعلنته الحكومة في البداية بأنه استخفاف مأساوي بحجم الكارثة.وقال
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بومبيو: قرار إيران بخفض التزاماتها النووية مرفوض

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن قرار إيران بخفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي في شكل أكبر هو أمر «مرفوض». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، طالب بومبيو الأوروبيين بإنهاء الابتزاز الذي تمارسه طهران. وخلال زيارة لولاية كنساس، قال بومبيو: «أعلنوا للتو أنهم سيواصلون القيام بمزيد من الأبحاث والتطوير لأنظمتهم العسكرية النووية، هذا أمر مرفوض». وأكد بومبيو عبر موقع «تويتر» أن احتفاظ إيران بقدرة كبيرة على تخصيب اليورانيوم يؤكد ضعفا بنيويا في الاتفاق الإيراني.
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الأمم المتحدة: إغلاق 100 مستشفى في اليمن بسبب التمويل

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إغلاق 100 مستشفى من بين 268 تدعمها في اليمن خلال شهر أغسطس المنصرم، بسبب تراجع التمويل. ووفقا لموقع الأمم المتحدة، توقع الصندوق الأممي للسكان إغلاق 75 مستشفى آخر بنهاية سبتمبر الجاري، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو على 650 ألف امرأة يمنية في حاجة لخدمات الصحة الإنجابية، في حين ستكون أكثر من مليون امرأة في خطر، فيما لو أغلقت كافة المستشفيات التي يدعمها الصندوق في اليمن??? حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة.
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جوتيريش: مقتل 72 موظفًا للأمم المتحدة خلال 2019

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مقتل 72 موظفا تابعين للمنظمة العالمية في غضون عام 2019 الحالي. وقال جوتيريش في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم إحياء ذكرى موظفي الأمم المتحدة الذين سقطوا خلال عملهم حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الجمعة، "في هذا العام خسرنا 25 موظفا مدنيا و43 عنصرا من قوات حفظ السلام و4 شرطيين".
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البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
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إعصار دوريان

ارتفاع ضحايا «دوريان» في الباهاما إلى 30 شخصا

ألقى الإعصار دوريان أمطارا غزيرة على ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكيتين، حيث غمر بلدات ساحلية وأسقط أشجارا بعد يومين من إشاعته الدمار في أجزاء من جزر الباهاما. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، بلغ منسوب مياه الفيضانات في المناطق المنخفضة من مدينة تشارلستون التاريخية في ساوث كارولاينا 30 سنتيمترا أو أكثر. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، إن مركز الإعصار كان على بعد قرابة 48 كيلومترا من جنوب كيب فير في نورث كارولاينا، مساء الخميس، وبلغت سرعة الرياح 160 كيلومترا في الساعة.
إعصار دوريان

70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة للمساعدة

أعلن مارك لوكوك، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر «دوريان» الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح لوكووك، خلال اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو، التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات، أن المنظّمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.
إعصار - أرشيفية

خلف 7 قتلى في الباهاما.. «دوريان» يقترب من فلوريدا

سبب الإعصار دوريان دمارا هائلا في جزر الباهاما. وبحسب «سمكاي نيوز عربية» تأهب مسؤولو الإغاثة لأزمة إنسانية بدأ نطاقها يتكشف بعدما قتل أحد أقوى العواصف التي تضرب الجزر ما لا يقل عن 7 أشخاص. وأظهرت لقطات مصورة من الجو فوق جزيرة أباكو الكبرى أحياء غمرتها مياه الفيضان ومباني مهدمة وقوارب منقلبة وحاويات شحن متناثرة مثل دمى اللعب، فيما اقتلعت الجدران أو الأسقف جزئيا في كثير من المباني التي لم تدمر بالكامل. وبينما تراجعت شدة الإعصار دوريان إلى الفئة الثانية، فقد اتسع نطاقه وزادت سرعته، أمس الثلاثاء.
الإعصار-مايكل-يهدد جنوب-الولايات-المتحدة

خوفا من إعصار دوريان.. رفع حالة التأهب في أمريكا

أعلن مركز الأعاصير الوطني الأمريكي، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب القصوى في ولايات جورجيا وساوث كارولينا وفلوريدا، وذلك على خلفية اشتداد الإعصار دوريان. كان الإعصار دوريان قد تحرك صوب الشمال الغربي، أمس السبت، وهو يتجه ببطء في المحيط الأطلسي نحو الولايات الأمريكية. وقالت السلطات في بيان لها: "على السكان البقاء في حالة تأهب على الرغم من أن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم قد يتفادون التعرض لاجتياح مباشر من الإعصار الخطير الذي بلغت قوته الدرجة الرابعة"، وفقا لـ"العربية".
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