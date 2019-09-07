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بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص
يسرا
يسرا
تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.
فيلم «صاحب المقام» هو السيناريو الثالث للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، بعد فيلم «مولانا» بطولة عمرو سعد، وفيلم «الضيف» بطولة خالد الصاوي، ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد كل من؛ «آسر ياسين، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، نسرين أمين ومحمود عبدالمغني». تدور أحداث الفيلم
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5 أفلام تستعد لتقديم أجزاء جديدة.. «هيبتا 2» مفاجأة

حالة نجاح كبيرة تشهدها أفلام الأجزاء الثانية فى دور العرض حاليًا، فى ظل استقبال جماهيرى حار لتلك الأفلام، وفى مقدمتها "الفيل الأزرق 2" الذى وصل إلى قمة الإيرادات فى تاريخ السينما المصرية بما يقرب من 90 مليون جنيه حتى الآن فى نحو شهر، و"ولاد رزق 2" والذى حقق ما يزيد على 75 مليون جنيه فى نحو أسبوعين فقط منذ طرحه، ويبدو أن حالة النجاح تلك شجعت المنتجين على البحث فى دفاترهم القديمة وإعادة إنتاج أجزاء أخرى من الأفلام التى سبق وحققت نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر، من أجل استثمار نجاحها والقاعدة الجماهيرية التى أسستها.
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انطلاق تصوير «الشايب» لآسر ياسين أكتوبر المقبل

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ساويرس: مهرجان الجونة ليس لـ«الفساتين» فقط

قال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مهرجان الجونة السينمائي، إن مؤسسيه مروا بالمرحلة الصعبة من عمر المهرجان، مشيرًا إلى أن المهرجان ولد ناجحا منذ الدورة الأولى، لافتا إلى أنه عاشق للسينما ويقابل صناع السينما خارج حدود مصر، ويتحدثون عن المهرجان كأنه موجود منذ 20 عاما، منوهًا بأنه "اتبهدل" في الدورة الأخيرة من مهرجان كان السينمائي، حيث كان لديهم عدد كبير من الأزمات، وكانوا "غير كرماء مع الضيوف"، موجها الشكر لعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة، على اهتمامه بالضيوف والبعد الفني.
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