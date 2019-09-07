كريم عبد العزيز: بخاف من هذا الممثل

بعد غياب سنوات عن الظهور، حل كريم عبدالعزيز، ليلة أمس ضيفًا على برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة، وفتح قلبه وأخذ يتحدث عن أعماله الجديدة وعلاقته بزملائه فى الوسط الفني

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

الفنان كريم عبدالعزيز

حل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا ليلة أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وتحدث خلال الحلقة عن فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» الذى كسر حاجز 95 مليون جنيه إيرادات فى نحو 40 يوما عرضا بالسينمات، وفيلمه الذي يسبقه «نادي الرجال السري» والذي حقق إيرادات مرتفعة أيضا متجاوزا 55 مليون جنيه، وعن نية تقديم جزء ثالث من الفيلم «الفيل الأزرق» وعن مشروعه الجديد الذي يصوره حاليا، من ثم تطرق إلى علاقته بزملائه بالوسط الفني، وعن بدايته فى التمثيل منذ كان طفلا وكواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام.

وجاءت أبرز تصريحات النجم كريم عبدالعزيز كالتالي: 1- أنه يعمل حاليا على مشروع سينمائي جديد مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والسيناريست أيمن وتار، هو عمل كوميدي لايت بعنوان: «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، يتناول قضية الزواج والطلاق والعلاقات بين الأزواج. 2- الجيل الحالي أخطأ؛