سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في غزة

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٥ ص
غزة
غزة
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع. وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وكان مواطنان فلسطينيان قد استشهدا وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة.ووصل الآلاف
اقرأ المزيد
وزارة الخارجية السودانية

السودان يرحب برفع تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقى

رحبت وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، الجمعة، برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقى، ورفع تجميد أنشطته فيه، معربة عن الشكر والتقدير للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت الوزارة، فى بيان، الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقى الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية. وذكر البيان أن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعى الإفريقى، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة فى النمو الاجتماعى وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.
قصف-غزة (1)

جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق من مساء الجمعة.
قصف-غزة (2)

استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
اقرأ المزيد من الأخبار
قصف-غزة (2)

استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
حروب غزة

إصابة 5 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 5 إصابات منها إصابة بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت أهالي قطاع غزة للمشاركة الجماهيرية الحاشدة في جمعة "حماية الجبهة الداخلية". ?
قصف-غزة.PNG2 (2)

استشهاد شرطيين فلسطينيين في انفجار بغزة

استشهد شرطيان فلسطينيان، وأصيب شخص على الأقل، في انفجار وقع ليلا في مدينة غزة، ولم تُعرف أسبابه بعد، بحسب ما أعلن مسؤولون فلسطينيون. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس في القطاع، عبر موقع «تويتر» استشهاد اثنين من المواطنين، وإصابة مواطن ثالث بجراح خطيرة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة حماس: «جاء ذلك بالإضافة إلى إصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة». وأعلن القدرة أن الشهيدين هما سلامة ماجد النديم، وعلاء زياد الغرابلي، ويبلغان 32 عاما.
اطلاق-صواريخ-علي-تل-ابيب (2)

استشهاد فلسطينيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الثلاثاء، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخر بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين غرب المدينة، بحسب "روسيا اليوم". وقالت مصادر محلية في غزة: إن طائرات القوات الإسرائيلية قصفت دراجة نارية؛ ما أدى إلى مقتل شخصين على الفور. وسبق أن قصفت الطائرات الإسرائيلية، فجر اليوم، موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية، بعد ساعات من إطلاق 3 صواريخ من القطاع. وكان طيران الاحتلال قصف أهدافًا تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، أمس الإثنين، ردًا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، حسب ما أعلن جيش الاحتلال.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org