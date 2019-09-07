الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم السبت

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:الصغرى العظمىالقاهرة 26 34شبين الكوم 25 33طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 23 30بلطيم 23 31مطروح 22 31السلوم 21 31سيوة 23 35بورسعيد 25 30دمياط 24 30الزقازيق 23 34الاسماعيلية 21 34السويس 24 35العريش 22 31رفح 22 30رأس سدر 24 36نخل 17 33نويبع 28 35طابا 25 33كاترين 18 32الطور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

الصغرى العظمى



القاهرة 26 34

شبين الكوم 25 33

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 31

مطروح 22 31

السلوم 21 31

سيوة 23 35

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 23 34

الاسماعيلية 21 34

السويس 24 35

العريش 22 31

رفح 22 30

رأس سدر 24 36

نخل 17 33

نويبع 28 35

طابا 25 33

كاترين 18 32

الطور 27 34

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 35

بنى سويف 25 35

المنيا 24 35

أسيوط 26 36

سوهاج 25 37

قنا 26 39

الأقصر 26 41

أسوان 29 42

أبوسمبل 27 41

الوادي الجديد 24 39

شلاتين 29 38

ابو رماد 29 37

حلايب 30 36

رأس حدربة 30 35







