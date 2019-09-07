جريمة

ضبط مضيفة طيران حاولت تهريب أجهزة إضاءة تصوير سينمائي

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
أحبطت جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائي حاولت مضيفة باحدى شركات الطيران القيام بها بالمخالفة لقانون الجمارك. ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش طاقم الضيافة الخاص بإحدى شركات الطيران وبسؤال المضيفة التي فازت بلقب ملكة جمال سابقا بإحدى مسابقات الشركات السياحة عما إذا كانت تحمل معها أشياء تستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أفادت بوجود 3 أجهزة للإضاءة السينمائية وحواملها وأقرت بأنها قد سافرت بها من القاهرة وتم اثباتها على جواز السفر بمعرفة مأمور الجمرك المختص عند السفر.
وبمراجعة جواز السفر الخاص بها تبين وجود توقيع أحد مأموري الجمرك وإثبات 3 أجهزة اضاءة سينمائية وحواملها على أحد صفحات جواز سفرها، ولكن مأمور الجمرك استدعى زميله الذي وقع على الجواز فأكد أنه لا علاقة له بالتوقيع الموجود بجواز السفر وأنه مزور وليس توقيعه.وبمواجهة المضيفة أقرت بأنها قامت بالتوقيع على الجواز
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محمد-بديع

المؤبد لبديع و10 من قيادات الإخوان في«اقتحام السجون»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «اقتحام السجون»، وقضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و8 متهمين آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ8 متهمين آخرين بينهم القيادي الإخواني صبحي صالح، على خلفية إدانتهم بالاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
محمد-بديع

قبل الحكم.. شهادة مسئول ملف الإخوان أمام محكمة «اقتحام السجون»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، خلال ساعات، حكمها تجاه 26 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، وخيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، ويحاكم المتهمون على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بالتخطيط لارتكاب أعمال عدائية واقتحام السجون إبان أحداث ثورة يناير المجيدة، بالإضافة إلى اختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة وإتلاف المنشآت العامة.
جثة (5)

انتحار طالبة تناولت حبوب حفظ الغلال ببني سويف

أقدمت طالبة على الانتحار، من خلال تناول حبوب حفظ الغلال السامة، بإحدى قرى مركز ناصر، شمال محافظة بنى سويف. تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير امن بنى سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ناصر، بشأن بلاغ ورد إلى المركز من مستشفى ناصر العام، باستقبال طالبة فى حالة إعياء شديدة ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات الأولية لها. على الفور، انتقلت قوة من مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين أن المتوفاة تدعى «أ. س»، 16 سنة، ومقيمة بدائرة المركز.
حريق كنيسة الأنبا بولا

السيطرة على حريق محدود شب في مستشفى جامعة بني سويف

نجح العاملون بالمستشفى الجامعي ببني سويف، في السيطرة على حريق محدود شب، قبل قليل، في أجهزة التكييف الخاصة بغرفة حضانات الأطفال بالمستشفى، إثر حدوث ماس كهربائي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات بين الأطفال أو حالات وفاة. تلقت غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي ببني سويف. على الفور، تم إخطار إدارة الحماية المدنية التى انتقلت إلى موقع الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف للتدخل وقت الحاجة إليها.
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حريق-في-وسط-البلد (3)

السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
شباك-تذاكر-محطة-مصر

ضبط موظف بفندق يبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء

تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قصارى جهدها لفرض السيطرة الكاملة داخل محيط محطات السكك الحديدية بمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إضافة إلى التصدي لظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء، إذ تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة في أثناء وجوده خارج محطة مصر؛ لاتهامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديدية بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضُبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".
مطار-القاهرة

إحباط تهريب 17 هاتف محمول بمطار القاهرة

نجحت جمارك مطار القاهرة الدولي، من إحباط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة كانت بحوزة راكب مصري حيث ظهرت عليه علامات الارتباك في أثناء بتمرير أمتعته الشخصية على جهاز الفحص بأشعة "الإكس راى" وعثر على 17 هاتف محمول مخبأة داخل شاشة تليفزيون LCD، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى بمعرفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب، فيما تشدد الرقابة على المنافذ الجمركية من قبضتها لإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.
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