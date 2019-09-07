قرقاش: الإمارات تقف مع السعودية في دعوتها لحوار يمني

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

قرقاش

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات تقف مع المملكة العربية السعودية في دعوتها لحوار يمني. وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم السبت - "تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف (العربي لدعم الشرعية في اليمن) بكل صبر وحنكة واقتدار." وأضاف، أن "استجابة الإمارات إلى دعوة الحزم وطدت شراكة إقليمية راسخة وخيرة"، لافتا إلى أن التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدي سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار كما وقفنا معها في دعوتها للحسم.

وكانت السعودية قد جددت دعوتها للأطراف اليمنية (الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي) للحوار في جدة وبحث قضية عدن التي شهدت قبل أكثر من أسبوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.وأعلنت المملكة في بيان الخميس الماضي، أنها تتابع التطورات الأخيرة في (عدن) وتأسف لنشوب الفتنة بين الأشقاء هناك، مشددة على أن أي محاولة