رياضة

أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
صامويل إيتو
صامويل إيتو
أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.
وعلى صعيد الأندية، توج إيتو مع ريال مايوركا بكأس ملك إسبانيا موسم 2002- 2003، ومع برشلونة توج بالدوري الإسباني مواسم 2004- 2005 و2005- 2006 و2008- 2009. كما توج بدوري أبطال أوروبا موسمي 2005- 2006 و2008- 2009 مع برشلونة وبكأس ملك إسبانيا موسم 2008- 2009 وبالسوبر الإسباني عامي 2005 و2006. ومع إنتر
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بايرن-ميونيخ (2)

ليفاندوفسكي يتذكر أول أيامه مع بايرن ميونيخ

تحدث المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن ذكريات أول أيامه مع فريق بايرن ميونيخ، وذلك بعدما انتقل إلى صفوف العملاق البافاري قادمًا من بروسيا دورتموند في عام 2014، وقال المهاجم البولندي في تصريحات خاصة لقناة البايرن: "أتذكر يومي الأول في بايرن، والشعور المميز الذي كان بداخلي عندما ارتديت قميص الفريق لأول مرة.. للوهلة الأولى، شعرت بأنني أضع قميص نادٍ كبير على جسدي، "قررت اتخاذ خطوة أكبر في مسيرتي، وكان بايرن هو الفريق الذي أردت الذهاب إليه والبقاء معه".
مانشستر-يونايتد (2)

روخو يهدد مانشستر يونايتد بالرحيل في يناير

هدد المدافع الأرجنتيني ماركو روخو إدارة مانشستر يونايتد بالرحيل عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل، في حال لم يشارك أساسيا في الفترة المقبلة، حيث يرغب في اللعب بصورة أساسية من أجل العودة إلى صفوف منتخب الأرجنتين من جديد، وقال روخو حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "تحدثت مع سكالوني، مدرب الأرجنتين، الذي أخبرني أنه سعيد، لأنني شاركت في مباريات عديدة خلال فترة الإعداد، كما أنني ظهرت بمستوى جيد، ولذلك اتصل بي، ولكي تلعب في المنتخب عليك أن تلعب أولا في النادي".
جريزمان-مبابى-فرنسا

ظهور أبطال العالم وأوروبا في تصفيات اليورو اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020، وذلك من خلال إقامة 7 مباريات، وستكون المواجهة الأبرز في تمام الساعة 8:45 مساء بين صربيا والبرتغال على ملعب ريد ستار ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل صربيا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تتواجد البرتغال بطلة أوروبا في المركز الرابع وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط، وبدورها تستقبل فرنسا بطلة العالم نظيرتها ألبانيا في تمام الساعة 8:45 مساء على ملعب ستاد دو فرانس ضمن مباريات المجموعة الثامنة.
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سانشيز

نجوم يواجهون فرقهم السابقة في دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس الخميس، عن صدامات مرتقبة بين أندية ولاعبين سابقين في صفوفهم أو لاعبين يسعون إلى التعاقد معهم، وستكون البداية بصدام المجموعة الأولى بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، إذ يرغب الريال في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والنجم الفرنسي كيليان مبابي، في صفقة إن تمت فمن المنتظر أن تشهد رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى صفوف الفريق الباريسي، ومن المواجهات المرتقبة أيضًا صدام برشلونة مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
دوري-ابطال-اوروبا

أندية الليجا تنتظر مجموعة الموت بدوري الأبطال

تقام قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019- 2020، في إمارة موناكو يوم 29 من شهر أغسطس الجاري، حيث سيشارك في البطولة 32 فريقًا سيتم توزيعهم على 4 مستويات، وضمن بالفعل 26 ناديًا التواجد في دور المجموعات، مع انتظار حسم الـ8 فرق المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية للبطولة، وسيتواجد في التصنيف الأول حامل اللقب ليفربول وحامل لقب الدوري الأوروبي تشيلسي إلى جانب أبطال الدوريات الست الأقوى في أوروبا، وسيتواجد في التصنيف الثاني أعلى 8 فرق في تصنيف أوروبا ويتصدرهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.
ريال مدريد

الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
ريال مدريد

ريال مدريد يقسو على سيلتا فيجو بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في أولى جولات بطولة الدوري الإسباني الممتاز والتي جمعت بينهما على ملعب بالايدوس وهو معقل فريق سيلتا فيجو، واستغل النادي الملكي تعثر غريمه التقليدي برشلونة الذي تلقى خسارة مساء أمس الجمعة، بهدف نظيف من أتليتيك بلباو، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، وأكمل أبناء زيدان المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 56 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه الكرواتي لوكا مودريتش.
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