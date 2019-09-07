ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

فرنسا

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.

وتحتل فرنسا صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما تتواجد ألبانيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. وفي نفس المجموعة تستقبل تركيا صاحبة المركز الثاني برصيد 9 نقاط نظيرتها أندورا متذيلة الترتيب دون رصيد من النقاط، على ملعب فودافون أرينا في تمام الساعة 8:45 مساء. ومن جانبها تستقبل إنجلترا نظيرتها بلغاريا الساعة