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الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
طقس
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 26 34شبين الكوم 25 33طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 23 30بلطيم 23 31مطروح 22 31السلوم 21 31سيوة 23 35بورسعيد 25 30دمياط 24 30الزقازيق 23 34الاسماعيلية 21 34السويس 24 35العريش 22 31رفح 22 30رأس سدر 24 36نخل 17 33نويبع 28 35طابا 25 33كاترين 18 32الطور
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الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي: الاحتلال العثماني استمر 600 سنة بسبب الشيوخ

قال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الاحتلال العثمانى استمر فى مصر 600 عاما بسبب الشيوخ. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «القطار ظهر فى الثورة البخارية.. يعنى فى 1517 لا كان فيه آلات بخارية ولا كان فيه تليفون ولا طيارات.. إزاى الاحتلال العثمانى نجح 600 سنة، من 1299 حينما أنشأ عثمان ابن أرطغرل الإمبراطورية بتاعته، وسيطر على البلاد دى كلها، والجبايات بتروحله زى الساعة، إزاى عرف يسيطر على كل المجتمعات دى؟»، ليجيب: «بوظيفة الشيوخ».
كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد

فى مثل هذا اليوم 7 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلى والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين فى مختلف المجالات، وفيما يلى عرض لأهم ما جاء فى مثل هذا اليوم: وفى عام 1978: عقدت أولى اجتماعات كامب ديفيد بين رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن ورئيس مصر محمد أنور السادات. فى عام 1932: تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية والتى تعرف باسم الإنتربول. وفي عام 2003: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيساً للوزراء.
الدكتور سعد الدين الهلالي

الهلالي عن تجميد البويضات: الرأي للقانون مش للدين

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على ما أثير مؤخرا من جدل بشأن قضية تجميد البويضات. وتساءل الهلالى، خلال لقائه ببرنامج «الحكاية»، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، والذى يعرض عبر فضائية «mbc مصر»: «هل يصح لحد طلع فى دماغه شىء يعمله؟ ولا الطب نجح فى عملية جراحية يمارسها، ولا لازم تكون محمية بقانون مجتمعى؟» وقال الهلالى: «مينفعش تقولى فيه بويضات تجمد من غير ما يكون الدولة طلعت قانون وقالت إن إحنا فتحنا هذا المجال».
محافظ-اسوان إستمرار-تعويضات النوبة-فى-يوم-عرفة (2)

فتح باب التظلمات لمتضرري «تعويضات النوبة» بأسوان

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، عن بدء فتح باب التظلمات على اختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى ومنكوبى إنشاء خزان أسوان والسد العالى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت، وحتى الخميس 12سبتمبر الحالى. وأكد المحافظ أنه سيتم وضع كشوفات بأسماء المستحقين للتعويضات بلوحات إعلانات الوحدات المحلية لمراكز أسوان ونصر النوبة والمراقبة الريفية والتضامن الاجتماعى، لإتاحة المجال أمام المستحقين للتعرف على بيان تعويضاتهم بالشكل المطلوب. يأتى ذلك فى إطار وفاء الدولة بحقوق وتعويضات أبناء النوبة.
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القاهرة

انخفاض في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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حار رطب نهارا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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حار نهارًا ولطيف ليلًا.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة هناك. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة ورطب على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر، وخليج السويس؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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