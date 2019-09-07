بعد غياب 7 سنوات.. «صاحب المقام» يعيد يسرا للسينما

تحرير:التحرير ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٧ ص

يسرا

تواصل الفنانة يسرا تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذى تعود به إلى السينما بعد غياب 7 سنوات، منذ مشاركتها فى فيلم «جيم أوفر» مع الفنانة مى عز الدين، ويأتي الفيلم الجديد الذي يتولى إخراجه محمد العدل عن سيناريو إبراهيم عيسي، ليعوض "يسرا" عن عدم مشاركتها فى السباق الرمضاني المنقضى لعام 2019، والذى خرجت منه لأسباب إنتاجية رغم التحضير للعمل مع شركة «العدل جروب» التى تتعاون معها دومًا فى الدراما التليفزيونية، منذ مسلسل «ملك روحي» الذى عرض فى رمضان 2003 وحتى مسلسل «لدينا أقوال أخرى» الذى عرض فى رمضان العام الماضى.

فيلم «صاحب المقام» هو السيناريو الثالث للكاتب الصحفى إبراهيم عيسى، بعد فيلم «مولانا» بطولة عمرو سعد، وفيلم «الضيف» بطولة خالد الصاوي، ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد كل من؛ «آسر ياسين، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، نسرين أمين ومحمود عبدالمغني». تدور أحداث الفيلم