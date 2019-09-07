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قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
قرقاش
قرقاش
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تقف مع المملكة العربية السعودية في دعوتها لحوار يمني. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت - "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف (العربي لدعم الشرعية في اليمن) بكل صبر وحنكة واقتدار." وأضاف، أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة"، لافتا إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.
وكانت السعودية قد جددت دعوتها للأطراف اليمنية (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) للحوار في جدة وبحث قضية عدن التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.وأعلنت المملكة في بيان الخميس الماضي، أنها تتابع التطورات الأخيرة في (عدن) وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة
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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عددا من المواقع في غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وذكرت مصادر فلسطينية اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع. وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.
وزارة الخارجية السودانية

السودان يرحب برفع تعليق عضويته في الاتحاد الإفريقى

رحبت وزارة الخارجية السودانية، باسم حكومة وشعب السودان، بقرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، الجمعة، برفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقى، ورفع تجميد أنشطته فيه، معربة عن الشكر والتقدير للاتحاد، ورئيسه الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأكدت الوزارة، فى بيان، الجمعة، التزام السودان بأهداف ومقاصد الاتحاد الإفريقى الجامعة، باعتباره دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية. وذكر البيان أن السودان يعبر عن قناعته التامة بالعمل الجماعى الإفريقى، طريقًا لتحقيق أهداف شعوب القارة فى النمو الاجتماعى وتعزيز قيم الديمقراطية والتمسك بها والعمل على إعلائها.
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جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ«حماس» في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم قصف مواقع عدة لحماس في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية. كما ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن دبابة إسرائيلية قصفت موقعًا لحماس شمال بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، وقامت طائرة بدون طيار بقصف نقطة مراقبة تابعة لحركة حماس قرب بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة. وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارات على شمال قطاع غزة كانت ردًا على الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل في وقت سابق من مساء الجمعة.
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استشهاد فلسطينيين وإصابة 23 بنيران الاحتلال في غزة

استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 23 بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ73 لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الفتى علي سامي علي الأشقر (17 عاما) شمال قطاع غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الآخر، مشيرة إلى إصابة 23 آخرين بجروح مختلفة. ووصل الآلاف من الفلسطينيين عصر اليوم الجمعة إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة "حماية الجبهة الداخلية" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.
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البنتاجون: الحوثيون يرتكبون فظائع في اليمن

اتهم وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، الحوثيين «بارتكاب فظائع في اليمن». وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن «طهران هي من تحركهم وتوجههم». وقال مارك إسبر إن «المملكة العربية السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها مليشيات الحوثي». ووصف مارك إسبر إيران بأنها «مصدر الكثير من السلوك الفظ في المنطقة، في اليمن أو سوريا أو لبنان»، متهما إياها بالسعي لامتلاك صواريخ نووية بعيدة المدى.
أنور قرقاش

الإمارات تعلق على خلافها مع السعودية حول اليمن

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على تقارير تفيد وجود تصدع بين قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن. ونفى قرقاش ضمنًا، المزاعم بشأن تصدع التحالف، على وقع الخلافات المستعرة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وقال إن "دولة الإمارات، وهي جزء من التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، سوف تستمر في العمل بصرامة ضد إعادة ظهور الجماعات الإرهابية في اليمن". وأضاف أنه من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد.
الشيخ-عبد-الله- بن -زايد -آل نهيان

الإمارات: التحالف العربي تصدى بنجاح للإرهاب في اليمن

أعلنت الخارجية الإماراتية، استهداف ميليشيات إرهابية بضربات جوية محددة في اليمن وفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف وذلك بتاريخ 28 و29 أغسطس، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها مساء الخميس، احتفاظها بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي في اليمن، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية بدأت مؤخرًا زيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين. وقالت، إن التحالف العربي نجح في التصدي للتنظيمات الإرهابية في اليمن وفي مقدمتها تنظيم القاعدة.
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تشكيل لجنة سعودية إماراتية لمتابعة الانسحاب من عدن

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الإثنين: "إن ميليشيات الحوثي تمثل تهديدًا للملاحة في جنوب البحر الأحمر"، مؤكدًا أن العمليات الإرهابية لـ"داعش" في عدن كانت بداية الفتنة. وأوضح التحالف في بيان له، أن السعودية والإمارات نجحتا في تهدئة الوضع في عدن ودعوة الأطراف اليمنية للحوار، مثمنا "قبول الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي لدعوات الحوار". وتابع: "سيتم تشكيل لجنة سعودية إماراتية للإشراف على الانسحاب من المنشآت بعدن". كانت الحكومة اليمنية جددت ترحيبها بـ"الدعوة المقدمة من السعودية لعقد اجتماع حول عدن".
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