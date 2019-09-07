الهلالي: الاحتلال العثماني استمر 600 سنة بسبب الشيوخ

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص

الدكتور سعد الدين الهلالي

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الاحتلال العثمانى استمر فى مصر 600 عاما بسبب الشيوخ. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «القطار ظهر فى الثورة البخارية.. يعنى فى 1517 لا كان فيه آلات بخارية ولا كان فيه تليفون ولا طيارات.. إزاى الاحتلال العثمانى نجح 600 سنة، من 1299 حينما أنشأ عثمان ابن أرطغرل الإمبراطورية بتاعته، وسيطر على البلاد دى كلها، والجبايات بتروحله زى الساعة، إزاى عرف يسيطر على كل المجتمعات دى؟»، ليجيب: «بوظيفة الشيوخ».

وأوضح الهلالى: «عين على كل حى شيخ، وعلى كل قرية شيخ، والشيخ دا كلمته متنزلش الأرض، والدنيا تدار بالفتاوى، وحتى الآن لما بتبعت الناس للشارع تعمل استطلاع رأى بيقولك الدين بيقول إيه، الفتوى بتقول إيه.. أهم حاجة الفتوى». وأضاف الهلالى: «الفتوى بتطلع من واحد له احترامه لكنها غير مدروسة،