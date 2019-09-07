رياضة

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
فرنسا
فرنسا
تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما تتواجد ألبانيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. وفي نفس المجموعة تستقبل تركيا صاحبة المركز الثاني برصيد 9 نقاط نظيرتها أندورا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، على ملعب فودافون أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء. ومن جانبها تستقبل إنجلترا نظيرتها بلغاريا الساعة
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محمد صلاح (1.) (1)

فينجر ينتقد أنانية صلاح ويشبهه بميسي

انتقد المدرب الفرنسي السابق لفريق آرسنال، نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بسبب هوسه الشديد بتسجيل الأهداف، مطالبًا إياه بضرور تطوير طريقته في اتخاذ القرار، ويأتي ذلك بعد الأزمة التي اندلعت بين صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني في مباراة ليفربول الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي فاز بها الريدز بثلاثية نظيفة على حساب بيرنلي، ففي تلك المواجهة رفض صلاح تمرير الكرة لماني عندما كان الأخير في وضعية مثالية لتسجيل هدف، مفضلا المراوغة والتسديد بنفسه، ليشتعل ماني غضبًا من تلك اللقطة أثناء تبديله في شوط المباراة الثاني.
هولندا - ألمانيا‎

هولندا تصعق ألمانيا برباعية في تصفيات يورو 2020

حقق المنتخب الهولندي فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب، إيميتش أرينا ضمن مباريات المجموعة الثالثة، بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020". المباراة بدأت برتم سريع من جانب الماكينات الألمانية، وتمكنوا من قص شريط الأهداف في الدقيقة التاسعة، عن طريق المهاجم سيرجي جنابري، ولم تشهد مجريات الشوط الأول أي خطورة تذكر من الفريقين، وسط انحصار اللعب في منطقة منتصف الملعب، لينتهى الشوط الأول بتقدم ألمانيا بهدف دون رد.
الزمالك-وبيراميدز (6)

الجبلاية تحدد حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أنه توصل إلى اتفاق مع حكم أجنبي لإدارة لقاء نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر اقامته يوم الأحد المُقبل على ستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية. وقال الغندور في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أنه سيعلن خلال ساعات عن طاقم الحكام، مؤكدًا أنه لن يكون من جنسيات مدربي الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز. وأوضح الغندور أنه سيسلم لجنة اتحاد الكرة غدًا تشكيل لجنة الحكام الجديدة، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا الإثنين المقبل لإعلان تفاصيل عمله في المرحلة المقبلة.
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محمد صلاح (1.) (2)

أول تعليق من نجم ليفربول على أزمة محمد صلاح وماني

تحدث النجم الإنجليزي مايكل أوين لاعب فريق ليفربول السابق، عن فردية المصري محمد صلاح، نجم الريدز، مشيرًا إلى أن فردية الفرعون المصري لن تؤثر على الفريق رغم انفعال ساديو ماني أمام بيرنلي في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي، وقال أوين في تصريحاته لشبكة "ESPN" عن هجوم الريدز قائلا: "عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب بجواره". وتابع:"على الطرف الآخر محمد صلاح أن يركز فقط في تسجيل الأهداف إذا كان يريد أن يستمر الهداف الأول".
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
إسبانيا-والنرويج-جوردي-ألبا‎

مواجهة صعبة لإسبانيا وسهلة لإيطاليا في تصفيات اليورو

في ظل غياب ألفارو موراتا للإصابة، وياجو أسباس للرؤية الفنية، يبحث المنتخب الإسباني عن المهاجم الذي يستطيع سد هذا الفراغ في هجوم الفريق عندما يحل ضيفا على نظيره الروماني، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020). ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما يحتل المنتخب الروماني المركز الثاني برصيد سبع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام السويد، وخلال المباريات الأربع السابقة في التصفيات، سجل المنتخب الإسباني 11 هدفا واهتزت شباك الفريق مرتين فقط.
أرسنال‎

جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".
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