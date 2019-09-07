فينجر ينتقد أنانية صلاح ويشبهه بميسي

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

محمد صلاح

انتقد المدرب الفرنسي السابق لفريق آرسنال، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب هوسه الشديد بتسجيل الأهداف، مطالبًا إياه بضرور تطوير طريقته في اتخاذ القرار، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، ففي تلك المواجهة رفض صلاح تمرير الكرة لماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليشتعل ماني غضبًا من تلك اللقطة أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.

وقال فينجر حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "يملك صلاح تشابها كبيرا بميسي، وعليه أن يتمتع بنفس الثبات في المستوى الخاص بالنجم الأرجنتيني". وأضاف: "صلاح يجيد إنهاء الكرة، ولكن ميسي متكامل، فهو يعرف جيدًا اتخاذ القرار المناسب في اللمسة الأخيرة، أمام صلاح فيعاني من هوس تسجيل الأهداف بنفسه". وتابع:

وقال فينجر حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية: "يملك صلاح تشابها كبيرا بميسي، وعليه أن يتمتع بنفس الثبات في المستوى الخاص بالنجم الأرجنتيني".



وأضاف: "صلاح يجيد إنهاء الكرة، ولكن ميسي متكامل، فهو يعرف جيدًا اتخاذ القرار المناسب في اللمسة الأخيرة، أمام صلاح فيعاني من هوس تسجيل الأهداف بنفسه".



وتابع: "هذا الأمر سيطوره صلاح بالتأكيد مع التقدم في السن، فعليه اتخاذ القرار المناسب في اللحظة الأهم سواء بتمرير الكرة أو بتسجيلها بنفسه".



وواصل فينجر تصريحاته: "أنا أحب صلاح كثيرًا، فهو يملك مقومات كبيرة، وكذلك الحال مع ساديو ماني، ولكن في ذلك الجدل ننسى روبرتو فيرمينو الذي يضحي كثيرًا".



واختتم: "مثل ما يفعل لويس سواريز من أجل ميسي ونيمار، فيرمينو يعمل من أجل الفريق ويتسبب في تلميع اللاعبين، ومن الصعب إيجاد مهاجم مثله".