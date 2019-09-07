«ويكيبيديا» تعود للعمل بعد تعطلها بشكل مفاجئ

تحرير:وكالات ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ ص

عطل مفاجئ في ويكيبيديا

تعرضت موسوعة الإنترنت المجانية «ويكيبيديا» لعطل مفاجئ ولفترة وجيزة، أثر على إمكانية الوصول إليها من مناطق مختلفة حول العالم، وفقا لما ذكره موقع «داون ديتكتور» المتخصص في مراقبة مواقع الإنترنت. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن المستخدمين الأكثر تضررا كانوا في أوروبا، وتحديدا في بريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفرنسا، وبعض دول الشرق الأوسط. وأثر العطل على إمكانية الوصول لصفحات الموسوعة بنسخها المختلفة، سواء على الهواتف الذكية، أو الأجهزة اللوحية، أو حتى الأجهزة المكتبية.

ولا يظل السبب وراء العطل الكبير غير معروف، مع العلم بأن الموسوعة تعرضت لعطل مماثل قبل عامين تقريبا.جدير بالذكر أن «ويكيبيديا» من أكبر مواقع الإنترنت حول العالم، حيث تتوافر بـ300 لغة مختلفة، وتتضمن 46 مليون مقال، ويزورها شهريا أكثر من 1.4 مليون جهاز وفقا لأرقام عام 2018.وتعرض حساب جاك دورسي الرئيس التنفيذي