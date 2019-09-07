أسطورة الكاميرون يعلن اعتزاله كرة القدم

٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

صامويل إيتو

أعلن أسطورة كرة القدم الكاميرونية صامويل إيتو، اعتزاله كرة القدم، ليسدل بالتالي الستار على مسيرة أسطورية شهدت تتويجه بالعديد من الألقاب، ولعب إيتو في أوروبا مع أندية ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة في إسبانيا، وإنتر وسامبدوريا في إيطاليا ومع إنجي الروسي وإيفرتون وتشيلسي الإنجليزي وأنطاليا سبور وكونيا سبور التركي إضافة إلى قطر القطري، كما مثل المنتخب الكاميروني في 118 مباراة دولية سجل خلالها 56 هدفًا، وتوج مع الأسود بكأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 إضافة إلى التتويج بالذهب الأولمبي في عام 2000.

وعلى صعيد الأندية، توج إيتو مع ريال مايوركا بكأس ملك إسبانيا موسم 2002- 2003، ومع برشلونة توج بالدوري الإسباني مواسم 2004- 2005 و2005- 2006 و2008- 2009. كما توج بدوري أبطال أوروبا موسمي 2005- 2006 و2008- 2009 مع برشلونة وبكأس ملك إسبانيا موسم 2008- 2009 وبالسوبر الإسباني عامي 2005 و2006. ومع إنتر