جريمة

قبل الحكم.. شهادة مسئول ملف الإخوان أمام محكمة «اقتحام السجون»

أشار اللواء عادل العزب إلى أن المحور العسكري كان أحد أهم أهدافه اقتحام الحدود حينما اتفق التنظيم الدولي للإخوان مع وسطاء من أجهزة استخبارات على تنفيذ الشق العسكري
تحرير:تهامى البندارى ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
محمد بديع في جلسة سابقة
محمد بديع في جلسة سابقة
تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال ساعات، حكمها تجاه 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
«التحرير» تستعرض ما قاله اللواء عادل العزب، مسئول ملف الإخوان بجهاز الأمن الوطني السابق، خلال شهادته أمام المحكمة، على مدار عدة جلسات. أوضح اللواء عادل العزب، أن الهدف الرئيس من اقتحام السجون خلال أحداث ثورة يناير، هو المساس بسلامة البلاد وإسقاط الدولة وإشاعة الفوضى في شمال سيناء وإعادة
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محمد-بديع

المؤبد لبديع و10 من قيادات الإخوان في«اقتحام السجون»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح، على خلفية إدانتهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
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ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب أجهزة إضاءة تصوير سينمائي

أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي حاولت مضيفة باحدى شركات الطيران القيام بها بالمخالفة لقانون الجمارك. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران وبسؤال المضيفة التي فازت بلقب ملكة جمال سابقا بإحدى مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم اثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.
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انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.
حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق محدود شب في مستشفى جامعة بني سويف

نجح العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، في السيطرة على حريق محدود شب، قبل قليل، في أجهزة التكييف الخاصة بغرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات بين الأطفال أو حالات وفاة. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف. على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتدخل وقت الحاجة إليها.
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لسماع شهود الضبط.. تأجيل «ولاية سيناء4» إلى 9 سبتمبر

قررت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 555 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«ولاية سيناء4»، إلى جلسة 9 من سبتمبر الجاري، لاستكمال شهود القضية من الضباط القائمين على ضبط المتهمين، وذلك على خلفية الاتهامات المسندة إليهم بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تلقوا تدريبات بمعسكرات التنظيم في سوريا على استعمال السلاح وصناعة المتفجرات وارتكبوا نحو 63 جريمة إرهابية في شمال سيناء، شملت مهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة وتنفيذ عمليات عدائية إرهابية ضد القائمين على حماية الأمن والحدود بالبلاد.
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تأييد إخلاء سبيل مذيع بالتليفزيون بكفالة 20 ألف جنيه

قررت غرفة المشورة بمحكمة الجيزة، اليوم الإثنين، تأييد إخلاء سبيل الإعلامي والمذيع بالتليفزيون المصري مدحت عيسى، بكفالة 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، ورفضت استئناف النيابة على القرار الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الإعلامي، وسبق لنيابة أمن الدولة أن أمرت بحبس مدحت عيسى 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب القبض عليه من منزله، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين عمرو بدر، ولم تتضح بعدُ طبيعة الاتهامات التي وجهتها أجهزة الأمن والنيابة العامة إلى الإعلامي.
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«تهديد باعتصام».. كواليس آخر جلستين في «بيت المقدس»

قرار وتطور جديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، شهدته قاعة محكمة الجنايات بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -حسب التحقيقات- على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيال رجال الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.
المستشار-حسن-فريد

قاضي «بيت المقدس» يقرر فتح المرافعات من جديد 4 أيام

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، إعادة فتح باب المرافعة للدفاع من جديد ولمدة 4 أيام، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أنصار بيت المقدس»، والتي يحاكم فيها 213 متهما، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومنها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، واغتيال مدير المكتب الفني الأسبق لوزير الداخلية.
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