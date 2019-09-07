حقيقة إهداء محافظة الإسكندرية 50 فدانا للنادي الأهلي

تحرير:محمد مجلي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م

محافظ الإسكندرية والكابتن محمود الخطيب

أثارت صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، شرق المحافظة، حالة غضب شديدة لدى المنتمين السكندريين ممن ينتمون لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، بعد تداول أنباء عن موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لصالح لقلعة الحمراء لإقامة فرع عليها لصالح النادي، حيث تم الربط بين الأنباء المتداولة والصور التى انتشرت خلال اللقاء الذي جمع الطرفين خلال الأسبوع المنقضي.

وعبر عدد من السكندريين عن رفضهم تخصيص قطعة أرض للنادي الأهلي حتى لا يتم مزاحمة الأندية السكندرية على أن يتم توفيرها لصالح نادي سكندري وعلى رأسهم نادي الاتحاد السكندري. وسارع الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالرد على الأنباء المتداولة لوضع حد لحالة الاستياء، حيث أكد محافظ الإسكندرية خلال بيان