ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب أجهزة إضاءة تصوير سينمائي

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص

مطار القاهرة

أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي حاولت مضيفة باحدى شركات الطيران القيام بها بالمخالفة لقانون الجمارك. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران وبسؤال المضيفة التي فازت بلقب ملكة جمال سابقا بإحدى مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم اثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.

وبمراجعة جواز السفر الخاص بها تبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة اضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها، ولكن مأمور الجمرك استدعى زميله الذي وقع على الجواز فأكد أنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بجواز السفر وأنه مزور وليس توقيعه.وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها قامت بالتوقيع على الجواز