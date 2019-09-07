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حقيقة إهداء محافظة الإسكندرية 50 فدانا للنادي الأهلي

تحرير:محمد مجلي ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٩ م
محافظ الإسكندرية والكابتن محمود الخطيب
محافظ الإسكندرية والكابتن محمود الخطيب
أثارت صور متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تجمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بمقر ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، شرق المحافظة، حالة غضب شديدة لدى المنتمين السكندريين ممن ينتمون لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري، بعد تداول أنباء عن موافقة المحافظة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 50 فدانا لصالح لقلعة الحمراء لإقامة فرع عليها لصالح النادي، حيث تم الربط بين الأنباء المتداولة والصور التى انتشرت خلال اللقاء الذي جمع الطرفين خلال الأسبوع المنقضي.
وعبر عدد من السكندريين عن رفضهم تخصيص قطعة أرض للنادي الأهلي حتى لا يتم مزاحمة الأندية السكندرية على أن يتم توفيرها لصالح نادي سكندري وعلى رأسهم نادي الاتحاد السكندري. وسارع الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالرد على الأنباء المتداولة لوضع حد لحالة الاستياء، حيث أكد محافظ الإسكندرية خلال بيان
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سؤال برلماني للحكومة عن موعد تعويض سكان عزبة المدابغ

قالت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، في بيان صحفي لها، اليوم السبت، إن هناك خطر يومي على حياة السيدات والأطفال في منطقة المدابغ، بسبب عدم التسكين في الوحدات السكنية المخصصة لهم في أحياء الأسمرات ومدينة بدر حسب استمارات رغباتهم، مؤكدة أن هناك شكوى من الأهالي، منذ هدم منطقة المدابغ وعدم استلامهم لوحداتهم السكنية المستحقة كتعويض، إذ أنهم يعيشون الآن في ظروف غير آدمية وغير عادلة في وحدات سكنية نصف مهدومة، وذلك بسبب هدم كل المباني الملاصقة لوحداتهم السكنية.
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تنفيذ 26 ألف وحدة سكنية بـ9 مليارات جنيه

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان له، اليوم السبت، أنه يتم تنفيذ 8 آلاف و760 وحدة (365 عمارة)، بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، و17 ألفا و304 وحدات (721 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، بمدينة القاهرة الجديدة، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه. وصرح المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأنه جار تنفيذ وحدات مشروع "جنة"، وهي وحدات كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 100 إلى 150 مترا مربعا للوحدة بالإضافة إلى منطقة خدمات.
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مصادر: سفارة مصر بالمغرب تتابع تحقيقات وفاة عالم النووي

ذكرت مصادر لموقع "سكاي نيوز" بالعربية، اليوم السبت، أن السفارة المصرية في المغرب تتابع التحقيقات الجارية، بشأن وفاة عالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية المصرية، في مدينة مراكش المغربية. ورفضت المصادر استباق التحقيقات، مشددة على أهمية التعاون مع الجانب المغربي، للوصول لسبب وفاة المسؤول الذي كان يشارك في أحد المؤتمرات في المغرب.
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رئيس الوزراء يتفقد أعمال إنشاء محور سمالوط بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محور كوبري سمالوط في محافظة المينا، الذي يتم تنفيذه حاليًّا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.
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طقس-حار-مياه

الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأوقاف: يجوز نقل المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة، مثل اعتراضه تطوير طريق تقتضي الحاجة الملحة تطويره، بحيث لا يتم ذلك إلا بنقل مكان المسجد إلى مكان آخر. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين، أن ما تقوم به الأوقاف من عمليات إحلال وتجديد وصيانة وفرش لبيوت الله (عز وجل) عمل غير مسبوق في تاريخ الوزارة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بخدمة بيوت الله مبنى ومعنى. ونفّذت محافظة الإسكندرية قرار هدم مسجد سيدي أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة كرموز، فجر اليوم الإثنين، بهدف استكمال تنفيذ مشروع محور المحمودية المعروف باسم "شريان الأمل.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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