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الهلالي: الاحتلال العثماني استمر 600 سنة بسبب الشيوخ

تحرير:محمد عودة ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ ص
الدكتور سعد الدين الهلالي
الدكتور سعد الدين الهلالي
قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الاحتلال العثمانى استمر فى مصر 600 عاما بسبب الشيوخ. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «القطار ظهر فى الثورة البخارية.. يعنى فى 1517 لا كان فيه آلات بخارية ولا كان فيه تليفون ولا طيارات.. إزاى الاحتلال العثمانى نجح 600 سنة، من 1299 حينما أنشأ عثمان ابن أرطغرل الإمبراطورية بتاعته، وسيطر على البلاد دى كلها، والجبايات بتروحله زى الساعة، إزاى عرف يسيطر على كل المجتمعات دى؟»، ليجيب: «بوظيفة الشيوخ».
وأوضح الهلالى: «عين على كل حى شيخ، وعلى كل قرية شيخ، والشيخ دا كلمته متنزلش الأرض، والدنيا تدار بالفتاوى، وحتى الآن لما بتبعت الناس للشارع تعمل استطلاع رأى بيقولك الدين بيقول إيه، الفتوى بتقول إيه.. أهم حاجة الفتوى». وأضاف الهلالى: «الفتوى بتطلع من واحد له احترامه لكنها غير مدروسة،
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كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.
الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
طارق-سعدة-وكيل-اللجنة-التأسيسية-لنقابة-الإعلاميين

«الإعلاميين»: نستمر في طريقنا لضبط المشهد الإعلامي بالقانون

أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريق تقنين أوضاع العاملين في الوسائل الإعلامية المختلفة، ومتابعة الأداء الإعلامي للإعلاميين من خلال المرصد الإعلامي للنقابة. وأوضح سعدة، في بيان أن المرصد الإعلامي يتم من خلاله التأكد من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين.
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الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
رضوى-الشربيني (1)

5 قرارات.. «الأعلى للإعلام» يوضح موقف رضوى الشربيني وعمرو أديب

قدمت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، توصياتها بخصوص عدد من الشكاوى التي تلقها المجلس، إذ أوصت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحفظ شكوى قدمها أحد المحامين ضد الإعلامية مفيدة شيحة، بالإضافة إلى حفظ شكوى أخرى قدمها نفس المحامي ضد برنامج "هي وبس" الذي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، مؤكدة أنها لا ترى أي إساءات للرجل في الحلقات التي تضمنتها الشكويان، مضيفة أن البرنامجين يدافعان عن حقوق المرأة ويقدمان الأمل لمن يواجهون مشاكل في حياتهم الزوجية.
نقابة-الصيادلة

«أزمات لا تتوقف».. الصيادلة يدعون إلى عمومية طارئة

أزمات تتلاحق وكيان يهتز ومهنة تحتضر، فما إن تخمد النيران حتى تشتعل أخرى، وسط غياب الكوادر التى تتصدر أمر الصيادلة في مصر، فالنقابة العريقة والتى تعد واحدة من النقابات المهنية العملاقة، تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحالة من الهجوم الذي يعتبره الكثيرون غير مبرر، بل وصل الأمر لوصفه بالموجه والمدفوع. كل هذه المعطيات وفي ظل حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسلبية اللجنة القائمة على أمرها، دفع العديد من الصيادلة للمطالبة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء فرض الحراسة القضائية، وإجراء انتخابات على كل المقاعد.
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