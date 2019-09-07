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كريم عبد العزيز: بخاف من هذا الممثل

بعد غياب سنوات عن الظهور، حل كريم عبدالعزيز، ليلة أمس ضيفًا على برنامج «سهرانين» مع أمير كرارة، وفتح قلبه وأخذ يتحدث عن أعماله الجديدة وعلاقته بزملائه فى الوسط الفني
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
الفنان كريم عبدالعزيز
الفنان كريم عبدالعزيز
حل الفنان كريم عبدالعزيز، ضيفًا ليلة أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه النجم أمير كرارة، وتحدث خلال الحلقة عن فيلمه الأخير «الفيل الأزرق 2» الذى كسر حاجز 95 مليون جنيه إيرادات فى نحو 40 يوما عرضا بالسينمات، وفيلمه الذي يسبقه «نادي الرجال السري» والذي حقق إيرادات مرتفعة أيضا متجاوزا 55 مليون جنيه، وعن نية تقديم جزء ثالث من الفيلم «الفيل الأزرق» وعن مشروعه الجديد الذي يصوره حاليا، من ثم تطرق إلى علاقته بزملائه بالوسط الفني، وعن بدايته فى التمثيل منذ كان طفلا وكواليس مشاهده مع الزعيم عادل إمام.
وجاءت أبرز تصريحات النجم كريم عبدالعزيز كالتالي: 1- أنه يعمل حاليا على مشروع سينمائي جديد مع المنتج وائل عبدالله والمخرج أحمد الجندي والسيناريست أيمن وتار، هو عمل كوميدي لايت بعنوان: «البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين»، يتناول قضية الزواج والطلاق والعلاقات بين الأزواج. 2- الجيل الحالي أخطأ؛
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ولاد-رزق

«ولاد رزق2» يحاول اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»

بلغ إجمالي إيرادات فيلم «ولاد رزق 2» حتى أمس الجمعة 88 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، ويحاول اللحاق بفيلم «الفيل الأزرق 2» الذى تجاوز الـ96 مليون، تدور أحداث «ولاد رزق» حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم بألا يفترقوا عن بعضهم، لكن شرط أن يستعد الكل لتركها في يوم ما عندما يأتي القرار، إلا أن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر رضا رزق (أحمد عز) والعقل المدبر لهم، ليقع الباقون في صفقة مرعبة مع تاجر مخدرات، بينما يتعرضون للخيانة.
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مسلسل «عروس بيروت» يثير الجدل والسبب النسخة التركية

قبل أيام انطلق عرض المسلسل اللبناني «عروس بيروت» بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، على قناة mbc4، بالتزامن مع عرضه على قناة mbc مصر، وهو عمل درامي رومانسي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (ثريا) من عائلة فقيرة، تتغير حياتها من حال إلى حال بعد أن تلتقى بشاب من الأثرياء يقع فى غرامها، فور عرض المسلسل تصدر مؤشرات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد أن وجد المشاهدين أن المسلسل هو النسخة المعربة عن المسلسل التركي «عروس اسطنبول» الذى عرض قبل عامين، وقام ببطولته أوزجان دنيز وأصلي إنفر.
درة-وخالد سليم من كواليس مسلسل بلا دليل

درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
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ولاد رزق

هل ينجح «ولاد رزق 2» في اللحاق بـ«الفيل الأزرق2»؟

لا يزال الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة النجم كريم عبدالعزيز، يتصدر إيرادات شباك التذاكر، إذ بلغ إجمالي ما حققه الفيلم بعد مرور 34 يوما على طرحه، نحو 90 مليونا و495 ألفا و224 جنيها، ومن المتوقع حصول الفيلم على لقب أول عمل سينمائي يحصد 100 مليون جنيه، الفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بطولة هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا وتارا عماد، ويستكمل «الفيل الأزرق 2» أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات، على زوج دكتور يحيى من لبنى، وابتعاده عن الطب النفسي وعمله بإحدى الشركات الكبرى فى السوق.
الفيل-الازرق-2

«الفيل الأزرق 2» يصل لـ86 مليون جنيه في أقل من شهر

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 86 مليون جنيه، فى نحو 29 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته أمس الخميس مليونا و166 ألفا و125 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق 2 مليون و300 ألف و685 جنيها. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون ضيوف شرف.
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أمير كرارة يستعد لـ«بطل روما».. والتصوير في سبتمبر

يواصل النجم أمير كرارة التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد "بطل روما"، على أن يبدأ تصويره مطلع سبتمبر المقبل في الديكورات التي يقوم المخرج بيتر ميمي بمعاينتها خلال الوقت الحالي. والعمل من تأليف محمود البزاوي، وإخراج بيتر ميمي. ومن المقرر أن يخوض أمير كرارة بـ"بطل روما" سباق موسم عيد الفطر السينمائي المقبل، ويتم تصوير الفيلم في أكثر من دولة أوروبية مختلفة، والعمل من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز"، ليكرر تعاونه مع المخرج والشركة المنتجة لفيلمه الأخير "كازابلانكا"، الذي تصدر إيرادات موسم عيد الفطر، وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.
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«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.
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