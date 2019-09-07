رطب ومائل للحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الأحد

تحرير:أ.ش.أ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداالصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 25 34طنطا 24 33دمنهور 24 32الإسكندرية 23 30بلطيم 23 30مطروح 23 30السلوم 22 30سيوة 22 35بورسعيد 26 31دمياط 25 31الزقازيق 24 35الإسماعيلية 23 35السويس 24 35العريش 22 30رفح 21 30رأس سدر 25 36نخل 18 31نويبع 28 34طابا 26 32كاترين

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 25 34

طنطا 24 33

دمنهور 24 32

الإسكندرية 23 30

بلطيم 23 30

مطروح 23 30

السلوم 22 30

سيوة 22 35

بورسعيد 26 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 24 35

العريش 22 30

رفح 21 30

رأس سدر 25 36

نخل 18 31

نويبع 28 34

طابا 26 32

كاترين 18 27

الطور 25 34

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 30 34

الفيوم 26 34

بني سويف 25 35

المنيا 26 35

أسيوط 26 36

سوهاج 27 37

قنا 28 38

الأقصر 28 39

أسوان 29 39

أبو سمبل 27 37

الوادي الجديد 26 39

شلاتين 29 36

أبو رماد 29 35

حلايب 30 33

رأس حدربة 30 33



