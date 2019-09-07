كريم عبد العزيز: بخاف من هذا الممثل

بعد غياب سنوات عن الظهور، حل كريم عبدالعزيز، ليلة أمس ضيفًا على برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة، وفتح قلبه وأخذ يتحدث عن أعماله الجديدة وعلاقته بزملائه فى الوسط الفني
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الفنان كريم عبدالعزيز
حل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا ليلة أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وتحدث خلال الحلقة عن فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» الذى كسر حاجز 95 مليون جنيه إيرادات فى نحو 40 يوما عرضا بالسينمات، وفيلمه الذي يسبقه «نادي الرجال السري» والذي حقق إيرادات مرتفعة أيضا متجاوزا 55 مليون جنيه، وعن نية تقديم جزء ثالث من الفيلم «الفيل الأزرق» وعن مشروعه الجديد الذي يصوره حاليا، من ثم تطرق إلى علاقته بزملائه بالوسط الفني، وعن بدايته فى التمثيل منذ كان طفلا وكواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام.
وجاءت أبرز تصريحات النجم كريم عبدالعزيز كالتالي:
1- أنه يعمل حاليا على مشروع سينمائي جديد مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والسيناريست أيمن وتار، هو عمل كوميدي لايت بعنوان: «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، يتناول قضية الزواج والطلاق والعلاقات بين الأزواج.
2- الجيل الحالي أخطأ؛
وجاءت أبرز تصريحات النجم كريم عبدالعزيز كالتالي:
1- أنه يعمل حاليا على مشروع سينمائي جديد مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والسيناريست أيمن وتار، هو عمل كوميدي لايت بعنوان: «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، يتناول قضية الزواج والطلاق والعلاقات بين الأزواج.
2- الجيل الحالي أخطأ؛ لأنه يدخل فيلما ومن ثم ينتظر عرضه والاطمئنان على إيراداته؛ لكي يستطيع أن يأخذ قرارا بدخول فى مشروع فني آخر، وهذا أدى إلى قلة الأعمال التي يقدمها الفنان خلال مشواره الفني، وأشار إلى أنه بدأ التمثيل فى 1997، ورصيده فى السينما 16 فيلما فقط، هو رقم ضئيل بالمقارنة مع الفنانين فى الزمن الجميل.
3- أنا من نوعية الأشخاص الذين يقدسون الجلوس فى المنزل مع عائلتهم، مؤكدا أنه أشبه بشخصية الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولى فى فيلم «الحفيد»، قائلا: «بحب البيت، وبحب الأطفال، وبخرج بس مش كتير»، وردًّا على جملة أمير كرارة «أنا سمعت إنك كنت مولعها قبل الجواز»، قال: «الحمد لله إننا اتجوزنا يا راجل».
4- عن كواليس وقوفه حينما كان طفلا أمام الفنان عادل إمام، الفنانة سعاد حسني والراحل سعيد صالح، قال: «كنت صغير أوي ومش فاهم حاجة، وهما فهموني انها لعبة علشان الفيلم يكمل والتصوير يمشي»، مشددا على أن فيلم «المشبوه» للمخرج سمير سيف، من أعظم الأفلام السينمائية التي أنتجت.
5- أول مشاركة لي فى التمثيل بعد التخرج من معهد السينما، كانت عن طريق زميلي المخرج مروان حامد، عام 1997، حيث اتصل بي وأخبرني بأن المخرج شريف عرفة، يريد أن يلتقى بي، وحينها سألني: «إنت عاوز تمثل»، وأجبته بنعم؛ فأعطاني مشهدا للفنان أحمد زكي، وطلب مني أن أذكره، وكان بفيلم «اضحك الصورة تطلع حلوة»، وفى اليوم التالي ذهبت لعمل اختبار الكاميرا، وبعدها أسند إلي الدور، وكان أول مشهد لي أمام الراحل أحمد زكي، وكان يوجد رهبة كبيرة، ومقدرتش أتكلم قدامه، وكان إحساسي إني عاوز أمشى مش عاوز أمثل.
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وعن كواليس لقائه بأحمد زكي، قال كريم عبد العزيز؛ «ذهبت لكي أبارك له بعد العرض الخاص للفيلم وكان بمدينة الإنتاج الإعلامي، وفاجأ وجدته ينظر إلي ويقول: (أنت تعلم كده فى بنتى والله ما هسيبك) وقتها خفت وقلت لازم امشى»، الراحل كان بيتقمص الشخصيات التي يؤديها إلى درجة مرعبة، ولا يخرج منها سريعًا.
6- كشف كريم عبدالعزيز، عن خوفه الشديد من الفنان على الشريف، حينما كان طفلا صغيرا، وعن سبب هذا الخوف قال: «هو عصابة أصلا، وأنا طفل 4 سنين وهو خاطفني وضرب نار وصوته وكان اسمه (أفيونة) هتحب فيه إيه»، مؤكد أن فى الحقيقة "الشريف" هو أطيب مخلوق ممكن تقابله فى حياتك.
7- وعن أقرب صديق له؛ قال كريم عبدالعزيز: «أحمد السقا، هو عشرة عمري، أعرفه من قبل أن يبدأ تمثيل بسبب علاقة والده صلاح السقا ووالدي» مؤكدًا أنه جدع ويمتلك صفات الصديق المخلص، وعن أقرب صديقة له من الممثلات، اختار الفنانة غادة عادل، قائلا: «أطيب قلب فى مصر».
8- وحكى عن موقف جمعه بالفنان لطفى لبيب، فى كواليس تصوير فيلم «فى محطة مصر»، قائلا: «بأنه قام بضرب الحصان أكثر من مرة وهم على الكارتة، أثناء التحضير للمشهد، وهذا أدى إلى انقلاب الكارتة فى الترعة حقيقي ولم يكن تمثيلا، وهذا بعد أن قام الحصان مرة واحدة».
9- وعن أغرب مواقفه مع الفنان أحمد حلمي، قال كريم: «أثناء التحضير لمسرحية (حكيم عيون) قبل يوم واحد من العرض، وفى البريك كنت أجلس أنا وأحمد حلمى نتناول سندوتشات، ووقف (حلمي) أمامي فقمت بحمله ورفعه وألف بيه، وفجأة اتكعبلت ووقعنا واتكسرت رجله، واضطر أن يؤدي دوره بالجبس، وحقق نجاحا كبيرا، لدرجة أنه بعد فك الجبس كمل المسرحية بيه من شدة نجاحه».
10- حسم كريم عبدالعزيز، مصير الجزء الثالث من فيلم «الفيل الأزرق» مؤكدًا أنه بعد حالة النجاح الكبير للجزء الأول والثاني، سيتم تنفيذ الجزء الثالث قريبًا.