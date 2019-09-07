انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٧ ص

انتحار طالبة - أرشيفية

أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.

بسؤال والدها الذى يبلغ من العمر 44 سنة، عن سبب الوفاة، افاد بأنه كان خارج المنزل، إذ تلقى اتصالا من أبنائه الصغار يخبرونه بأنها تناولت أقراص حفظ الغلال السامة الخاصة بمكافحة سوس الغلال، بقصد الانتحار، وذلك لمرورها بضائقة نفسية لعدم رغبتها فى الزواج من أحد أقاربها.وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب الوفاة