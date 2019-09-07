جريمة

انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ ص
انتحار طالبة - أرشيفية
انتحار طالبة - أرشيفية
أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.
بسؤال والدها الذى يبلغ من العمر 44 سنة، عن سبب الوفاة، افاد بأنه كان خارج المنزل، إذ تلقى اتصالا من أبنائه الصغار يخبرونه بأنها تناولت أقراص حفظ الغلال السامة الخاصة بمكافحة سوس الغلال، بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها فى الزواج من أحد أقاربها.وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة
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حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق محدود شب في مستشفى جامعة بني سويف

نجح العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، في السيطرة على حريق محدود شب، قبل قليل، في أجهزة التكييف الخاصة بغرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات بين الأطفال أو حالات وفاة. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف. على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتدخل وقت الحاجة إليها.
حادث تصادم - أرشيفية

مصرع شابين وإصابة آخرين في حادث تصادم بدمياط

لقى شابان مصرعها، وأصيب شابان آخران، إثر حادث تصادم سيارتهم التى كانوا يستقلونها بأخرى نقل، فى محافظة دمياط. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بدمياط بلاغا بوقوع حادث تصادم، بقرية أم الرزق التابعة لكفر سعد. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص، تبين أن سيارة ملاكى اصطدمت بسيارة نقل، أثناء حفل زفاف بقرية التوفيقية. وأسفر الحادث عن وفاة كل من: محمد جابر السيد، ومحمد أيمن إبراهيم، وإصابة محمد طارق السيد، ومعوض الشاذلى، بإصابات بالغه.
طعن-بالسكين

غيرة وحب.. 20 طعنة زوجية تنهي حياة «نورا» في السويس

ليلة باردة تنذر بالمطر كعادة يناير جلست "نورا" في غرفتها تبكي حالها، الأيام تتسرسب، العمر يجري وقطار الحب والزوج يوشك أن يفوتها، ثمة خوف من المجهول يطاردها، ضاقت عليها الأرض بما رحبت، كانت أمنياتها عادية لاتحلم سوى بزوج وبيت وأولاد يملاؤون عليها حياتها، وفي لحظة قررت أن توافق على أول من يطرق بابها، وتتنازل عن بعض من أحلامها في أن تعيش قصة حب مع شريك حياتها، إلا أن الحياة لم تكن على قدر حلم"نورا" وساقها حظها العثر في رجل بلا قلب اختارته هربا من الوحدة فكتب بيده السطر الأخير في حياتها لتنتهي حكايتها نهاية درامية لم يكن أكثر المتشائمين أن يتخيلها.
جثة

ربة منزل وعشيقها يتخلصان من زوجها بمساعدة آخرين في البحيرة

شهد مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حادثًا مأساويًا عندما تخلصت ربة منزل وعشيقها بمساعدة ثلاثة آخرين من زوجها ليخلوا لهما الجو بعد أن استدرجاه لمكان مهجور وتخلصوا منه وألقوا السيارة في مصرف لإخفاء الجريمة. بدأت الواقعة عندما تلقى مأمور مركز كفر الدوار إخطارًا بسقوط سيارة ملاكى بمصرف بالطريق الزراعى دائرة المركز والعثور بداخلها على جثة مالكها "شريف.ا.ج" سائق، ومقيم بقرية النشو البحرى دائرة المركز ووجود آثار "حز" دائرى حول رقبته وبحوزته جميع متعلقاته ويوجد شبهه جنائية.
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جثة (5)

انتحار طالبة رفض والدها خطبتها في المنصورة

أقدمت طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة المنصورة، اليوم الأربعاء، على الانتحار وإنهاء حياتها بابتلاع حبة حفظ الغلال السامة، بسبب مرورها بخلافات مع أسرتها نتيجة رفض والدها خطبتها لشاب تربطها به علاقة عاطفية. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة إلى ضباط قسم المنصورة عن وصول فتاة مراهقة إلى مستشفى الطوارئ، في حالة إعياء شديدة ادعاء تسمم وفشلت محاولات إنقاذها.
نقل مصابين - أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بين قريتى كوم أبو راضى وميدوم، التابعتين لمركز الواسطى. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين تابعتين لمرفق إسعاف بنى سويف لإسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
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