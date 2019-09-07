رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد
تحرير:أ.ش.أ
٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م
طقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 25 34طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 23 30بلطيم 23 30مطروح 23 30السلوم 22 30سيوة 22 35بورسعيد 26 31دمياط 25 31الزقازيق 24 35الإسماعيلية 23 35السويس 24 35العريش 22 30رفح 21 30رأس سدر 25 36نخل 18 31نويبع 28 34طابا 26 32كاترين
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا
الصغرى العظمى
القاهرة 25 34
شبين الكوم 25 34
طنطا 24 33
دمنهور 24 32
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 30
مطروح 23 30
السلوم 22 30
سيوة 22 35
بورسعيد 26 31
دمياط 25 31
الزقازيق 24 35
الإسماعيلية 23 35
السويس 24 35
العريش 22 30
رفح 21 30
رأس سدر 25 36
نخل 18 31
نويبع 28 34
طابا 26 32
كاترين 18 27
الطور 25 34
شرم الشيخ 29 36
الغردقة 27 36
مرسى علم 30 34
الفيوم 26 34
بني سويف 25 35
المنيا 26 35
أسيوط 26 36
سوهاج 27 37
قنا 28 38
الأقصر 28 39
أسوان 29 39
أبو سمبل 27 37
الوادي الجديد 26 39
شلاتين 29 36
أبو رماد 29 35
حلايب 30 33
رأس حدربة 30 33